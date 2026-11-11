Per Microsoft Office e Google Workspace, che sono senza dubbio due tra le suite di produttività più popolari a livello globale, nelle scorse ore è arrivato un nuovo temibile rivale.
Attraverso un post su X, infatti, il team di Anthropic ha annunciato l’avvio del rilascio di Claude Whiteboards, Claude Sheets e Claude Data, strumenti con i quali l’azienda specializzata nell’IA proverà a conquistare una fetta del mercato dei software per la produttività.
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Anthropic lancia Claude Whiteboards, Claude Sheets e Claude Data
Stando a quanto è stato reso noto da Anthropic, gli utenti potranno sfruttare questi tre strumenti per pianificare un progetto, creare un tracciatore in un foglio e raccontare una storia con i propri dati.
Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data.
Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce
— Claude (@claudeai) November 10, 2026
Claude Whiteboards può essere considerato una sorta di rivale di Microsoft PowerPoint e Google Presentazioni, consentendo agli utenti di discutere un progetto su una lavagna digitale modificabile dal proprio team.
Claude Sheets, invece, è un’alternativa a Microsoft Excel e Google Fogli, con la possibilità di richiedere un sistema di monitoraggio o un budget e avere un foglio di calcolo su cui altri utenti possano lavorare.
Claude Data (precedentemente noto come Dashboards), infine, è in grado di connettersi a strumenti come Snowflake e Salesforce e può utilizzare definizioni certificate dal proprio team di dati per creare dashboard, storie visive basate sui dati o brevi video narrati.
In futuro verrà lanciato anche un altro strumento, Claude Meetings, grazie al quale sarà possibile aggiungere Claude a una chiamata per consentirgli di prendere appunti e aggiornare i documenti su cui il proprio team sta lavorando durante la conversazione.
I nuovi strumenti sono disponibili nei piani a pagamento.
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