Quasi ventiquattro ore di posta bloccata, milioni di utenti fermi in 74 Paesi e un’azienda che per un’intera notte ha cambiato versione più volte. A qualche giorno di distanza dal pesante disservizio che ha colpito Outlook, Teams e Copilot tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, Microsoft ha finalmente messo nero su bianco che cosa è andato storto. Lo ha fatto con un rapporto preliminare inviato ai clienti attraverso il centro di amministrazione di Microsoft 365, di cui Charles Lamanna, dirigente dell’azienda, ha diffuso una versione ridotta accompagnata da nuove scuse.

La ricostruzione conferma quanto l’azienda aveva sostenuto fin dall’inizio, cioè che non si è trattato di un attacco informatico, ma racconta una storia per certi versi più scomoda: il guasto è nato in casa, da una modifica al software rilasciata mesi fa, ed è diventato globale perché tre livelli di protezione non hanno funzionato come avrebbero dovuto.

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Un difetto rimasto nascosto per più di tre mesi

Il punto di partenza è il gateway di rete, cioè l’infrastruttura che sta davanti a molti servizi di Microsoft 365 e che riceve le connessioni degli utenti prima di smistarle verso la posta, i documenti o le riunioni. A luglio Microsoft ha iniziato a distribuire sui server di questo gateway una correzione scritta apposta per loro, seguendo la consueta procedura a tappe. La modifica ha funzionato in tutto il mondo per oltre tre mesi senza dare alcun segnale.

Dentro quella correzione c’era però un difetto. In determinate condizioni di carico, alcune attività di un processo interno di Windows finivano per restare in attesa l’una dell’altra, contendendosi le stesse risorse. Le richieste di connessione si accumulavano, il server consumava tutta la potenza di calcolo e la memoria a disposizione e, alla fine, smetteva di rispondere. Microsoft precisa che il problema riguarda solo questi server e non le normali installazioni di Windows, quindi né i PC né i server dei clienti.

Perché nessuno se n’è accorto prima? Secondo il rapporto, le prove di carico erano state condotte soprattutto su macchine meno potenti, mentre il difetto si manifesta in modo più grave proprio sull’hardware più recente, quello con un numero maggiore di core.

La combinazione che ha fatto scattare il guasto

A far emergere il bug sono state due circostanze, innocue se prese singolarmente. La prima: nelle prime ore di giovedì 12 novembre, intorno alle 2 di notte ora italiana, i sistemi automatici hanno spostato il traffico di Teams da un gateway secondario a quello principale, lo stesso che gestisce Exchange Online. Un’operazione di routine. La seconda: quasi il 14% della capacità dei server era già fuori servizio dal giorno prima per un problema non collegato, che da solo non aveva avuto alcuna conseguenza.

Più traffico su meno macchine, nel momento di maggiore attività degli utenti americani: alle 17:20 ora italiana i primi server hanno iniziato a cedere. Ed è qui che entrano in gioco i tre meccanismi di protezione che non hanno retto.

L’effetto domino tra i server. I sistemi di gestione del traffico hanno fatto quello per cui sono progettati, spostando gli utenti dalle macchine bloccate a quelle sane. Così facendo hanno però caricato queste ultime fino a farle cadere nello stesso identico difetto. In meno di due ore il problema si è esteso all’intero gateway e, nel momento peggiore, più dell’80% dei server non rispondeva .

I sistemi di gestione del traffico hanno fatto quello per cui sono progettati, spostando gli utenti dalle macchine bloccate a quelle sane. Così facendo hanno però caricato queste ultime fino a farle cadere nello stesso identico difetto. In meno di due ore il problema si è esteso all’intero gateway e, nel momento peggiore, . Le barriere tra le regioni. Il gateway è suddiviso in migliaia di unità raggruppate per area geografica, con separazioni pensate per impedire che un guasto locale diventi mondiale. Quelle separazioni non hanno tenuto, per un problema distinto che il rapporto preliminare non spiega ancora.

Il gateway è suddiviso in migliaia di unità raggruppate per area geografica, con separazioni pensate per impedire che un guasto locale diventi mondiale. Quelle separazioni non hanno tenuto, per un problema distinto che il rapporto preliminare non spiega ancora. Il ripristino automatico. I server riavviati venivano subito travolti dal traffico in attesa e tornavano a bloccarsi. Le procedure automatiche, ammette Microsoft, non erano state progettate per far ripartire il servizio da una situazione di blocco così estesa. E poiché il codice difettoso era in circolazione da mesi, gli strumenti abituali per annullare rapidamente una modifica recente non potevano essere usati.

Questo spiega anche le versioni contraddittorie di quella notte: prima il «carico elevato», poi i server «inaspettatamente indisponibili», poi il processo che gestisce le connessioni sicure, infine una modifica alla rete. Gli ingegneri stavano osservando i sintomi di un problema la cui origine era vecchia di mesi.

Perché la posta è rimasta ferma più a lungo

Il rapporto chiarisce anche un aspetto che molti di voi avranno notato: Teams, SharePoint e OneDrive hanno ripreso a funzionare, almeno in parte, molto prima di Outlook. Il motivo è che questi servizi hanno potuto spostare il traffico su un percorso alternativo, tanto che chat e riunioni di Teams sono rimaste utilizzabili per gran parte del disservizio. Exchange Online no: per le sue dimensioni, spiega Microsoft, non era in grado di cambiare strada.

Dopo una notte di tentativi (nuovi controlli sullo stato dei server, riavvii, limitazioni del traffico, capacità aggiuntiva), la soluzione è arrivata con un aggiornamento che ha riportato la gestione delle connessioni allo stato precedente alla modifica di luglio. Dalle 8:20 circa di venerdì 13 novembre, ora italiana, interi gruppi di server sono stati tolti dal servizio, aggiornati, riavviati e rimessi gradualmente in linea, dando la precedenza alle regioni in orario lavorativo. L’Europa è tornata alla normalità intorno alle 12:35, mentre la fine ufficiale dell’incidente è fissata alle 17:10: in totale 23 ore e 50 minuti.

Nel frattempo Microsoft ha esteso a 48 ore la finestra di consegna della posta, in modo che i messaggi rimasti in coda venissero recapitati e non rispediti ai mittenti.

Cosa cambia adesso

Le contromisure indicate per ora sono tre: un monitoraggio più stretto su come viene ridistribuito il traffico, limiti a quanto carico può essere spostato da un server all’altro (così da evitare un nuovo effetto domino) e più capacità di riserva. L’elenco completo degli interventi arriverà con il rapporto definitivo, atteso entro venerdì 20 novembre, che dovrà chiarire soprattutto il punto rimasto in sospeso, cioè perché le barriere tra le regioni non abbiano contenuto il guasto.

Gli incidenti restano consultabili nel centro di amministrazione di Microsoft 365 con le sigle EX1550543 e MO1550821. Per chi amministra un’organizzazione c’è poi il capitolo dei rimborsi: il contratto sul livello di servizio di Exchange Online prevede crediti sul canone mensile quando la disponibilità scende sotto determinate soglie, ma non sono automatici e vanno richiesti all’assistenza Microsoft entro la fine del mese successivo a quello dell’incidente, quindi entro il 31 dicembre.

Resta la considerazione di fondo, la stessa che avevamo fatto dopo il down di Azure dell’ottobre 2025. Questa volta non c’è stato un errore umano clamoroso né una modifica azzardata fatta all’ultimo minuto, ma una correzione collaudata, in funzione da mesi, che ha ceduto quando due eventi ordinari si sono sovrapposti. Per chi affida a un solo fornitore la posta e gli strumenti di lavoro di un’intera azienda è un promemoria piuttosto chiaro: un canale di comunicazione alternativo, già pronto e noto a tutti, non è un eccesso di prudenza.