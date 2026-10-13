In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11. Non sono stati distribuiti nuovi aggiornamenti mensili per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da ormai un anno).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di ottobre 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. In aggiunta, questo è l’ultimo aggiornamento per la versione 24H2. Scopriamo tutti i dettagli.

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Windows 11: arriva il Patch Tuesday di ottobre 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha appena avviato il rilascio del Patch Tuesday di ottobre 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11, incluse le più recenti 26H1 (quella riservata ai PC basati su architettura Arm) e 26H2 (quella in distribuzione dalla fine del mese di settembre).

L’aggiornamento in questione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer:

Versione 26H1 (PC “Windows on ARM”) – build 28000.3231 (codice di aggiornamento KB5127646 )

(PC “Windows on ARM”) – build (codice di aggiornamento ) Versione 26H2 – build 26300.9711 (codice aggiornamento KB5127648 )

– build (codice aggiornamento ) Versione 25H2 – build 26200.9711 (codice aggiornamento KB5127648 )

– build (codice aggiornamento ) Versione 24H2 – build 26100.9711 (codice aggiornamento KB5127648 )

– build (codice aggiornamento ) Versione 23H2 – build 22631.7652 (codice aggiornamento KB5126653)

Le novità sul fronte della sicurezza (ottobre 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di ottobre 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte un buon numero di vulnerabilità.

Le altre novità del Patch Tuesday di ottobre 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di ottobre 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con i seguenti aggiornamenti l’aggiornamento facoltativo del 22 settembre 2026, rilasciato tramite la build 28000.2804 (codice KB5124006) per la versione 26H1 e tramite le build 26300.9550, 26200.9550 e 26100.9550 (codice KB5124010) per le versioni 26H2, 25H2 e 24H2. La versione meno recente del sistema operativo (23H2) non riceve più da qualche tempo aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 26H2, 25H2 e 24H2): Il seguente riepilogo illustra i principali miglioramenti qualitativi introdotti da questo aggiornamento. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area interessata dalla modifica. [Aggiornamenti di sicurezza] Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla sicurezza. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità di sicurezza risolte da questo aggiornamento, consultare la Guida agli aggiornamenti di sicurezza.

Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla sicurezza. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità di sicurezza risolte da questo aggiornamento, consultare la Guida agli aggiornamenti di sicurezza. [Avvio protetto] Questo aggiornamento prosegue la distribuzione dei certificati di Avvio protetto aggiornati, utilizzando i dati di targeting più recenti e affidabili per identificare i dispositivi idonei pronti a ricevere automaticamente i nuovi certificati. La distribuzione tramite Windows Update è tuttora in corso per tutti i dispositivi supportati.

Questo aggiornamento prosegue la distribuzione dei certificati di Avvio protetto aggiornati, utilizzando i dati di targeting più recenti e affidabili per identificare i dispositivi idonei pronti a ricevere automaticamente i nuovi certificati. La distribuzione tramite Windows Update è tuttora in corso per tutti i dispositivi supportati. [Esplora risorse (problema noto)] Risolto: Questo aggiornamento risolve un problema che interessa Esplora risorse in ambienti multiutente, come Azure Virtual Desktop e FSLogix. Dopo l’accesso, Explorer.exe potrebbe non avviarsi o arrestarsi in modo anomalo ripetutamente, causando una schermata nera.

Questo aggiornamento risolve un problema che interessa Esplora risorse in ambienti multiutente, come Azure Virtual Desktop e FSLogix. Dopo l’accesso, Explorer.exe potrebbe non avviarsi o arrestarsi in modo anomalo ripetutamente, causando una schermata nera. [Audio (problema noto)] Risolto: Questo aggiornamento risolve un problema che interessava la riproduzione audio AC-3 in alcune applicazioni.

Questo aggiornamento risolve un problema che interessava la riproduzione audio AC-3 in alcune applicazioni. [VPN Always On] Questo aggiornamento risolve un problema che interessava le connessioni VPN Always On dopo l’installazione di KB5124008. Quando era configurata la selezione automatica del protocollo o il fallback del protocollo, le connessioni VPN interessate potevano rimanere bloccate nello stato “Connessione in corso” o non riuscire a connettersi dopo un primo tentativo di connessione fallito. In alcuni casi, i successivi tentativi di connessione potevano visualizzare l’errore “La porta specificata è già in uso”.

Questo aggiornamento risolve un problema che interessava le connessioni VPN Always On dopo l’installazione di KB5124008. Quando era configurata la selezione automatica del protocollo o il fallback del protocollo, le connessioni VPN interessate potevano rimanere bloccate nello stato “Connessione in corso” o non riuscire a connettersi dopo un primo tentativo di connessione fallito. In alcuni casi, i successivi tentativi di connessione potevano visualizzare l’errore “La porta specificata è già in uso”. [Spazi di archiviazione] Questo aggiornamento risolve un problema che interessa i dischi virtuali di Storage Spaces Direct a livelli. Alcuni dischi virtuali potrebbero non avviarsi dopo l’installazione di determinati aggiornamenti di sicurezza, rendendo non disponibili i carichi di lavoro cluster dipendenti.

Questo aggiornamento risolve un problema che interessa i dischi virtuali di Storage Spaces Direct a livelli. Alcuni dischi virtuali potrebbero non avviarsi dopo l’installazione di determinati aggiornamenti di sicurezza, rendendo non disponibili i carichi di lavoro cluster dipendenti. [Data e ora] Questo aggiornamento introduce il nuovo fuso orario del Manitoba (UTC-05:00) per supportare il cambio di fuso orario del Manitoba previsto per il 1° novembre 2026.

Questo aggiornamento introduce il nuovo fuso orario del Manitoba (UTC-05:00) per supportare il cambio di fuso orario del Manitoba previsto per il 1° novembre 2026. [Sicurezza ReFS] Questo aggiornamento aggiunge la funzionalità di auditing e i controlli opzionali delle policy per i volumi ReFS su dispositivi di archiviazione esterni. L’auditing è abilitato per impostazione predefinita, mentre i controlli di applicazione rimangono disabilitati per impostazione predefinita, per dare agli amministratori il tempo di valutare e prepararsi a future modifiche di rafforzamento della sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo KB5130741 .

Questo aggiornamento aggiunge la funzionalità di auditing e i controlli opzionali delle policy per i volumi ReFS su dispositivi di archiviazione esterni. L’auditing è abilitato per impostazione predefinita, mentre i controlli di applicazione rimangono disabilitati per impostazione predefinita, per dare agli amministratori il tempo di valutare e prepararsi a future modifiche di rafforzamento della sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo KB5130741 . [Stampa] Questo aggiornamento risolve un problema per cui la stampa poteva non riuscire in alcune applicazioni e su dispositivi che utilizzano driver di stampa RAW o Testo generico soltanto dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di agosto 2026.

Questo aggiornamento risolve un problema per cui la stampa poteva non riuscire in alcune applicazioni e su dispositivi che utilizzano driver di stampa RAW o Testo generico soltanto dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di agosto 2026. [Giochi] Questo aggiornamento risolve un problema che poteva causare scatti nell’input del mouse in alcuni giochi.

Questo aggiornamento risolve un problema che poteva causare scatti nell’input del mouse in alcuni giochi. [Windows Hello] Questo aggiornamento risolve un problema per cui l’accesso tramite impronta digitale potrebbe non funzionare dopo un avvio a freddo su alcuni dispositivi. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (26H1, 26H2, 25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Fine del supporto per le versioni 24H2 Home e Pro

Nella pagina relativa al Patch Tuesday di ottobre 2026 per Windows 11 24H2 veniamo a conoscenza del fatto che questo aggiornamento è l’ultimo che è stato messo a disposizione per le varianti Home e Pro della versione 24H2.

L’aggiornamento di sicurezza mensile di ottobre 2026 è l’ultimo aggiornamento disponibile per queste edizioni. I dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti mensili di anteprima, sia di sicurezza che non, contenenti protezioni dalle minacce più recenti. Per rimanere protetti e aggiornati, consigliamo di eseguire l’aggiornamento alla versione più recente di Windows 11.

Non ci sono nuove build in distribuzione per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma, subito prima, Microsoft aveva offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora grazie al programma Extended Security Updates (ESU) che è recentemente stato esteso fino al 12 ottobre 2027.

Per coloro che hanno sposato questo programma, tuttavia, non è stato distribuito nessun aggiornamento critico nel mese di ottobre 2026: gli utenti restano fermi alle build 19045.7727 e 19044.7727 (codice aggiornamento KB5129236) distribuite il 14 settembre scorso.

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: