Al fianco dei nuovi smartphone flagship della serie Xiaomi 18 Pro, il produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente su scala globale tre nuovi wearable: lo smartwatch Xiaomi Watch S5 41 mm, la smartband Xiaomi Smart Band 11 e le cuffie open-ear Xiaomi Clip.

L’obiettivo dell’azienda è semplice, ovvero ampliare la propria offerta con dispositivi che coniughino design, tracciamento della salute e funzionalità connesse, grazie al sistema operativo HyperOS 4, oltre ad entrare per la prima volta nel segmento degli auricolari a “clip”. Scopriamo tutti i dettagli.

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Xiaomi Watch S5 41mm

Partiamo dallo smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm, versione compatta del modello da 46 mm che era stato lanciato dalle nostre parti nel mese di maggio. Il dispositivo adotta una cassa in acciaio inossidabile da 41 mm, spessa appena 9,9 mm, e nuove anse snodate per migliorare l’ergonomia.

Nelle due finiture Black e Light Blue dispone di lunetta in acciaio e cinturino in gomma fluorurata, mentre nella finitura White dispone di lunetta in ceramica e cinturino in pelle. A prescindere dalla finitura, il display è un AMOLED da 1,32 pollici con luminosità di picco da 3.000 nit (ottima notizia per la visibilità all’aperto).

La batteria integrata è da 590 mAh e garantisce fino a 14 giorni di autonomia con uso standard. Sul piano delle funzionalità, questo è il primo modello della serie Watch S a godere del supporto a Google Wallet per i pagamenti contactless tramite NFC (affiancato da Xiaomi Pay).

Il sistema operativo HyperOS 4 introduce una grafica rinnovata, mentre per il fitness e la salute troviamo il supporto a più di 150 attività sportive, l’analisi Riepilogo Salute (su oltre 50 metriche), l’Algoritmo del sonno 2.0 (con monitoraggio dell’HRV) e il tracciamento del ciclo femminile (sviluppato in collaborazione con Clue).

Specifiche tecniche e immagini di questo smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche e le immagini del nuovo Xiaomi Watch S5 41mm.

Dimensioni: 41,4 x 41,4 x 9,9 mm

x x Peso (senza cinturino): 36 grammi

Materiali: acciaio inossidabile (frame), acciaio inossidabile o ceramica (lunetta), vetro

(frame), o (lunetta), Certificazioni: 5ATM

Display: AMOLED da 1,32″ (466 x 466 pixel), 3.000 nit (picco)

da (466 x 466 pixel), (picco) Connettività: Bluetooth 5.4 , GPS (dual-band), NFC

, (dual-band), Sensori: frequenza cardiaca , accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola, barometro, termometro

, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola, barometro, termometro Funzionalità: watchfaces , monitoraggio di oltre 150 sport

, Batteria: 590 mAh Ricarica tramite basetta (due PIN magnetici) Autonomia fino a 14 giorni

Sistema operativo: HyperOS 4 Supporta Google Wallet e Google Pay Compatibile con Android 8.0+ e iOS 14.0+



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Xiaomi Smart Band 11

L’altra novità di giornata è rappresentata dalla nuova generazione del bestseller assoluto tra i wearable del produttore cinese. La Xiaomi Smart Band 11 è disponibile in tre varianti:

Standard (o con NFC) che presenta una scocca in alluminio con quattro possibili colorazioni (Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Moon Gold)

(o con NFC) che presenta una scocca in alluminio con quattro possibili colorazioni (Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Moon Gold) Metal Unibody in colorazione Lavender Purple

in colorazione Lavender Purple Ceramic Edition in colorazione Pearl White

A prescindere dalla variante, il display è un AMOLED da 1,72 pollici con cornici simmetriche e luminosità di picco a 2.000 nit. L’autonomia dichiarata dall’azienda parla di 21 giorni con uso leggero (scendiamo a 18 giorni per le varianti con NFC).

La smartband integra un sensore PPG (a doppio LED e doppio PD) con accuratezza nel rilevamento della frequenza cardiaca fino al 98,2%; abbiamo poi il supporto a più di 150 modalità sportive, la resistenza all’acqua (certificazione 5 ATM) con monitoraggio cardio anche in immersione, il calcolo del Punteggio di vitalità e report dettagliati sul riposo notturno.

Con HyperOS 4 debuttano tanti nuovi quadranti e, in generale, il sistema operativo permette l’associazione a più dispositivi e la ricezione di notifiche simultanee sia da smartphone del produttore cinese che da iPhone.

Specifiche tecniche e immagini di questa smartband

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche e le immagini della nuova Xiaomi Smart Band 11.

Dimensioni: 47,44 x 23,66 (o 23,89 mm) x 9,99 mm

x (o 23,89 mm) x Peso (senza cinturino): tra 15,58 grammi e 21,45 grammi

e Materiali: lega di alluminio o ceramica (frame), vetro

(frame), Certificazioni: 5ATM

Display: AMOLED da 1,72″ (212 x 520 pixel), 2.000 nit (picco), 60 Hz

da (212 x 520 pixel), (picco), Connettività: Bluetooth 5.4

Sensori: frequenza cardiaca e pulsossimetro , accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola

e , accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola Batteria: 235 mAh Ricarica magnetica Autonomia fino a 21 giorni

Sistema operativo: HyperOS 4 Compatibile con Android 8.0+ e iOS 14+ App Mi Fitness



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Cuffie over-ear Xiaomi Clip

A chiudere il terzetto di novità abbiamo le cuffie Xiaomi Clip, il primo modello open-ear a clip dell’azienda, pensate per garantire stabilità e sensazione di leggerezza grazie a un peso di appena 5,5 grammi per cuffia.

Il design punta su un ponte flessibile con memoria di forma e un alloggiamento curvo della batteria per far sì che la pressione sia ben distribuita sul padiglione auricolare. Le colorazioni disponibili sono quattro: Graphite Black, Sand Gold, Frost Purple e Pearl White. In ogni caso, le cuffie godono della certificazione IP57.

Sul fronte dell’audio, abbiamo driver dinamici da 11 mm con diaframma rivestito in metallo microcristallino. L’audio sarà ad alta fedeltà grazie alla certificazione Hi-Res Audio Wireless e al supporto al codec LHDC 5.0 (tramite Bluetooth 5.4).

Xiaomi ha sottolineato come con le Clip sia molto alta la qualità dell’audio in chiamata grazie a un array a 3 microfoni affiancato da un sensore a conduzione ossea (VPU) con cancellazione del rumore basata su algoritmi IA.

L’autonomia è di 9 ore con una singola carica delle cuffie, mentre sfruttando la custodia di ricarica si sale a 38 ore complessive. A completare il pacchetto abbiamo lo switch e la condivisione audio con altri dispositivi dell’ecosistema Xiaomi, i comandi touch personalizzabili e la possibilità di localizzare la custodia tramite la rete Dov’è di Apple.

Specifiche tecniche e immagini di queste cuffie over-ear

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche e le immagini delle nuove Xiaomi Clip.

Dimensioni: 28,15 x 18,98 x 24,98 mm (singola cuffia) e 51,13 x 51,13 x 30,07 mm (custodia di ricarica)

x x (singola cuffia) e x x (custodia di ricarica) Peso: 5,5 grammi (singola cuffia) e 41,42 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Certificazioni: IP57 (solo cuffie)

(solo cuffie) Audio: driver dinamici da 11 mm Codec SBC, AAC, LHDC 5.0 Hi-Res Audio Wireless 4 microfoni AI per la riduzione del rumore (3 microfoni + 1 VPU)

Connettività: Bluetooth 5.4 Dual-device Connectivity

Comandi: touch (a sfioramento o tocco)

(a sfioramento o tocco) Batteria: 60 mAh (singola cuffia) e 510 mAh (custodia di ricarica) Autonomia: fino a 9 ore (solo cuffie) e fino a 38 ore (complessiva) Ricarica della custodia tramite USB-C

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Compatibile con Android 8.0+ e iOS 14+ Localizzazione con la rete Dov’è di Apple



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Disponibilità e prezzi dei nuovi wearable Xiaomi

I nuovi wearable del produttore cinese sono acquistabili in Italia a partire da oggi sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori utilizzati. Ecco i prezzi: