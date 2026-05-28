In occasione dell’evento The Moment Beyond Sight abbiamo conosciuto un’infinità di novità targate Xiaomi. Il produttore cinese ha presentato in Italia gli smartphone della serie Xiaomi 17T, due nuovi dispositivi audio, dispositivi per la smart home ma anche due wearable molto interessanti: lo smartwatch Xiaomi Watch S5 46mm e la smartband Xiaomi Smart Band 10 Pro.

Entrambi rappresentano la nuova iterazione di modelli già esistenti in passato e, soprattutto, costituiscono la variante internazionale di dispositivi che sono stati recentemente presentati in Cina: a marzo è arrivato lo smartwatch; la scorsa settimana è arrivata la smartband. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi per il mercato italiano.

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Xiaomi Watch S5 46mm

Il nuovo Xiaomi Watch S5 46mm si configura come erede di Xiaomi Watch S4, smartwatch che in Italia è arrivato a marzo 2025, e combina funzioni avanzate di monitoraggio sportivo e della salute con un design raffinato e leggero.

La cassa è circolare da 46 mm, presenta un profilo da 10,99 mm e un peso di 46 grammi. Il telaio centrale è in acciaio inossidabile per migliorare durabilità ed estetica, mentre abbiamo diverse cornici (tra acciaio inossidabile, ceramica e carbonio forgiato) che consentono agli utenti di scegliere il design a loro più congeniale.

Anche sul fronte dei cinturini gli utenti avranno ampia scelta: abbiamo anche la vera pelle, materiale premium che permette allo smartwatch di adattarsi senza problemi anche ai contesti lavorativi (e non solo a quelli quotidiani e sportivi).

Il display è un AMOLED da 1,48 pollici (leggermente più grande di quello del predecessore), ben definito (480 x 480 pixel) e super luminoso (fino a 2.500 nit), circondato da una cornice che è stata ridotta del 40% rispetto a quella presente sul modello di precedente generazione (che presentava una cassa più ingombrante).

Uno dei punti di forza di Xiaomi Watch S5 46mm e la sua batteria monstre da 815 mAh che offre 21 giorni di autonomia con uso leggero, supportando il monitoraggio continuo della salute e il tracciamento delle attività sportive nel lungo periodo con una singola ricarica.

Lo smartwatch può fornire approfondimenti completi sul benessere quotidiano combinando hardware e funzioni software. Tra queste rientra la Modalità Passione, pensata per i veri appassionati di sport, che consente di rilevare i gesti di tifo e li converte in dati misurabili (frequenza cardiaca, calorie bruciate e non solo).

C’è poi il supporto a oltre 150 modalità sportive e, tramite il sensore di frequenza cardiaca migliorato (4 LED + 4 PD) e gli algoritmi affinati, i dati rilevati dallo smartwatch sono più precisi e affidabili del 98,4% rispetto al modello di precedente generazione. La presenza del sistema di geolocalizzazione dual band garantisce un tracciamento super preciso e stabile per le attività all’aperto.

Xiaomi Watch S5 46mm supporta anche il monitoraggio del sonno con alcune novità: arrivano i nuovi rapporti settimanali e mensili, insieme al tracciamento della HRV, per fornire agli utenti più dettagli (con base scientifica) sull’andamento nel lungo periodo del loro sonno.

Lo smartwatch debutta con a bordo HyperOS 3, sistema operativo che gli consente di lavorare all’unisono con lo smartphone: abbiamo funzioni chiave (come l’acquisizione remota di foto, la ricerca del telefono, il controllo delle cuffie e la sincronizzazione automatica dei dati di sport e salute) e l’integrazione con Xiaomi Home per il controllo dei dispositivi della smart home.

Specifiche tecniche di Xiaomi Watch S5 46mm

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Xiaomi Watch S5 46mm.

Dimensioni: 46 x 46 x 10,99 mm

x x Peso: 46 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: eco-pelle o gomma fluorurata (cinturino), vetro (quadrante), acciaio inossidabile (cassa)

o (cinturino), (quadrante), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,48″ con risoluzione 480 x 480 pixel e luminosità di picco a 2.500 nit

da con risoluzione x e luminosità di picco a Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , ossigeno nel sangue , luce ambientale , sensore geomagnetico , sensore atmosferico , sensore di hall

, , , , , sensore , , Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 5.4 , GNSS (cinque sistemi, dual-band)

, , (cinque sistemi, dual-band) Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute , rilevamento delle cadute , monitoraggio di oltre 150 sport

, , , Batteria: 815 mAh

Sistema operativo: HyperOS 3.0 Compatibile con Android 8.0+ o iOS 14.0+



Immagini di Xiaomi Watch S5 46mm

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Xiaomi Smart Band 10 Pro

Passiamo ora alla Xiaomi Smart Band 10 Pro, dispositivo che combina un monitoraggio completo del benessere con un bel design compatto e che vuole posizionarsi come la smartband perfetta per tutti i giorni.

Dalla versione precedente (trovate qua il nostro confronto sulla carta) mutua un display AMOLED da 1,74 pollici (risoluzione 336 x 480 pixel) ma alza l’asticella sul fronte della luminosità di picco, ora fino a 2.000 nit, per garantire una visibilità chiara anche sotto la luce diretta del sole.

Il produttore cinese ha però reso più compatta la smartband, sia in pianta che per quanto concerne il peso (eccezion fatta per la versione in ceramica che risulta un po’ più grande e pesante). Dal punto di vista dei materiali, abbiamo alluminio ad alta resistenza (o ceramica, nella versione dedicata) e vetro micro-curvato sulla parte frontale.

Xiaomi Smart Band 10 Pro migliora il modello precedente anche sul fronte del monitoraggio della salute e del fitness grazie a un modulo PPG aggiornato e algoritmi affinati che aumentano la precisione della frequenza cardiaca del 98,2%. Come sullo smartwatch abbiamo il supporto a oltre 150 modalità sportive: debuttano la modalità pista (registrazione dei giri) e una modalità ciclismo migliorata.

Lato monitoraggio del sonno, abbiamo i report sulle tendenze del sonno, metriche più approfondite (come la HRV e l’efficienza del sonno) e una maggiore precisione nel tracciamento delle varie fasi. Dalla collaborazione con Clue, arrivano nuove e migliorate funzionalità per la gestione della salute femminile.

Xiaomi Smart Band 10 Pro dà il meglio di sé quando accoppiata a uno smartphone Xiaomi: supporta la sincronizzazione delle notifiche e consente l’accoppiamento simultaneo con un iPhone per la ricezione di chiamate, messaggi e avvisi da entrambi i dispositivi su una singola smartband.

È presente un motorino della vibrazione ottimizzato per aiutare gli utenti a distinguere meglio la tipologia di notifiche. Infine, la smartband integra una batteria da 350 mAh che, in accoppiata ad un chipset a bassa potenza, garantisce fino a 21 giorni di autonomia in condizioni di uso leggero.

Specifiche tecniche della Xiaomi Smart Band 10 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della Xiaomi Smart Band 10 Pro

Dimensioni (senza cinturino): 42,84 x 32,16 x 9,7 mm (alluminio) o 43,97 x 33,35 x 9,7 mm (ceramica)

x x (alluminio) o x x (ceramica) Peso (senza cinturino): 21,6 grammi (alluminio) o 28,7 grammi (ceramica)

(alluminio) o (ceramica) Resistenza all’acqua: fino a 5 ATM

Display: AMOLED da 1,74″ (336 x 480 pixel) Vetro 2.5D Luminosità fino a 2.000 nit

da (336 x 480 pixel) Sensori: accelerometro , giroscopio , frequenza cardiaca , SpO2 , luminosità , geomagnetico

, , , , , Connettività Bluetooth 5.4 , NFC (solo Ceramic Edition), GNSS

, (solo Ceramic Edition), Batteria: 350 mAh

Sistema operativo: HyperOS 3 Compatibilità: Android 8.0+ o iOS 14.0+



Immagini della Xiaomi Smart Band 10 Pro

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Disponibilità e prezzi di Xiaomi Watch S5 46mm e Smart Band 10 Pro

Arrivati alla fine, non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi dei nuovi wearable targati Xiaomi. Entrambi sono già disponibili all’acquisto in Italia sul sito ufficiale del produttore cinese, su Amazon e nei migliori negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi Watch S5 46mm è disponibile nelle versioni Black e Silver a partire da 179,99 euro e nelle versioni Blue Ceramic e Green Carbon a partire da 199,99 euro. Coloro che acquistano questo smartwatch possono ottenere un coupon che abilita 3 mesi di abbonamento digitale Virgin Active Revolution (comprende 3 ingressi, uno al mese, presso un club Virgin Active ad esclusione dei Club Collection).

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Xiaomi Smart Band 10 Pro arriva in tre colorazioni: Midnight Black, Glacier Silver, Lavender Pink. Il prezzo di partenza è fissato a 79,99 euro, con la Ceramic Edition (che arriverà più avanti) proposta a 99,99 euro.

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