EssilorLuxottica amplia la propria offerta di soluzioni per l’udito con Nuance Audio Plus, la nuova generazione di occhiali acustici che punta a rendere il supporto uditivo più discreto e naturale, integrando la tecnologia direttamente nella montatura di un normale paio di occhiali.

Presentati nelle scorse ore, i nuovi occhiali open-ear introducono diversi miglioramenti rispetto ai precedenti Nuance Audio Glasses, tra cui una maggiore chiarezza del parlato negli ambienti rumorosi, una migliore percezione della propria voce e, soprattutto, un’autonomia dichiarata di circa 10 ore in condizioni di utilizzo medio. Il dispositivo è pensato per gli adulti con una perdita uditiva percepita da lieve a moderata e combina in un unico prodotto la correzione della vista e il supporto all’udito.

La novità si inserisce in un contesto in cui le soluzioni acustiche tradizionali non vengono ancora adottate da una parte significativa delle persone che potrebbero beneficiarne. Secondo i dati riportati da EssilorLuxottica, la perdita uditiva interessa circa 1,6 miliardi di persone nel mondo, di cui 1,25 miliardi convivono convivono con una perdita da lieve a moderata. Quasi il 90% di queste persone, tuttavia, non utilizza alcune soluzione per l’udito.

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Nuance Audio Plus migliora l’esperienza d’ascolto e introduce nuovi comandi

Il principale aggiornamento dei Nuance Audio Plus riguarda la tecnologia acustica, ulteriormente ottimizzata per offrire un’esperienza d’ascolto più naturale nelle situazioni quotidiane. Il sistema utilizza microfoni direzionali e la tecnologia beamfroming per concentrare l’amplificazione sulle conversazioni che si svolgono davanti a chi indossa gli occhiali, con l’obbiettivo di migliorare la comprensione del parlato anche in presenza di rumori di fondo.

Gli altoparlanti open-ear sono integrati direttamente nelle aste e lasciano le orecchie completamente libere, senza ricorrere a inserti particolari; una scelta che punta a garantire comfort anche durante un utilizzo prolungato, mantenendo al tempo stesso un aspetto simile a quello di un normale occhiale da vista.

Anche i comandi sono stati rivisti per rendere più immediata la gestione del dispositivo. Sulle aste trovano posto un interruttore dedicato per l’accensione e lo spegnimento e pulsanti per regolare il volume, affiancati dalla possibilità di gestire le impostazioni attraverso la Nuance Audio App; è inoltre disponibile, come accessorio separato, un telecomando dedicato.

Attraverso l’applicazione è possibile scegliere tra due modalità audio: quella frontale, pensata per concentrarsi sulle conversazioni faccia a faccia, e quella a 360 gradi, che amplifica i suoni provenienti dall’ambiente circostante. Gli utenti possono anche selezionare quattro preset di amplificazione, indicati con le lettere A, B, C e D, regolare la riduzione del rumore di fondo su tre livelli e modificare il volume su una scala da 1 a 5.

Tra le funzionalità aggiuntive figurano le chiamate in vivavoce, disponibili quando gli occhiali vengono associati a un iPhone compatibile. In questo modo è possibile rispondere e gestire le chiamate vocali direttamente dalla montatura.

Tre modelli, cinque colori e prezzi a partire da 899 euro

Con Nuance Audio Plus, EssilorLuxottica amplia anche le possibilità di personalizzazione, introducendo tre modelli di montatura; Square 53, Panthos 48 e Upturn 52. La gamma è disponibile in cinque colorazioni, ovvero Nero lucido, Bordeaux brillante, Blu intenso, Ambra e Verde oliva.

Rispetto alla generazione precedente, la nuova collezione offre una scelta più ampia di modelli e taglie, con una calzata universale e naselli regolabili su alcune versioni per migliorare la stabilità e il comfort. Rimane inoltre la possibilità di scegliere diverse tipologie di lenti oftalmiche, in base alle proprie esigenze visive, comprese le lenti Transitions, che si adattano alle variazioni della luce durante la giornata.

La confezione standard comprende una base di ricarica e un cavo USB-C, mentre le nuove opzioni per la ricarica in mobilità rappresentano un ulteriore elemento di flessibilità rispetto alla precedente generazione.

Nuance Audio Plus si affiancano agli attuali Nuance Audio Glasses, che continueranno a essere commercializzati. Le due collezioni permettono così di scegliere tra differenti design, funzionalità e fasce di prezzo, ampliando l’offerta di EssilorLuxottica nel settore delle soluzioni acustiche integrate negli occhiali.

L’azienda ha comunicato che i nuovi occhiali sono disponibili per l’acquisto in Italia presso i negozi Salmoiraghi & Viganò, GrandVision Italia e i centri ottici e acustici indipendenti; la distribuzione online è prevista in alcuni Paesi selezionati e per l’Italia il prezzo al pubblico consigliato parte da 899 euro, con variazioni in base alla configurazione delle lenti.