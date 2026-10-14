La gamma Ray-Ban Meta si arricchisce di nuovi modelli: arrivano in Italia i Ray-Ban Meta Audio Glasses, ossia i primi occhiali Meta dedicati esclusivamente all’esperienza audio, e anche i Ray-Ban Display, i primi occhiali AI con display integrato. Vediamo cosa propongono, dove acquistarli e quanto costano qui da noi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Ray-Ban Meta Audio e Ray-Ban Display arrivano in Italia

L’audio è la funzionalità più utilizzata dagli utenti degli occhiali AI di Meta, e proprio per questo nasce il nuovo modello: i Ray-Ban Meta Audio mantengono l’inconfondibile stile Ray-Ban e combinano audio e intelligenza artificiale negli occhiali Meta più leggeri e sottili di sempre. Hanno un peso di appena 43 grammi e sono pensati per essere indossati tutto il giorno. Questo anche grazie all’autonomia fino a 12 ore con una singola carica, che si può spingere fino a 48 ore grazie all’apposita custodia.

In nuovi occhiali intelligenti permettono di ascoltare musica e podcast a mani libere e senza isolarsi dall’ambiente circostante, ma anche di effettuare chiamate sfruttando la riduzione di oltre il 90% dei rumori di fondo e di interagire in qualsiasi momento con Meta AI. L’assenza della fotocamera non ha solo alleggerito la montatura, ma ha permesso anche di intervenire sul design, realizzando la montatura più sottile mai sviluppata sulla gamma.

Gli occhiali Ray-Ban Meta Audio vengono proposti in due modelli (Clubmaster, dall’ispirazione retrò, e il classico Burbank): entrambi sono pensati per la quotidianità e sono disponibili con lenti Clear, Sun, Polarized e Transitions, anche graduate, per adattarsi a esigenze e stili diversi.

Precedente Successivo Schermo intero

Come anticipato, le novità non sono ancora finite: arrivano in Italia (oltre che in Francia e Germania) anche i Meta Ray-Ban Display, i primi occhiali AI con display integrato. Dopo il lancio negli Stati Uniti e l’arrivo in Regno Unito e Canada del 23 settembre, la vendita si allarga ad altri Paesi del Vecchio Continente, incluso il nostro.

Questo modello offre uno schermo privato integrato nella lente destra e controllo sul polso (attraverso la Meta Neural Band). Il display si attiva in base ai comandi, così da visualizzare messaggi, avvisi e tanto altro senza dover prendere lo smartphone. Non manca naturalmente la possibilità di interpellare Meta AI e di ottenere risposte visive: sullo schermo è possibile visualizzare indicazioni dettagliate, promemoria, calendario e persino consigli sui luoghi nelle vicinanze e indicazioni per raggiungerli. L’autonomia arriva fino a 6 ore.

I Meta Ray-Ban Display sono proposti con montatura Standard o Large, nelle colorazioni Black o Sabbia e con lenti Transitions.

Prezzo e dove acquistare i nuovi occhiali Meta

I Ray-Ban Meta Audio Glasses sono disponibili all’acquisto in Italia con prezzi a partire da 349 euro. Potete trovarli sullo shop online ufficiale di Meta, seguendo questo link, ma anche sul sito Ray-Ban e presso i rivenditori autorizzati.

I Meta Ray-Ban Display sono disponibili all’acquisto in Italia al prezzo di partenza di 899 euro. Potete trovarli sempre sullo shop Meta, sul sito Ray-Ban e presso i rivenditori autorizzati.