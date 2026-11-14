Il Black Friday di Amazon deve ancora iniziare, ma Roborock ha già dato il via alla sua stagione di sconti: fino al 30 novembre 2026 il brand propone promozioni disponibili anche direttamente su Amazon che coinvolgono un’ampia selezione di robot aspirapolvere e lavapavimenti senza fili. Con sconti che raggiungono il 66%, può essere l’occasione perfetta per portarsi a casa alcuni dei modelli più richiesti del momento a prezzi d’occasione.

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Roborock lancia le sue offerte del Black Friday 2026

Il Black Friday di Roborock è partito in anticipo. Da oggi, 14 novembre, e fino alla fine del mese (ossia fino al Cyber Monday), il brand propone una ricca tornata di promozioni su robot aspirapolvere e lavapavimenti. L’iniziativa soddisfa ogni budget, dai flagship più tecnologici alle soluzioni meno costose per chi si avvicina ora allo smart cleaning.

A differenza del Prime Day, le offerte su Amazon sono aperte a tutti gli utenti, senza l’obbligo di un abbonamento Prime. Inoltre, arrivano in anticipo rispetto all’inizio dell’evento. In aggiunta, durante l’iniziativa è attivo il coupon TUTTOTBF5 sui modelli Roborock Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Set, Qrevo Edge 2 Set e Qrevo 2 Pro Set, che offre uno sconto aggiuntivo del 5%.

I migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta

Iniziamo subito forte con Roborock Saros 20 Flow Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti di punta della gamma. Questo modello fa dello spessore ridotto il suo punto di forza: con soli 8,98 cm di altezza, sfrutta la torretta LiDAR retrattile RetractSense per scivolare senza problemi anche sotto i mobili più bassi.

Le prestazioni sono da vero flagship: potenza di aspirazione da 36.000 Pa, sistema anti-groviglio per peli e capelli e un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere macchie e oltre 300 tipi di ostacoli. La pulizia dei pavimenti è affidata al rullo pressurizzato SpiraFlow 2.0, idratato costantemente da 16 ugelli d’acqua pulita; sui tappeti, il rullo si solleva automaticamente fino a 15 mm (superando soglie fino a 8,8 cm). A completare il pacchetto c’è la stazione all-in-one, che gestisce lo svuotamento automatico della polvere (fino a 65 giorni di autonomia), il lavaggio del rullo con acqua calda a 100°C e l’asciugatura ad aria calda a 63°C.

Roborock Saros 20 Flow Complete è in offerta al prezzo di 799 euro, con uno sconto di 700 euro rispetto al prezzo consigliato al pubblico.

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Restando sulla serie Saros troviamo in promozione anche Roborock Saros 20 Neo, un modello progettato specificamente per muoversi con agilità anche negli ambienti più complessi. Grazie allo chassis AdaptiLift 3.0, il robot supera agevolmente soglie e dislivelli fino a 8,8 cm, mentre il suo profilo ultra-sottile di soli 7,95 cm gli permette di infilarsi sotto i mobili più bassi.

A livello di prestazioni niente compromessi: il motore HyperForce eroga 36.000 Pa di aspirazione con sistema Dual Anti-Tangle contro i grovigli, affiancato da un mocio che esercita una pressione verso il basso di 14 N per rimuovere anche lo sporco più ostinato. A garantire il massimo dell’igiene ci pensa la stazione multifunzione, che lava il mocio con acqua calda a 100 °C, mentre la batteria integrata offre un’autonomia in grado di coprire fino a 350 m² con una sola ricarica.

Roborock Saros 20 Neo può contare su uno sconto di 600 euro: viene infatti proposto in offerta a 699 euro invece di 1299.

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Scendendo un po’ con il prezzo troviamo Roborock Qrevo Edge 2 Set, robot pensato in particolare per le case con bambini e animali domestici. Questo modello garantisce un lavaggio avanzato a prova d’alone, avvalendosi di una doppia certificazione igienica per la rimozione dei batteri e di una formula speciale studiata per eliminare i residui e le macchie d’acqua. La pulizia profonda è sostenuta da una forza di aspirazione da 25.000 Pa con sistema Dual Anti-Tangle contro i grovigli di peli e capelli. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, il robot è in grado di riconoscere ed evitare oltre 280 ostacoli diversi, mentre il corpo ultra-sottile da soli 7,98 cm (con sensore LDS retrattile) gli permette di passare facilmente sotto qualsiasi mobile.

Roborock Qrevo Edge 2 Set è in offerta a 479,99 euro invece di 899,99.

Proseguendo abbiamo in offerta anche Roborock Qrevo Curv 2 Flow, primo modello della gamma a introdurre un rullo motorizzato extra-large ed estensibile, pensato per pulire a filo dei bordi senza tralasciare alcun angolo. La pulizia è affidata alla tecnologia SpiraFlow, che irrora costantemente il rullo con acqua pulita durante il movimento, mentre un raschietto integrato rimuove residui e umidità in eccesso in tempo reale.

Il rullo raggiunge i 220 giri al minuto per sciogliere anche le macchie più ostinate, mentre il doppio sistema anti-groviglio evita blocchi causati da peli e capelli, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Massimo riguardo anche per i tappeti: quando ne rileva uno, il robot solleva automaticamente il rullo e aziona l’innovativa barriera Roller Shield, garantendo superfici sempre asciutte e protette.

Per il Black Friday, Roborock Qrevo Curv 2 Flow è disponibile in offerta a 349 euro invece di 899 (sconto di 550 euro).

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Scendiamo ancora un po’ con il prezzo con Roborock Qrevo S Pro Set, una soluzione pensata per chi cerca la massima comodità nelle pulizie quotidiane a una cifra più abbordabile. Il robot sviluppa una potenza d’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa, affiancata da una spazzola laterale Anti-Tangle progettata per catturare sporco e capelli azzerando il rischio di ostruzioni.

A garantire un’esperienza automatizzata ci pensa la stazione multifunzione: non solo gestisce lo svuotamento, ma igienizza i moci lavandoli ad alta temperatura fino a 75°C e asciugandoli con aria calda a 45°C, prevenendo così la formazione di batteri e cattivi odori.

Roborock Qrevo S Pro Set viene proposto in offerta a 299,99 euro invece di 599,99 (sconto di 300 euro).

In offerta anche lavapavimenti senza fili

Come anticipato, il Black Friday Roborock non riguarda solo i robot: in offerta troviamo anche le soluzioni lavapavimenti senza fili wet&dry. In prima linea c’è la Roborock F25 Steam, pensata per chi desidera il massimo dell’igiene unito alla maneggevolezza. Con una potenza d’aspirazione di 25.000 Pa, questo modello spicca per la tecnologia VaporFlow, in grado di erogare vapore continuo fino a 180°C in soli 60 secondi: lo sporco più ostinato viene sciolto all’istante senza l’impiego di additivi chimici.

La struttura sfrutta il design FlatReach 2.0 reclinabile a 180°, ideale per infilarsi in orizzontale sotto i mobili bassi, mentre le lame JawScrapers radono il rullo durante l’uso garantendo un tasso di aggrovigliamento dello 0%. A completare il quadro intervengono il sensore intelligente DirTect (che adatta potenza e acqua allo sporco rilevato), il dosatore automatico di detergente e una maxi batteria capace di offrire fino a 80 minuti di autonomia (coprendo superfici fino a 660 m²) in modalità ECO.

Roborock F25 Steam è disponibile in offerta a 299 euro invece di 589.

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Chi può investire qualcosa in più può optare per Roborock F25 Ultra, la prima lavapavimenti wet&dry a combinare due diverse modalità di pulizia ad alta temperatura. La tecnologia VaporFlow genera un getto di vapore ad alta intensità a 180°C, perfetto per sciogliere le macchie secche più ostinate ed eliminare oltre il 99,99% dei batteri e degli allergeni. A questa si affianca la modalità WaveFlow, che sfrutta un flusso continuo di acqua calda a 86°C per sgrassare a fondo senza aggredire le superfici.

Grazie al sistema anticalcare con filtri integrati, il dispositivo assicura fino a 3 anni di utilizzo privi di intasamenti. Con un’aspirazione di 22.000 Pa, una pressione a terra di 33 N e il sistema SlideTech 2.0, F25 Ultra vanta un design reclinabile a 180° per passare sotto i mobili, mentre le lame JawScrapers azzerano (0%) il rischio di grovigli sul rullo.

Roborock F25 Ultra è disponibile in offerta a 399 euro invece di 799.

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Questa era solo una selezione delle offerte Roborock di questo Black Friday 2026. Per scoprire tutti i prodotti del marchio in sconto, tra robot e lavapavimenti, potete seguire il link qui in basso. Avete tempo fino al 30 novembre 2026, ma occhio alle scorte: potrebbero esaurirsi in qualsiasi momento.

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