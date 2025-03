Nella serata di ieri, in apertura della GPU Technology Conference (GTC), NVIDIA ha annunciato i nuovi supercomputer AI per uso consumer NVIDIA DGX, basati sulla piattaforma NVIDIA Grace Blackwell.

I nuovi arrivati sono due: un mini-PC, precedentemente noto come Project DIGITS, chiamato DGX Spark e un supercomputer desktop chiamato DGX Station. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

NVIDIA DGX Spark

NVIDIA aveva sorpreso tutti al CES 2025 di Las Vegas mostrando Project DIGITS, un supercomputer per applicazioni di intelligenza artificiale racchiuso nello spazio di un mini-PC e dotato di CPU “Arm based”.

A circa due mesi di distanza, il colosso statunitense ha trasformato questo progetto in realtà con il nuovo NVIDIA DGX Spark, un super-mini-PC per applicazioni di IA pensato per ricercatori, data scientist, sviluppatori in ambito robotica e studenti.

Cuore pulsante di questo mini-PC è il “superchip” NVIDIA GB10 Grace Blackwell, ottimizzato per il segmento desktop. Questo chip è dotato di GPU NVIDIA Blackwell con Tensor Core di quinta generazione e supporto FP4 (1.000 trilioni di operazioni al secondo), sfrutta la tecnologia di interconnessione NVIDIA NVLink-C2C tra CPU e GPU (larghezza di banda pari a 5 volte il PCIe di quinta generazione).

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di NVIDIA DGX Spark.

Dimensioni: 150 x 150 x 50,5 mm

x x Peso: 1,2 kg

Architettura: NVIDIA Grace Blackwell

CPU: 20-core (10x Arm Cortex-X925 + 10x Arm Cortex-A725)

(10x Arm Cortex-X925 + 10x Arm Cortex-A725) GPU: NVIDIA Blackwell

Tensor Core: quinta generazione (1.000 AI TOPS)

(1.000 AI TOPS) RT Core: quarta generazione

Memoria di sistema: 128 GB (LPDDR5x, memoria unificata a 256-bit con banda da 273 GB/s)

(LPDDR5x, memoria unificata a 256-bit con banda da 273 GB/s) Archiviazione: 1 TB o 4 TB (SSD M2 NVMe)

o (SSD M2 NVMe) Connettività: Wi-fi 7 , Bluetooth 5.3

, Porte: 4x USB-C (USB 4 fino a 40 Gbps) 1x HDMI 2.1a 1x RJ-45 (10 Gbps Ethernet)

Sistema operativo: NVIDIA DGX OS

NVIDIA DGX Station

L’altra novità è la NVIDIA DGX Station, un potente sistema desktop pensato per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, per la data science e molto altro, e progettato per portare prestazioni di livello data center all’interno delle casa (con anche accorgimenti per massimizzare le prestazioni e l’efficienza).

Questo super-computer ruota al superchip di fascia desktop NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra che offre un totale di 784 GB di memoria (tra GPU e CPU) e una GPU Blackwell Ultra con Tensor Core di quinta generazione.

Grazie allo stack software targato NVIDIA, la DGX Station consentirà ai team di lavorare in locale e distribuire su cloud o data center utilizzando gli stessi strumenti, librerie, framework e modelli pre-addestrati.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle NVIDIA DGX Station.

GPU: NVIDIA Blackwell Ultra Memoria GPU: fino a 288 GB (HBM3e, 8 TB/s)

CPU: Grace-72 core Neoverse VE Memoria CPU: fino a 496 GB (LPDDR5X, fino a 396 GB/s)

NVLink-C2C: fino a 900 GB/s

Scheda di rete: NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC (fino a 800 Gbps)

(fino a 800 Gbps) Sistema operativo: NVIDIA DGX OS

Disponibilità dei nuovi supercomputer AI NVIDIA DGX

Il mini-PC DGX Spark è già prenotabile sul sito ufficiale di NVIDIA. Per quanto concerne la DGX Station, invece, l’azienda fa sapere che essa sarà disponibile presso partner tecnologici quali ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda e Supermicro entro la fine dell’anno.