Sono passate poco più di sei settimane dal Flight 14, il volo con cui Starship aveva raggiunto per la prima volta l’orbita, e nella notte SpaceX ha lanciato il Flight 15, la missione con cui l’azienda puntava a riportare sulla torre entrambi gli stadi del razzo, come aveva anticipato Elon Musk a ottobre.

Il primo stadio, il Super Heavy Booster 22, è però finito in mare come già accaduto a settembre, mentre il secondo stadio, la Ship 42, è ancora in orbita e dovrebbe tentare la cattura nella serata di oggi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Il lancio e il mancato recupero di Booster 22

Il decollo è avvenuto alle 23:47 italiane di venerdì 13 novembre dal Pad 2 di Starbase, in Texas, all’interno di una finestra di lancio di 75 minuti, quindi proprio nel giorno che SpaceX aveva indicato la settimana scorsa, anche se l’attesa si è protratta fino all’ultimo, dato che la licenza modificata della FAA è stata pubblicata meno di cinque ore prima della partenza.

Nei giorni precedenti Musk aveva parlato dei nuovi motori Raptor 4, dei satelliti Starlink V4 e dei primi satelliti AI1 per Starmind, la costellazione dedicata all’intelligenza artificiale, ed è proprio per lanciare tutto questo con una certa frequenza che SpaceX ha bisogno di recuperare entrambi gli stadi con le braccia della torre, soprannominata Mechazilla.

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La prima parte del volo è andata secondo i piani, perché durante la salita i 33 motori Raptor 3 del primo stadio hanno funzionato tutti correttamente, la separazione è avvenuta con la tecnica dell’hot staging e il booster ha completato l’accensione per invertire la rotta e tornare verso la base.

Dopo la separazione, però, uno dei Raptor dell’anello esterno non si è riacceso e SpaceX ha deciso di non tentare la cattura, facendo ammarare il booster nel Golfo del Messico; stando ai primi resoconti, l’azienda non ha ancora dato una spiegazione ufficiale della scelta. Poco prima che il booster toccasse l’acqua si è vista anche l’implosione del serbatoio inferiore, provocata dall’attivazione del Flight Termination System.

Va detto che per Booster 22 si trattava del primo tentativo di cattura per un Super Heavy di terza generazione (V3), mentre tre booster della prima generazione erano già stati agganciati dalla torre in passato e due di loro erano poi tornati a volare.

Anche a settembre, con il Flight 14, SpaceX aveva rinunciato al recupero del primo stadio, spiegando in quel caso di non voler rischiare che un problema al booster danneggiasse le strutture di terra e rallentasse i lanci successivi.

Ship 42 in orbita con 26 Starlink V3

Mentre scriviamo, la Ship 42 viaggia a circa 266 km di quota, poco sotto i 275 km previsti, e il piano di volo prevede circa 14 orbite in oltre 22 ore, un profilo molto più lungo di quello del Flight 14, che ne prevedeva sei in circa dieci ore e che si era concluso dopo circa tre ore con un ammaraggio nel Pacifico.

Come nel volo precedente, la traiettoria permette di passare in qualsiasi momento a un percorso suborbitale che riporta il veicolo giù senza bisogno di accendere i motori, oppure di farlo rientrare in sicurezza in alcune zone dell’oceano scelte in anticipo se qualcosa non dovesse funzionare.

Una volta raggiunta l’orbita, la Ship ha rilasciato 26 satelliti Starlink V3, ciascuno dei quali aggiunge 1 Tbps di capacità alla costellazione, per un totale che secondo SpaceX equivale a circa dieci lanci di Starlink V2 Mini con il Falcon 9. Ricorderete che questi satelliti sono più grandi dei modelli precedenti e sono stati pensati per la stiva di Starship, tanto da non poter volare sul Falcon 9, ed è per questo che il futuro della rete dipende in buona parte dal nuovo razzo. Dopo aver aperto antenne e pannelli solari e alzato la propria orbita, i satelliti potrebbero iniziare a servire i clienti nel giro di poche settimane.

Rapid Unscheduled Disassembly https://t.co/Lrw4tANfLk — Rebecca Perrotto (@rebeccaperrotto) November 13, 2026

Tre dei 26 satelliti, come già avvenuto nei voli precedenti, sono dotati di telecamere che inquadrano lo scudo termico della Ship 42 e inviano le immagini a terra, e sono una delle fonti di dati che SpaceX userà per decidere se il secondo stadio può davvero tornare alla torre.

Lo scudo termico adotta le modifiche introdotte con il Flight 14, quindi sistemi di fissaggio aggiuntivi per le piastrelle nelle zone in cui rischiano di staccarsi durante la salita, interventi sui punti in cui il plasma poteva infilarsi dietro le piastrelle e danneggiare la struttura e, su gran parte della superficie, piastrelle dalla forma curva che riducono il calore negli spazi tra l’una e l’altra.

La Ship 42 tornerà al Pad 2 di Starbase soltanto se il centro di controllo verificherà che i sistemi necessari per il rientro, per l’ultima accensione dei motori e per l’avvicinamento alla torre funzionano entro i parametri previsti. Secondo la tabella di marcia della missione, l’accensione per l’atterraggio è prevista circa 22 ore e 32 minuti dopo il decollo, cioè intorno alle 22:20 italiane di oggi, sabato 14 novembre, e sarebbe la prima volta in assoluto che uno stadio superiore di Starship viene agganciato dalla torre.

Il motivo per cui SpaceX insiste tanto su questa manovra è perché un veicolo che finisce in mare va recuperato, trasportato e controllato a fondo dopo il contatto con l’acqua salata, mentre uno che torna sulla torre può essere preparato per il volo successivo in tempi molto più brevi.

Il prossimo passo del programma sarà il primo lancio dal Kennedy Space Center in Florida, che dopo il Flight 14 era atteso entro la fine di quest’anno e che ora dovrebbe arrivare all’inizio del 2027, il che rappresenta un lancio importante anche per le future missioni del programma Artemis.

Prima, però, c’è da capire come andrà questa sera, se la Ship 42 finirà davvero tra le braccia di Mechazilla oppure se SpaceX sceglierà ancora una volta la strada più prudente, con un ammaraggio controllato in mare.