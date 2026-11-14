Per chi lo tiene da mesi nella lista dei desideri di Natale, l’attesa sta per finire: lunedì 23 novembre il Monsieur Cuisine Smart di Silvercrest torna da Lidl in occasione dei Black Days, al prezzo di 399€. Si tratta di uno dei robot da cucina più riconoscibili tra quelli proposti nei supermercati, spesso scelto come alternativa più economica ai modelli dei marchi storici del settore, e il suo ritorno cade nel momento giusto per chi sta già pensando a un regalo per le feste o a un acquisto da fare con calma prima del Black Friday vero e proprio, che quest’anno cade venerdì 27 novembre.

Lidl, del resto, ha già cominciato da giorni a proporre le sue offerte Black Days, e il volantino continua a muoversi su più fronti: per chi è interessato ad attrezzi e fai da te, abbiamo raccontato nell’articolo sulle offerte Parkside dal 16 novembre cosa porta il volantino della prossima settimana, dal tagliatubi ricaricabile alla livella laser. Il robot da cucina, invece, arriva una settimana dopo, a ridosso delle offerte di fine novembre.

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Cosa sa fare il Monsieur Cuisine Smart

Il Monsieur Cuisine Smart è pensato per chi vuole semplificare molte preparazioni e sperimentare tecniche nuove senza stare continuamente ai fornelli. La dotazione di base parla di 16 programmi automatici, che permettono di impastare, cuocere a vapore o in modalità Slow Cooking, rosolare, fermentare e perfino realizzare preparazioni con la tecnica Sous-vide, cioè la cottura a bassa temperatura e in sottovuoto che richiede precisione e tempi lunghi, e che in cucina domestica non è semplice da replicare con gli strumenti tradizionali.

Accanto ai programmi preimpostati si può lavorare anche in manuale: il robot dispone di 10 livelli di velocità, della funzione turbo, che serve a lavorare gli ingredienti a impulsi, e di una temperatura regolabile da 37 a 130 °C. È un intervallo abbastanza ampio da coprire sia le preparazioni delicate, che richiedono calore dolce, sia le cotture più intense, come una rosolatura o un fondo di cottura, e rende il robot adattabile a ricette molto diverse tra loro.

Il resto della dotazione è quello che ha fatto la fortuna della linea Monsieur Cuisine. Il modello Smart, nome in codice SKMS 1200 A1, ha un grande display touch a colori da 8 pollici, la connessione Wi-Fi per ricevere gli aggiornamenti delle ricette e la possibilità di comandi vocali tramite assistente Google. A bordo ci sono oltre 600 ricette precaricate con istruzioni passo passo, che guidano l’utente durante tutta la preparazione, dalla pesatura degli ingredienti alla cottura, e per questo il robot è adatto anche a chi non ha grande esperienza. Il boccale è da 4,5 litri, con una capacità utile di circa 3 litri, e nella confezione, nelle edizioni precedenti, c’erano anche cestello per la cottura delicata, mixer, spatola, coltello e il vassoio con il recipiente per la cottura a vapore. Vale la pena verificare il contenuto esatto della confezione in negozio, perché la dotazione può variare da un’edizione all’altra.

La combinazione di versatilità e praticità rende il robot un alleato per gli amanti della cucina che si divertono a realizzare tante preparazioni diverse, ma anche per chi vorrebbe passare meno tempo ai fornelli senza rinunciare alla varietà. Un robot di questo tipo non sostituisce la mano di chi cucina, ma accorcia molto la distanza tra una ricetta complicata e un risultato ben riuscito.

Il prezzo, tra storia e confronto

A 399€, il Monsieur Cuisine Smart si colloca in una fascia molto aggressiva per un robot da cucina connesso e con ricette guidate. Il prezzo comunicato è quello di vendita in promozione, senza indicazione di un prezzo di listino di riferimento, ed è lo stesso a cui il robot era già tornato in altre occasioni: nelle prime offerte, nel 2022 e nel 2023, era venduto a 449€, e negli ultimi anni la soglia dei 399€ è diventata il punto di arrivo delle offerte più convenienti. A novembre, quindi, non ci si trova davanti a un prezzo inedito, ma a una cifra che resta tra le più basse mai viste per questo modello, che al di fuori delle promozioni può essere venduto a prezzi più alti, anche sopra i 500€.

Il confronto naturale è con i robot da cucina dei marchi più blasonati, che costano molto di più: all’estero il Thermomix TM7 supera i 1.500 euro, e anche il Thermomix TM6, quando era il modello più recente, costava circa il triplo del Monsieur Cuisine Smart. I modelli di Vorwerk offrono un ecosistema di ricette e di assistenza molto consolidato, e chi cerca il massimo della completezza continuerà a guardare in quella direzione. Il Monsieur Cuisine Smart si rivolge a chi vuole un robot che faccia molte cose, con la guida delle ricette e con le funzioni connesse, spendendo molto meno.

Resta un aspetto da non trascurare, quello della garanzia. Nelle precedenti edizioni Lidl aveva indicato una garanzia fino a tre anni dalla data di acquisto sullo scontrino, mentre alcuni venditori di prodotti nuovi parlano di una garanzia del produttore di due anni.

Prezzo e disponibilità

Il Monsieur Cuisine Smart di Silvercrest sarà in vendita da lunedì 23 novembre nei punti vendita Lidl, in occasione dei Black Days, al prezzo di 399€. Come per le altre offerte del volantino, conviene muoversi presto: le scorte possono essere limitate, e la disponibilità può variare da negozio a negozio. Il Black Friday vero e proprio è fissato per venerdì 27 novembre, ma per chi ha già deciso il robot da cucina è un acquisto che, almeno sulla carta, non ha bisogno di aspettare.

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