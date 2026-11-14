Sono passati soltanto pochi giorni da quando BYD ha presentato ad Abu Dhabi la Yangwang Altior, la limousine elettrica da 1.300 CV prodotta in appena 399 esemplari, e proprio negli Emirati Arabi Uniti il costruttore cinese ha approfittato dell’occasione per far vedere qualcosa di decisamente interessante, ovvero un braccio robotico che si occupa di collegare l’auto alla colonnina senza che il conducente debba nemmeno toccare il cavo.

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Come funziona il braccio robotico di BYD

La dimostrazione si è svolta nel deserto di Abu Dhabi, subito dopo il debutto locale della nuova ammiraglia di Yangwang, e BYD l’ha presentata come il primo sistema al mondo capace di mettere insieme in un’unica soluzione la produzione di energia solare, l’accumulo, la ricarica Flash e la ricarica robotizzata, con una potenza di picco di 1.000 kW.

Per trovare la presa il robot si affida al riconoscimento visivo, mentre per muoversi senza fare danni usa un controllo a retroazione di forza, una tecnica che gli permette di percepire la resistenza che incontra e di regolare la spinta di conseguenza, così da non forzare lo sportellino o il connettore.

In pratica fa esattamente quello che farebbe una persona, perché individua la presa di ricarica, apre lo sportellino, inserisce la spina e, una volta finito, la stacca e richiude tutto. Stando ai primi resoconti, l’apertura dello sportellino e l’inserimento del connettore richiedono in tutto circa 50 secondi, e i video della prova stanno già girando sui social e li potete vedere qui di seguito.

Un dettaglio importante riguarda la compatibilità, dal momento che a detta di BYD il braccio supporta diversi standard di connettore tra quelli adottati sui mercati esteri, una caratteristica che fuori dalla Cina diventa indispensabile, visto che ogni regione ha le sue prese e che in Europa, per esempio, la ricarica rapida passa dal connettore CCS.

Il braccio, poi, è pensato per lavorare insieme al parcheggio automatizzato (Automated Valet Parking), per cui il conducente lascia l’auto all’ingresso, la vettura raggiunge da sola lo stallo dedicato e lì trova il robot pronto a collegarla.

Pannelli solari, accumulo e ricarica Flash

Alle spalle del robot c’è un’architettura che BYD chiama Solar-Storage-Charging (SSC), in cui l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene immagazzinata in batterie e poi trasferita all’auto, il che permette all’impianto di funzionare anche senza collegamento alla rete elettrica. Di questa parte si occupa BYD Solar, la divisione che lavora nel fotovoltaico da oltre 16 anni ed è presente in più di 100 Paesi.

Come avevamo raccontato a ottobre, anche le stazioni Flash che BYD sta portando in Europa integrano un sistema di accumulo, che preleva energia dalla rete a potenza contenuta e la restituisce all’auto a potenza molto più alta; la differenza, nel caso di Abu Dhabi, è che a riempire quelle batterie ci pensa il sole, cosa che rende l’impianto utilizzabile anche in zone dove la rete non arriva o non è in grado di reggere picchi di questo tipo.

Per quanto riguarda la ricarica vera e propria, la tecnologia Flash abbinata alla Blade Battery di seconda generazione promette questi tempi:

dal 10 al 70% in 5 minuti

in 5 minuti dal 10 al 97% in 9 minuti

in 9 minuti circa 3 minuti in più a -30 °C

È bene precisare che le colonnine Flash arrivano fino a 1.500 kW per singolo connettore, la stessa potenza della prima stazione europea inaugurata a giugno in Germania, mentre il robot mostrato negli Emirati si è fermato a 1.000 kW, la soglia delle colonnine Megawatt che BYD aveva iniziato a testare in Cina a marzo.

Quanto alla diffusione della rete, BYD punta a 20.000 stazioni Flash in Cina entro la fine del 2026 e ne ha promesse 100 in Europa nello stesso periodo, un obiettivo ridimensionato rispetto ai piani dell’estate, che prevedevano 3.000 colonnine europee già entro quest’anno, traguardo che ora BYD indica per il 2027.

Il braccio robotico, per ora, resta una dimostrazione tecnica, dato che BYD non ha comunicato né prezzi né una data di commercializzazione, e nemmeno i Paesi in cui potrebbe essere installato.

Le applicazioni più naturali sembrano quelle in cui le auto si fermano a lungo e passano per le mani di tante persone diverse, come le flotte aziendali, il noleggio, i parcheggi e i centri commerciali; resta dunque da capire se un sistema del genere comparirà anche in qualcuna delle stazioni che BYD sta aprendo in Europa.