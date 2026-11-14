OpenAI continua a rafforzare la propria posizione nel settore dell’intelligenza artificiale e, questa volta, guarda al mondo dei viaggi. L’azienda ha acquisito Odessia, una startup specializzata nello sviluppo di agenti IA per la pianificazione e prenotazione di viaggi, fondata da Francis Davidson, già conosciuto nell’industria del turismo per aver dato vita a Sonder. L’operazione ha però una particolarità, il servizio di Odessia è stato chiuso in seguito all’acquisizione, mentre il suo fondatore è entrato direttamente nel team di OpenAI per concentrarsi sul futuro dei viaggi.

La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi dallo stesso Davidson, attraverso un messaggio pubblicato su X. Non sono stati resi noti i termini economici dell’accordo, ma diversi elementi suggeriscono che si tratti soprattutto di un’acquisizione di competenze e talenti, piuttosto che dell’integrazione di un prodotto già esistente. Una strategia interessante, soprattutto considerando quanto il settore degli agenti IA stia diventando centrale per le ambizioni delle principali aziende tecnologiche.

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Odessia, l’agente IA per organizzare viaggi acquisito da OpenAI

Fondata meno di un anno fa, Odessia aveva un obbiettivo piuttosto ambizioso: realizzare un’agenzia di viaggi basata sull’intelligenza artificiale, capace di aiutare gli utenti a organizzare e prenotare esperienze attraverso agenti autonomi. La startup aveva raccolto un finanziamento pre-seed da 6 milioni di dollari, guidato da Sequoia, e aveva lanciato il proprio servizio circa cinque mesi prima dell’acquisizione.

I risultati iniziali, almeno secondo quanto raccontato dal fondatore, erano particolarmente interessanti. Davidson ha spiegato che durante la scorsa estate Odessia aveva pianificato viaggi per un valore annualizzato superiore a 60 milioni di dollari, coinvolgendo decine di migliaia di utenti; un risultato che, nelle intenzioni della startup, dimostrava come pianificare e prenotare viaggi attraverso l’intelligenza artificiale fosse ormai una possibilità concreta.

Nonostante questi numeri, il servizio è stato chiuso dopo l’accordo con OpenAI. È proprio questo uno degli aspetti più interessanti dell’operazione, l’azienda di Sam Altman sembra essere interessata soprattutto all’esperienza maturata da Davidson e dal suo team, piuttosto che a mantenere in vita il prodotto originale.

Il fondatore, del resto, non è un nome nuovo nel settore. Nel 2014 aveva fondato Sonder, piattaforma dedicata agli affitti a breve termine di appartamenti di fascia alta nelle principali città del mondo, arrivata a generare 600 milioni di dollari di fatturato dopo un percorso durato circa dieci anni e che aveva coinvolto oltre mille persone. L’azienda era riuscita anche a raggiungere lo status di unicorno, prima di attraversare una fase particolarmente difficile, culminata nel fallimento dopo il naufragio della partnership con Marriott.

Davidson ha lasciato il ruolo di CEO nel giugno del 2025 e ora si prepara a iniziare una nuova esperienza professionale all’interno di OpenAI. La sua conoscenza del settore turistico, unita all’esperienza nella costruzione di aziende e prodotti, potrebbe rappresentare un contributo importante per i progetti futuri della società.

Perché OpenAI punta sul settore dei viaggi e sugli agenti IA

L’acquisizione di Odessia si inserisce in un contesto nel quale OpenAI sta cercando di ampliare le possibilità offerte dai propri prodotti, andando oltre la semplice conversazione con un chatbot. Gli agenti IA rappresentano uno dei passaggi più importanti in questa direzione, perché permettono di delegare attività articolate, raccogliere informazioni da più fonti e portare a termine operazioni che normalmente richiederebbero diversi interventi manuali.

Il settore dei viaggi è particolarmente interessante da questo punto di vista, organizzare una vacanza significa spesso confrontare voli, strutture ricettive, destinazioni, prezzi e disponibilità, oltre a mettere insieme informazioni provenienti da servizi differenti. Un agente sufficientemente evoluto potrebbe occuparsi di buona parte di queste attività, rendendo l’esperienza decisamente più immediata.

Non si tratta, peraltro, di un ambito completamente nuovo per ChatGPT. OpenAI collabora già con realtà come Booking.com, Expedia e KAYAK, mentre la pianificazione dei viaggi era stata citata tra i possibili scenari di utilizzo di ChatGPT Agent, presentato nel luglio 2025.

Anche il fondatore di Odessia ha raccontato alcuni aspetti interessanti del proprio approccio allo sviluppo degli agenti IA. Nella sua esperienza, l’utilizzo di questi strumenti all’interno dell’azienda è aumentato notevolmente, coinvolgendo non soltanto la programmazione, ma anche attività come strategia, marketing, assistenza clienti, finanza e partnership. Davidson ha descritto un’organizzazione nella quale gli agenti possono accedere al contesto aziendale, elaborare informazioni provenienti da diversi strumenti e portare avanti più attività contemporaneamente, lasciando alle persone il compito di supervisionare e correggere i risultati.

Per il momento, tuttavia, OpenAI non ha annunciato un nuovo prodotto dedicato alla pianificazione dei viaggi, né ha fornito dettagli su come intenda integrare l’esperienza di Davidson nella propria offerta, L’acquisizione di Odessia rappresenta quindi soprattutto un investimento nelle competenze di un fondatore che ha già maturato una lunga esperienza nel settore turistico e che ora contribuirà allo sviluppo dei progetti di OpenAI.

Resta da capire se questa collaborazione porterà alla nascita di un vero e proprio agente di viaggio integrato in ChatGPT oppure a funzionalità più ampie, capaci di coinvolgere anche i partner già presenti nell’ecosistema dell’azienda.