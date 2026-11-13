MediaWorld ha lanciato il Media Bonus, un’iniziativa che dà diritto a uno sconto immediato al momento del pagamento su più di duecento grandi elettrodomestici selezionati. L’offerta vale nei punti vendita fisici e online fino al 30 novembre 2026, e l’importo riconosciuto può arrivare a 150 euro.

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Come si ottiene lo sconto

Bastano pochi passaggi. Si individua l’elettrodomestico aderente, riconoscibile dal badge nella sua pagina, e lo si aggiunge al carrello; chi ha bisogno di più di un articolo può selezionare anche altri prodotti idonei. Nel riepilogo dell’ordine c’è il campo riservato ai codici promozionali: si digita MEDIABONUS e si preme “Riscatta”. Lo sconto si applica subito e vale 50, 100 o 150 euro a seconda del modello scelto. L’occasione può servire anche a chi vuole sostituire apparecchi vecchi o particolarmente energivori con modelli di ultima generazione.

La promozione riguarda in primo luogo gli elettrodomestici per la cucina e per la cura della casa: frigoriferi e congelatori, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, fino ai modelli da incasso. Tra i marchi coinvolti ci sono Samsung, LG, Electrolux, Bosch, Haier e Hisense.

Una condizione va tenuta presente: il bonus spetta soltanto sugli articoli venduti e spediti direttamente da MediaWorld, sia nei negozi sia sul sito e sull’app ufficiale. Di conseguenza sono esclusi i prodotti proposti da rivenditori terzi attraverso il Marketplace.

Un mese di sconti che si sommano

Per chi cerca di risparmiare conta soprattutto la cumulabilità: il Media Bonus si aggiunge alle eventuali riduzioni già attive sullo stesso articolo, quindi sullo stesso prodotto si sommano due livelli di sconto. Nel frattempo è in corso il programma di offerte legato al Black Friday 2026, che cade il 27 novembre ma che MediaWorld ha scelto di anticipare con più fasi successive.

La prima ondata ha coperto il periodo dal 30 ottobre all’11 novembre, poi sono arrivate le “MAXXI Offerte”, in corso fino al 19 novembre. Il Media Bonus accompagna l’intero mese, senza interruzioni fino al 30 novembre. In parallelo, fino all’11 novembre, c’è stata anche l’iniziativa “Single’s Day” (Single Digit Days), che ha riservato agli iscritti al programma fedeltà MW CLUB uno sconto extra del 22% applicato al carrello, valido su una spesa minima di 299 euro.

Le offerte tech: casa, audio, Apple, TV e computer

Oltre al bonus, l’insegna promuove riduzioni su diverse categorie di prodotto molto cercate in questo periodo. Per Apple sono segnalati ribassi sui MacBook Air con chip M5, i modelli da 13 pollici in varie colorazioni, con circa 50 euro in meno rispetto al listino; ci sono poi iniziative promozionali su iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods.

Nell’audio si segnalano cuffie e auricolari wireless di Xiaomi, OnePlus e JBL, con tagli che in alcuni casi possono superare il 30% del prezzo di partenza. Tra notebook e computer sono coinvolti Asus, Acer, HP, Lenovo e Samsung: i modelli entry-level e di fascia media arrivano a costare diverse centinaia di euro in meno, e agli iscritti MW CLUB sono riservate anche promozioni lampo.

Gli sconti sulle televisioni riguardano le Smart TV di Samsung, LG, Sony e TCL in formati dai 32 ai 98 pollici, spesso accompagnate da servizi di consegna, installazione e calibrazione. Il grande elettrodomestico resta il cuore delle promozioni, ma il calendario comprende anche piccoli elettrodomestici e prodotti per la casa e la cura della persona.