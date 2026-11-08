Il boom delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che hanno letteralmente invaso le varie categorie di prodotti dell’elettronica di consumo, ha fatto rapidamente lievitare i valori delle principali aziende IA.

E un esempio in tal senso è quello che ci arriva da OpenAI, popolare azienda statunitense a cui si deve uno degli agenti IA più utilizzati a livello globale: stiamo ovviamente parlando di ChatGPT.

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Il valore di OpenAI in crescita

Stando ai dati riportati da Bloomberg, OpenAI ha ora raggiunto un valore di 1,25 trilioni di dollari, ciò anche grazie alla conclusione di un’altra operazione di finanziamento, nella quale è riuscita a raccogliere ben 11 miliardi di dollari

In pratica, OpenAI è oggi una delle aziende di maggior valore al mondo e la velocità della sua crescita è ancora più evidente se si considera che nella precedente operazione di finanziamento, conclusa a marzo, gli investitori avevano apportato 122 miliardi di dollari, portando così la valutazione della società a 852 miliardi di dollari.

Pare che OpenAI stia ancora cercando ulteriori investimenti, che potrebbero portare nell’azienda altri 9 miliardi di dollari anche se inizialmente l’obiettivo era arrivare a quota 30 miliardi di dollari, raggiungendo così una valutazione di 1,4 trilioni di dollari.

A fare cambiare i progetti al colosso IA sono stati il calo dei titoli tecnologici e i risultati delle recenti elezioni statunitensi, che hanno mostrato quanto l’opinione pubblica si sia orientata contro le aziende che si occupano di intelligenza artificiale e i progetti legati ai data center, portando gli investitori ad assumere un atteggiamento di maggior cautela.

In sostanza, sebbene il futuro di OpenAI al momento appaia roseo, l’azienda dovrà lavorare duramente per risolvere i problemi strutturali che le soluzioni di intelligenza artificiale hanno reso sempre più attuali.