NZXT aggiorna una parte importante del proprio catalogo dedicato agli assemblatori PC, intervenendo contemporaneamente su case, sistemi di raffreddamento e accessori. La nuova generazione dei modelli H7 e H5 introduce una soluzione estetica piuttosto particolare, con un pannello frontale e laterale in vetro temperato curvo realizzato in un unico pezzo, mentre sul fronte del raffreddamento arrivano i nuovi Kraken Plus 360 RGB e Kraken Core 360 e 420, entrambi basati su piattaforme Asetek.

Il rinnovamento comprende anche le ventole F360Q e F420Q Quiet Airflow, l’alimentatore C1200 Platinum ATX 3.1 e un kit per il montaggio verticale della scheda video con riser PCI-E. Una gamma piuttosto ampia, che punta a rendere più semplice la realizzazione di configurazioni curate esteticamente senza trascurare spazio interno, gestione dei cavi e raffreddamento.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

NZXT H7 e H5: il vetro curvo è il protagonista

La caratteristica più evidente dei nuovi H7 e H5 riguarda il design. Entrambi utilizzano un unico pannello di vetro temperato sagomato che copre il frontale e il lato sinistro, eliminando la tradizionale giunzione angolare tra due lastre separate; una scelta che permette di ottenere una visuale più continua sull’hardware installato, valorizzando soprattutto le configurazioni con illuminazione RGB. Sul modello H7 troviamo inoltre la Vista Mode, una soluzione che estende il vetro anche alla parte superiore, grazie a un pannello sagomato con lo stesso raggio della curva frontale.

La confezione comprende comunque anche un pannello superiore in mesh d’acciaio e la relativa staffa per le ventole, così da poter passare da una configurazione orientata all’estetica a una più attenta al flusso d’aria. L’H7 è un mid-tower ATX da 75,2 litri, con supporto per schede video fino a 495 mm e dissipatori CPU ad aria alti fino a 188 mm; può ospitare fino a dieci ventole e radiatori fino a 420 mm, a seconda della posizione e del pannello superiore utilizzato. Da segnalare anche il supporto per schede madri con connettori posteriori, mentre non è più previsto il formato E-ATX.

La variante H7 RGB+ si distingue per la dotazione più ricca; a bordo troviamo due ventole F420 RGB Reverse a telaio singolo, una F140 RGB e un Control Hub Lite, con gestione tramite NZXT CAM. Il modello H7 standard viene invece commercializzato senza ventole. NZXT H5 è invece più compatto, un mid-tower da 47 litri che mantiene il pannello frontale e laterale curvo, ma cambia configurazione nella parte superiore. La versione standard utilizza una copertura in mesh d’acciaio, mentre l’H5 RGB+ adotta il vetro Vista Mode; entrambi integrano la presa d’aria laterale Airflow Scoop, progettata per convogliare aria verso la scheda video.

Lo spazio interno permette di installare GPU lunghe fino a 420 mm e dissipatori CPU fino a 172 mm, oltre a radiatori da 360 mm. La versione RGB+ include una ventola F360 RGB Reverse, una F120 RGB e il Control Hub Lite, mentre il modello base non comprende ventole. Anche in questo caso è previsto il supporto per schede madri con connettori posteriori e per il montaggio verticale della GPU tramite un kit venduto separatamente.

Kraken Plus 360 RGB e Kraken Core: arrivano le pompe Asetek

Sul fronte dei dissipatori a liquido, NZXT introduce tre nuovi modelli. Il Kraken Plus 360 RGB è quello più ricco di funzionalità e utilizza una pompa Asetek Gen 9 abbinata a una piastra di raffreddamento in rame; la parte superiore integra un display TFT da 1,8 pollici, con risoluzione di 360 x 360 pixel e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Attraverso il software NZXT CAM è possibile visualizzare immagini, GIF, informazioni sul sistema e contenuti web, oltre a regolare l’orientamento dello schermo in base alla posizione di montaggio. Il radiatore da 360 mm è realizzato in alluminio e viene abbinato a una ventola F360 RGB a telaio singolo, che riunisce tre unità in un’unica struttura e riduce il numero di collegamenti necessari.

Più essenziali sono i Kraken Core 360 e Kraken Core 420, entrambi basati sulla pompa Asetek Gen 9V e disponibili esclusivamente in nero. In questo caso NZXT rinuncia al display, adottando un coperchio semitrasparente che lascia intravedere una struttura interna ad anelli concentrici; il logo magnetico può essere orientato in quattro direzioni, così da rimanere sempre dritto indipendentemente dall’installazione. Anche le ventole sono integrate in un unico telaio; tre unità da 120 mm per il Kraken Core 360 e tre da 140 mm per il modello da 420 mm. Non servono hub o controller dedicati, perché il collegamento avviene direttamente alla scheda madre; segnaliamo inoltre che entrambi i dissipatori utilizzano radiatori in alluminio, tubi EPDM rivestiti in nylon e pasta termica già applicata sulla piastra fredda.

Nuove ventole, alimentatore Platinum e kit GPU verticale

La nuova lineup comprende anche le ventole F360Q e F420Q Quiet Airflow, proposte in formato single-frame per riunire tre ventole in un unico telaio. Entrambe utilizzano cuscinetti fluidodinamici e puntano a semplificare l’installazione, riducendo il numero di cavi da gestire; la versione F360Q opera tra 500 e 1.700 RPM, mentre la F420Q raggiunge un massimo di 1.500 RPM. Tra le novità figura poi il C1200 Platinum ATX 3.1, un alimentatore da 1.200 watt completamente modulare e certificato 80 PLUS Platinum e Cybenetics Platinum, con classificazione acustica Cybenetics Noise A.

Quest’ultimo integra una ventola da 140 mm con modalità Zero RPM, che ne interrompe la rotazione quando il carico è contenuto, oltre a un connettore 12V-2×6 da 600 watt per le schede video di ultima generazione e quattro connettori PCI-E a 8 pin.

Completa il pacchetto il Vertical GPU Mounting Kit PCIe 5.0, che include un riser da 175 mm testato per mantenere l’integrità del segnale PCI-E 5.0. La staffa in acciaio dispone di tre posizioni di montaggio e di un supporto anti-flessione, con l’obiettivo di rendere più semplice l’installazione verticale della scheda grafica; le colorazioni disponibili sono bianco e nero, un accessorio sempre più richiesto nelle build custom di ultima generazione.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti NZXT

I nuovi componenti NZXT sono stati annunciati ieri e arriveranno progressivamente presso i rivenditori autorizzati nei prossimi mesi; i prezzi indicati per il mercato EMEA sono i seguenti:

NZXT H7 169,90 euro

NZXT H7 RGB+ 259,90 euro

NZXT H5 89,90 euro

NZXT H5 RGB+ 139,90 euro

NZXT Kraken Plus 360 RGB 149,99 euro

NZXT Kraken Core 360 79,99 euro

NZXT Kraken Core 420 99,99 euro.

NZXT Ventola F360Q Quiet Airflow 24,99 euro

NZXT F420Q Quiet Airflow 29,90 euro

Alimentatore NZXT C1200 Platinum ATX 3.1 199,99 euro

NZXT Vertical GPU Mounting Kit PCIe 5.0 49,99 euro

Per quanto riguarda la garanzia, NZXT prevede due anni per case, ventole e kit di montaggio verticale, sei anni per i dissipatori Kraken e dieci anni per l’alimentatore C1200 Platinum. I modelli H7, H5 e Kraken Plus 360 RGB saranno disponibili in bianco e nero, mentre i Kraken Core 360 e 420 arriveranno esclusivamente nella variante nera.