Dopo aver visto (e testato) diverse proposte AM5 basate sui chipset AMD B850 e X870, oggi è il turno della NZXT N7 B850, una scheda madre che continua a seguire la classica filosofia del produttore californiano, ovvero puntare molto su estetica, pulizia costruttiva ed esperienza d’uso semplificata sulle build moderne.

NZXT ormai non è più nuova al segmento motherboard e, generazione dopo generazione, la collaborazione con ASRock ha permesso all’azienda di affinare parecchio i propri prodotti, mantenendo però un’identità visiva immediatamente riconoscibile. Anche questa N7 B850 infatti riprende il classico design full-cover già visto sulle precedenti N7, evolvendo ulteriormente il concetto ma sul versante AM5.

Siamo di fronte a una soluzione ATX basata su chipset AMD B850 (socket AM5 ribadiamo), compatibile con Ryzen serie 7000, 8000 e 9000, supporto DDR5, PCI-E 5.0 e una sezione di alimentazione decisamente più interessante di quanto la fascia di prezzo potrebbe inizialmente suggerire. Il mercato però oggi è molto più competitivo rispetto a qualche anno fa, e nella fascia media AMD troviamo alternative particolarmente aggressive sia sul fronte connettività che caratteristiche tecniche.

Andiamo quindi a scoprire se la NZXT N7 B850 rientra nel segmento delle schede madri “concrete”, oppure punta principalmente sul design.

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Recensione NZXT N7 B850: design e caratteristiche

Senza ulteriori esitazioni, partiamo quindi dall’aspetto più evidente, ovvero il design. La NZXT N7 B850 mantiene un approccio minimalista e pulito che ormai rappresenta quasi un marchio di fabbrica per il produttore; la copertura quasi totale del PCB restituisce immediatamente una sensazione premium e rende la scheda perfetta per build ordinate e moderne, soprattutto all’interno dei case NZXT della serie H Flow.

La variante bianca è probabilmente quella più scenografica e allettante, anche se va detto che il PCB sottostante rimane nero, dettaglio che alcuni utenti particolarmente attenti alle build “total white” potrebbero notare.

La parte inferiore della motherboard utilizza inoltre cover estetiche in plastica che simulano dissipatori. Una scelta che aiuta parecchio lato look ma che, nella pratica, ha principalmente funzione estetica; possiamo dire senza problemi che con SSD NVMe di fascia alta (dissipati) potrebbe persino essere consigliabile rimuoverle per migliorare il raffreddamento.

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Questo comunque non significa che la dissipazione generale sia insufficiente, anzi è vero il contrario; il comportamento termico della sezione VRM è risultato piuttosto convincente anche sotto carichi impegnativi come il rendering.

Entrando più nel dettaglio tecnico infatti, NZXT utilizza un design di alimentazione 16+2+1 fasi con DrMOS Vishay da 80A, accompagnato da PCB a 8 strati con rame da 2 once; per i meno esperti, si tratta di una configurazione decisamente valida per una B850 e più che adeguata anche per processori Ryzen X3D di ultima generazione (anche di fascia top).

Il dissipatore dedicato ai VRM, nonostante venga coperto parzialmente dalla cover superiore, riesce a mantenere temperature molto contenute anche sotto stress prolungato, lasciando quindi parecchio margine sia al Precision Boost Overdrive che all’overclock manuale.

NZXT N7 B850: AM5, DDR5 e PCI-E 5.0

Dal punto di vista piattaforma, il chipset AMD B850 e la N7 B850 offrono praticamente tutto ciò che oggi ci si aspetta da una motherboard moderna; a bordo troviamo supporto completo alle CPU Ryzen su socket AM5, accompagnato da quattro slot DDR5 Dual-Channel compatibili sia con EXPO che XMP.

NZXT non specifica ufficialmente una frequenza massima nella scheda tecnica, limitandosi a indicare supporto DDR5 oltre gli 8000 MT/s in overclock tramite QVL. La gestione memoria appare comunque buona, soprattutto con kit DDR5 6.000-6.400 MT/s che continuano a rappresentare probabilmente il punto ideale per Zen 5 e CPU Ryzen X3D.

Non manca ovviamente il supporto PCI-E 5.0 sia lato GPU che storage; lo slot principale PCI-E x16 opera infatti in Gen 5.0, supportando le schede video più moderne, mentre sul fronte archiviazione troviamo: uno slot M.2 PCI-E Gen 5 x4, uno slot M.2 PCI-E Gen 4 x4 e uno slot M.2 PCI-E Gen 4 x2. Qui emergono però anche alcuni compromessi della piattaforma pensata da NZXT; bisogna infatti sottolineare che i primi due slot M.2 dispongono infatti della banda completa, mentre il terzo è limitato a PCI-E 4.0 x2.

Anche la gestione termica degli SSD richiede qualche attenzione. L’unico vero dissipatore dedicato riguarda infatti lo slot principale PCI-E Gen 5, mentre le cover inferiori restano principalmente estetiche. Ne consegue che con SSD PCI-E Gen 4.0 enthusiast o modelli Gen 5 double-sided le temperature possono quindi salire parecchio sotto carico continuo.

Molto interessante invece il nuovo sistema tool-less per il montaggio degli SSD, decisamente più pratico rispetto alle classiche viti o ai meccanismi rotanti utilizzati da molte concorrenti nella stessa fascia.

Capacità di espansione, connettività, BIOS e software

Come anticipato sopra, la dotazione generale della NZXT N7 B850 è moderna e piuttosto equilibrata, anche se alcuni competitor nella stessa fascia riescono oggi a offrire qualcosa in più. Sul pannello posteriore troviamo USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 20 Gbps, diverse USB 3.2 Gen 2 Type-A, LAN 2,5 Gbps, HDMI, Audio Realtek ALC1220 con S/PDIF ottico e connettori per le antenne del WiFi.

Qui troviamo quello che per molti potrebbe essere un altro compromesso, sempre considerando la dotazione di altre soluzioni AMD B850 che abbiamo avuto modo di testare. Va precisato infatti che la N7 B850 non prevede USB4 e non supporta WiFi 7; sul fronte wireless troviamo infatti un modulo MediaTek WiFi 6E, soluzione comunque molto valida ma meno allettante rispetto ad alcune concorrenti dirette.

Molto buona invece la dotazione onboard, soprattutto considerando la fascia della scheda; non è infatti così comune trovare pulsanti Power, Reset, Clear CMOS e BIOS Flashback integrati direttamente sulla motherboard. Anche il comparto audio convince grazie al codec Realtek ALC1220, scelta sempre più rara su modelli non enthusiast.

Passando al BIOS, l’impostazione resta chiaramente derivata dall’ecosistema ASRock, anche se NZXT continua a semplificare parecchio l’interfaccia rispetto alle controparti originali. Il BIOS risulta funzionale e sufficientemente stabile, ma manca ancora una gestione avanzata moderna delle curve ventole che, inutile dirlo, ci aspettiamo che NZXT corregga.

Qui però entra in gioco NZXT CAM, il software proprietario dell’azienda continua infatti a rappresentare il centro dell’esperienza NZXT, offrendo controlli molto più avanzati e intuitivi per ventole, monitoraggio e RGB rispetto alle opzioni in BIOS.

Scheda tecnica NZXT N7 B850

Formato: ATX 30,5 x 24,4 cm

Chipset: AMD B850

Socket: AM5

CPU supportate: AMD Ryzen serie 7000, 8000 e 9000

Alimentazione: 16+2+1 fasi con DrMOS 80A

PCB: 8 strati, rame 2 oz

Memoria: 4 slot DDR5 Dual-Channel Capacità massima 256 GB Supporto EXPO/XMP DDR5 8.000 MT/s (OC)

Slot PCI-E: 1x PCI-E 5.0 x16 2x PCI-E 4.0 x16 (x2)

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 x4 1x M.2 PCI-E 4.0 x4 1x M.2 PCI-E 4.0 x2 4x SATA 6 Gbps

Rete: LAN Realtek RTL8125BG 2,5 Gbps WiFi 6E MediaTek MT7922A22M Bluetooth 5.2

Audio: Realtek ALC1220 con S/PDIF ottico

Porte USB in totale 2x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 6x USB 3.2 Gen 1 8x USB 2.0

Output video: HDMI

BIOS 512 Mbit AMI UEFI

Piattaforma di test

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di provare diverse schede madri AM5 basate su chipset B850 e X870, sia con CPU Ryzen tradizionali che con le nuove varianti X3D. Per questa prova della NZXT N7 B850 abbiamo deciso di utilizzare il Ryzen 7 9850X3D, probabilmente una delle CPU più interessanti dell’attuale lineup AMD gaming.

Una scelta non casuale, soprattutto considerando che questo tipo di motherboard nasce principalmente per build gaming di fascia medio-alta molto curate anche dal punto di vista estetico, contesto nel quale le CPU X3D di AMD continuano a rappresentare il riferimento lato gaming.

Per l’occasione abbiamo abbinato la N7 B850 a memoria DDR5 EXPO 6.000 MT/s e una GeForce RTX 5080, così da eliminare eventuali colli di bottiglia nei test gaming in Full-HD.

Ecco la configurazione completa utilizzata:

Processore: AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore: NZXT Kraken Elite RGB 420

Scheda madre: NZXT N7 B850

RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MT/s CL28 AMD EXPO

Scheda video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 16 GB MASTER

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver NVIDIA e AMD aggiornati all’ultima versione disponibile

Detto questo, per saggiare il comportamento della scheda madre NZXT, prenderemo la nostra classica suite di benchmark “mista” e andremo a confrontare le prestazioni stock con quelle ottenuto con AMD PBO abilitato. In questo modo possiamo rilevare le prestazioni velocistiche del sistema e verificare la gestione NZXT con PBO abilitato (e relativi limiti di potenza sbloccati).

NZXT N7 B850: ecco come si comporta con Ryzen 7 9850X3D

Utilizzando il Ryzen 7 9850X3D emerge subito una caratteristica interessante della NZXT N7 B850, ovvero l’ottima stabilità nei workload prolungati, gaming incluso. Le temperature del VRM restano infatti contenute nonostante il design piuttosto “chiuso” della motherboard, segno che il dissipatore principale svolge comunque bene il proprio lavoro anche sotto lo shroud.

Con Precision Boost Overdrive attivo la CPU mantiene senza problemi frequenze elevate in gaming e non abbiamo riscontrato throttling o instabilità particolari durante le sessioni più lunghe. Chiaramente non siamo davanti a una motherboard enthusiast estrema pensata per overclock esasperato, ma per una build gaming AM5 moderna il comportamento è assolutamente convincente; d’altro canto, il Ryzen 7 9850X3D non ha particolare margine di crescita in overclock, quindi ci riteniamo più che soddisfatti.

Anche lato memoria RAM la scheda si comporta bene con kit DDR5 EXPO 6.000 MT/s, soluzione che continua a rappresentare probabilmente il miglior equilibrio possibile per i Ryzen X3D; abbiamo provato anche a salire verso i 6.400-6.800 MT/s, con successo ma anche con una fase di training abbastanza lunga.

Fatte le dovute considerazioni pratiche, per i più curiosi ecco qualche benchmark di riferimento sulle prestazioni velocistiche. Le tornate di test sono due, una per il reparto CPU e una rivolta al gaming.

I grafici, oltre a fornirci una discreta media prestazionale, in sostanza ci dicono una cosa che già sapevamo; il PBO su Ryzen 7 9850X3D non porta i benefici visti sul suo predecessore, Ryzen 7 9800X3D, risultando quasi superfluo per l’utente medio. Riguardo l’impatto delle RAM DDR5 invece, vi consigliamo il nostro articolo confronto dove approfondiamo DDR5 4.800 MT/s vs DDR5 6.000 MT/s.

Quanto costa e dove acquistare NZXT N7 B850

NZXT N7 B850 è disponibile sia in colorazione bianca che nera attraverso lo store ufficiale NZXT e i principali rivenditori hardware, compreso Amazon Italia. Il prezzo comunicato dal produttore è pari a circa 300 dollari, cifra che la colloca in una fascia particolarmente competitiva e affollata, soprattutto considerando le numerose alternative B850 e X870 oggi disponibili sul mercato.

Attualmente su Amazon la nuova scheda madre NZXT è disponibile a 319,90 euro, a seguire i link all’acquisto delle due varianti disponibili.

Considerazioni

La NZXT N7 B850 è una motherboard che punta senza dubbio su un equilibrio molto preciso tra design, qualità costruttiva ed ecosistema software. Basta guardarla pochi secondi per capire immediatamente quale sia l’obiettivo del produttore, ovvero offrire una base AM5 elegante, ordinata e perfettamente integrabile in build moderne di fascia medio-alta.

Dal punto di vista tecnico la piattaforma può essere definita valida. Il VRM è solido, il supporto Ryzen 9000 è completo e anche con CPU X3D particolarmente spinte la scheda si comporta bene sia lato stabilità che temperature; molto positiva inoltre la presenza del codec Realtek ALC1220 e della dotazione onboard con pulsanti fisici integrati sul PCB.

Allo stesso tempo però emergono alcuni compromessi difficili da ignorare considerando il prezzo richiesto. A parte il BIOS che potrebbe essere facilmente migliorato, manca il WiFi 7 e la gestione termica degli SSD secondari poteva essere affrontata leggermente meglio; anche la connettività USB, pur essendo assolutamente moderna, non riesce a distinguersi realmente rispetto alla concorrenza diretta.

Il vero punto di forza della N7 B850 resta quindi l’esperienza complessiva. Se cercate una motherboard AM5 capace di valorizzare davvero una build estetica e siete già inseriti nell’ecosistema NZXT CAM, allora questa proposta può avere molto senso. Un eventuale calo di prezzo potrebbe senza dubbio rendere l’offerta NZXT più appetibile, soprattutto vista la concorrenza a dir poco aggressiva dei competitor.