NZXT riporta sul mercato la serie S con due nuovi case pensati per chi vuole realizzare una configurazione compatta senza rinunciare allo spazio necessario per hardware moderno. Si tratta nel dettaglio si tratta di NZXT S5 RGB e S5 RGB Deluxe, modelli che condividono la stessa piattaforma, con una differenza sostanziale nella dotazione di ventole.

Entrambi sono mid-tower ATX caratterizzati da una struttura in acciaio, doppio pannello in vetro temperato sul frontale e sul lato sinistro e una superficie laterale destra in mesh. La configurazione è stata studiata per combinare una maggiore visibilità dell’hardware con un flusso d’aria diretto verso la scheda grafica, senza per questo mettere in secondo piano il resto della build.

La nuova proposta NZXT punta poi su un altro elemento importante, ovvero il prezzo; ci troviamo infatti di fronte a due case di fascia medio-bassa, un segmento molto affollato dove non è semplice emergere, ma NZXT riesce a giocarsela grazie ad alcune chicche che ora vedremo.

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NZXT S5 RGB: acciaio e doppio vetro per mettere in risalto la build

Il nuovo NZXT S5 RGB punta soprattutto sull’impatto estetico, ma senza trasformare il case in una semplice vetrina; il telaio utilizza acciaio, mentre frontale e pannello laterale sinistro sono realizzati in vetro temperato. Il lato destro è invece costituito da un pannello mesh in acciaio che permette all’aria di raggiungere direttamente la ventola preinstallata, inoltre NZXT ha inserito filtri mesh in PVC rimovibili nella parte superiore e inferiore, con i pannelli possono essere rimossi senza utilizzare attrezzi.

Il case misura 482 x 210 x 423 mm e ha un volume di 42,8 litri, con un peso di 6,14 kg; nonostante le dimensioni contenute, c’è spazio per schede madri ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, mentre la scheda grafica può arrivare fino a 415 mm di lunghezza; lo spazio per il dissipatore della CPU raggiunge invece 162 mm e quello per l’alimentatore ATX arriva a 200 mm.

La dotazione dell’S5 RGB comprende una particolare ventola RGB inversa da 360 mm a telaio singolo, installata sul lato destro; la configurazione permette così di mostrare verso il vetro il lato più pulito delle pale, mantenendo al tempo stesso l’aspirazione attraverso la superficie mesh. La ventola lavora a 1.500 RPM, con un flusso d’aria dichiarato di 50,46 CFM e una pressione statica di 0,76 mmH₂O; il collegamento utilizza un connettore PWM a 4 pin insieme al 5V ARGB.

Il sistema di raffreddamento può essere comunque ampliato in quanto il case dispone di 10 alloggiamenti per ventole; tre da 120 mm nella parte superiore, tre da 120 mm sul lato destro, tre nella zona inferiore, di cui uno angolato, e uno posteriore. Proprio l’area inferiore è uno degli elementi più interessanti del progetto, in quanto l’alloggiamento angolato è orientato verso la GPU, permettendo di indirizzare aria fresca direttamente sulla scheda grafica.

Nella parte superiore è inoltre possibile installare un radiatore fino a 360 mm, mentre posteriormente trova posto un radiatore più compatto da 120 mm, che però solitamente sconsigliamo.

NZXT S5 RGB Deluxe arriva invece con cinque ventole già installate, ma non solo

Il NZXT S5 RGB Deluxe utilizza esattamente lo stesso telaio dell’S5 RGB; non cambiano quindi dimensioni, materiali, compatibilità con le schede madri, spazio per la GPU, supporto ai radiatori o connettività, mentre la differenza riguarda soprattutto la dotazione di ventole. Oltre alla stessa unità RGB inversa da 360 mm presente sul modello standard, la versione Deluxe aggiunge una ventola RGB inversa da 120 mm nella parte inferiore e una ventola RGB da 120 mm sul retro (in espulsione), lasciando comunque spazio per ulteriori cinque ventole.

Le due ventole a pale inverse, quella laterale e quella inferiore, mantengono una superficie più pulita verso il vetro, mentre la ventola posteriore utilizza un design tradizionale; il peso sale così a 6,44 kg, a fronte dei 6,14 kg dell’S5 RGB. NZXT ha mantenuto una certa attenzione anche alla possibilità di aggiornare la configurazione nel tempo; il vano GPU arriva a 415 mm, mentre dietro il tray della scheda madre sono disponibili fino a 22 mm per la gestione dei cavi.

Il pannello frontale integra due USB-A 3.2 Gen 1 da 5 Gbps, una USB-C 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps e un jack per cuffie; non manca inoltre il supporto a sette slot di espansione e la possibilità di installare un’unità da 2,5″ e una da 3,5″. La compatibilità è quindi quella tipica di un sistema ATX, ma con un’impostazione più compatta rispetto ai mid-tower tradizionali e con una forte attenzione alla visibilità dei componenti.

Caratteristiche tecniche NZXT S5 RGB / S5 RGB Deluxe

Tipo: Mid-tower ATX

Schede madri: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Materiali: acciaio, vetro temperato, plastica

Dimensioni: 482 × 210 × 423 mm

Volume: 42,8 litri

Peso S5 RGB: 6,14 kg

Peso S5 RGB Deluxe: 6,44 kg

GPU: fino a 415 mm

Dissipatore CPU: fino a 162 mm

Alimentatore: ATX fino a 200 mm

Ventole: fino a 10

Radiatore superiore: fino a 360 mm

Radiatore posteriore: fino a 120 mm

Ventola S5 RGB: 1× RGB inversa da 360 mm

Ventole S5 RGB Deluxe: 1× RGB inversa da 360 mm 1× RGB inversa da 120 mm 1× RGB posteriore da 120 mm

I/O: 2× USB-A 5 Gbps, 1× USB-C 20 Gbps, jack cuffie

Slot di espansione: 7

Colori: bianco, nero

Garanzia: 2 anni

Disponibilità e prezzi dei nuovi case NZXT

I nuovi NZXT S5 RGB e S5 RGB Deluxe annunciati oggi saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati a livello globale entro una o due settimane. Il modello NZXT S5 RGB ha un prezzo di 59,90 euro, mentre la versione NZXT S5 RGB Deluxe costa 69,90 euro, entrambi sono disponibili nelle colorazioni bianco e nero.

La differenza di prezzo contenuta tra le due versioni rende soprattutto evidente la diversa impostazione: l’S5 RGB lascia maggiore libertà nella scelta delle ventole, mentre il Deluxe arriva già con una configurazione a cinque unità, mantenendo comunque liberi cinque alloggiamenti per completare successivamente il sistema. Su entrambi i prodotti comunque, possiamo dire che il prezzo è molto competitivo, meritandosi a nostro avviso una prova sul campo.