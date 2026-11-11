EPOMAKER amplia la propria gamma di tastiere meccaniche con tre nuovi modelli che puntano su esigenze e soluzioni piuttosto diverse. Galaxy75 e Bamboo75 condividono il formato compatto al 75% e la connettività wireless, ma si distinguono soprattutto per materiali e impostazione estetica. Alice40, invece, sceglie una strada decisamente più particolare, con un layout ergonomico al 40% pensato per ridurre l’ingombro sulla scrivania.

Le novità hanno in comune gli switch lineari Creamy Jade, la possibilità di personalizzare la mappatura dei tasti e un’attenzione particolare alla resa acustica durante la digitazione. Cambiano però dimensioni, struttura e dotazione, vediamo quindi cosa offrono le tre tastiere e quali sono i prezzi indicati da EPOMAKER sul proprio store ufficiale.

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EPOMAKER Galaxy75 punta su alluminio, formato 75% e autonomia fino a 160 ore

La Galaxy75 è probabilmente il modello più tradizionale del gruppo, almeno per quanto riguarda il layout. Si tratta infatti di una tastiera meccanica in formato 75%, con 81 tasti e un’impostazione ANSI statunitense che mantiene la fila dei tasti funzione, le frecce direzionali e una selezione di comandi dedicati, rinunciando al tastierino numerico per contenere l’ingombro.

A caratterizzare il modello è soprattutto la scocca in lega di alluminio verniciata a polvere, abbinata a una piastra in policarbonato e a un sistema di montaggio gasket. La struttura integra inoltre cinque strati dedicati allo smorzamento acustico, realizzati con materiali come PORON, IXPE e PET, con l’obiettivo di contenere risonanze e rumori indesiderati durante la digitazione.

La tastiera viene proposta con switch lineari EPOMAKER Creamy Jade pre-lubrificati, caratterizzati da una forza di attuazione di 45±5 gf e una corsa totale di 3,6±0,4 mm; gli switch sono sostituibili a caldo e la scheda tecnica conferma la compatibilità con componenti meccanici a 3 e 5 pin. I keycap, con profilo Cherry, combinano PBT e PC+ABS, mentre la retroilluminazione RGB è presente sotto ogni singolo tasto e orientata verso il lato sud.

Sul fronte della connettività troviamo tre modalità, USB-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. La batteria integrata invece, ha una capacità di 8.000 mAh e, secondo EPOMAKER, può raggiungere un’autonomia fino a 160 ore con illuminazione RGB disattivata. Il polling rate arriva a 1.000 Hz tramite USB e connessione a 2,4 GHz, mentre scende a 125 Hz utilizzando il Bluetooth. La Galaxy75 misura 322 x 144 x 42,5 mm e pesa circa 1,2 kg; è disponibile nelle colorazioni Black, Pink e Purple, con un prezzo ufficiale di 109 dollari sullo store EPOMAKER.

Bamboo75 sceglie il legno e un’estetica più naturale

La EPOMAKER Bamboo75 riprende il formato compatto della Galaxy75, ma cambia completamente approccio sul piano del design. Come suggerisce il nome, la caratteristica principale è la scocca realizzata in bambù, lavorata e lucidata a mano, con una finitura protettiva che lascia emergere le venature naturali del materiale.

Ogni unità presenta quindi un aspetto leggermente diverso dalle altre. EPOMAKER propone due varianti cromatiche, Sunlit Bamboo e Ink Bamboo, rispettivamente più chiara e più scura; anche i keycap seguono questa impostazione e sono realizzati combinando PBT e ABS, con un motivo effetto bambù ottenuto tramite sublimazione. Le legende sono stampate lateralmente e traslucide, così da lasciare passare la luce della retroilluminazione RGB senza interrompere il disegno visibile dall’alto.

Il layout è ancora una volta al 75%, ma in questo caso la scheda tecnica indica 84 tasti; rimangono quindi le frecce direzionali e il blocco di navigazione, mentre il tastierino numerico viene escluso per lasciare più spazio sulla scrivania. La struttura interna è differente rispetto alla Galaxy75; la Bamboo75 utilizza un sistema di montaggio tray-mount, una piastra in policarbonato con scanalature orizzontali e una PCB dotata di flex cut per singolo tasto. Una soluzione che, almeno nelle intenzioni del produttore, dovrebbe rendere la digitazione più morbida.

Anche in questo caso troviamo cinque strati di materiali fonoassorbenti, tra cui PORON, IXPE e PET, mentre gli switch sono gli stessi Creamy Jade lineari pre-lubrificati già visti sulla Galaxy75. La periferica supporta inoltre la sostituzione a caldo degli switch e offre una retroilluminazione RGB per singolo tasto. Come la sorella, la connettività è affidata a USB-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0; la batteria raggiunge complessivamente 8.000 mAh, suddivisi in due unità da 4.000 mAh, ma EPOMAKER non indica una stima ufficiale dell’autonomia.

Il polling rate è di 1.000 Hz tramite USB e 2,4 GHz, mentre la latenza dichiarata è di 3 ms via cavo e 8 ms in wireless a 2,4 GHz. Riguardo le specifiche “fisiche”, la variante Bamboo75 misura 323 x 135,4 x 42,5 mm e pesa circa 915 grammi. Il prezzo ufficiale rimane invece immuato, a 109,99 dollari.

Alice40 porta il layout ergonomico in un formato ultracompatto

La terza novità è anche quella che si differenzia maggiormente dalle altre due. EPOMAKER Alice40 adotta infatti un layout ergonomico al 40%, con 46 tasti e una disposizione a colonne sfalsate, chiamata column-staggered. A differenza delle tastiere tradizionali, nelle quali sono principalmente le righe a essere sfalsate, in questo caso sono le colonne a seguire un andamento differente, con l’obiettivo di adattarsi meglio al movimento naturale delle dita durante la digitazione.

Il formato ridotto lascia parecchio spazio libero sulla scrivania, ma richiede inevitabilmente un po’ di familiarità con la disposizione dei comandi e con l’utilizzo dei livelli secondari. EPOMAKER ha comunque previsto alcuni elementi dedicati, tra cui un gruppo di frecce direzionali, barre spaziatrici separate e una manopola rotativa in metallo posizionata tra le due metà dell’area principale; quest’ultima può essere personalizzata e associata ai controlli desiderati.

La struttura utilizza una scocca in ABS testurizzato, una piastra in policarbonato e un sistema di montaggio gasket, affiancati da cinque strati di materiali dedicati allo smorzamento acustico. Sono presenti anche piedini estraibili, che permettono di scegliere tra due inclinazioni di digitazione, pari a 5 e 8,5 gradi.

Per i keycap EPOMAKER ha scelto il profilo Cherry e materiale PBT con stampa dye-sub, caratterizzati da tonalità calde ispirate a un tramonto e legende arancioni. La retroilluminazione RGB è presente sotto ogni tasto, ma le coperture non sono trasparenti, quindi la luce non attraversa le legende. Da segnalare inoltre che anche la Alice40 arriva con gli switch lineari Creamy Jade pre-lubrificati e supporta la sostituzione a caldo con componenti a 3 o 5 pin.

A bordo non manca la connettività tri-mode con USB-C, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. La batteria integrata ha una capacità di 3.000 mAh, mentre il polling rate raggiunge 1.000 Hz tramite collegamento cablato e wireless a 2,4 GHz; in questo contesto EPOMAKER dichiara una latenza di 3 ms via USB e 5 ms in modalità wireless a 2,4 GHz.

Alice40 misura 281,1 x 122,5 x 35,5 mm e pesa 531 grammi, un dato che la rende particolarmente interessante anche in ottica di trasporto. In chiusura, ricordiamo inoltre che la personalizzazione dei tasti, dei livelli e delle macro può essere gestita attraverso EPOMAKER Hub o VIA.

Prezzi e disponibilità delle nuove tastiere EPOMAKER

Le tre tastiere sono già presenti sullo store ufficiale EPOMAKER, con prezzi ovviamente espressi in dollari:

EPOMAKER Galaxy75: 109 dollari , nelle colorazioni Black, Pink e Purple

, nelle colorazioni Black, Pink e Purple EPOMAKER Bamboo75: 109,99 dollari , nelle varianti Sunlit Bamboo e Ink Bamboo

, nelle varianti Sunlit Bamboo e Ink Bamboo EPOMAKER Alice40: 69,99 dollari, colorazione White

Il sito ufficiale del produttore indica la possibilità di effettuare il preordine per i nuovi modelli, ma con tempistiche di spedizione stimate differenti. I prezzi sopra riportati sono quelli pubblicati dal produttore sullo store internazionale, non vanno quindi confusi con eventuali prezzi finali in euro o con la disponibilità presso rivenditori italiani. Un’ultima precisazione riguarda il layout; le schede tecniche dei tre prodotti indicano una configurazione ANSI US. Ne consegue che l’utente in cerca di una tastiera con disposizione italiana ISO dovrà quindi tenere conto della differenza nella posizione e nella forma di alcuni tasti.