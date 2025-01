Oggi ci occupiamo della Logitech G915 X LIGHTSPEED, la nuova versione di una delle tastiere meccaniche più diffuse e amate tra i gamer, ovvero la tanto discussa Logitech G915 (chi la possiede sa il perché).

Quando parliamo di tastiere da gaming, ma più in generale di periferiche per giocare, Logitech è sicuramente tra i brand più apprezzati dagli appassionati, e non solo. Al contempo, questo ruolo la espone a tutte le possibili critiche di un settore molto selettivo, quello dei gamer, quasi “obbligando” l’azienda svizzera a migliorare la sua iconica tastiera seguendo direttamente i feeedback degli utenti (il che ha molto senso).

Con la Logitech G915 X, in questo caso nella variante wireless con tecnologia LIGHTSPEED, il produttore infatti dichiara apertamente di aver migliorato tutti i punti deboli della sua antenata o quasi. Ora vedremo tutto nel dettaglio, ma possiamo anticiparvi che le novità ci sono e sono tutte apprezzabili.

Recensione Logitech G915 X LIGHTSPEED: design e caratteristiche

Iniziamo subito dicendo che Logitech G915 X LIGHTSPEED mantiene inalterata la sua peculiarità più importante, ovvero il design low-profile che tanto è piaciuto sulla prima versione Logitech G915. Per quest’ultima iterazione della famosa tastiera meccanica Logitech sono disponibili tre varianti, quella cablata Logitech G915 X, quella in prova, Logitech G915 X LIGHTSPEED e la variante compatta (senza tastierino numerico) Logitech G915 X LIGHTSPEED TKL; le ultime due, inutile dirlo, sfruttano la tecnologia wireless proprietaria LIGHTSPEED.

Detto questo, Logitech non ci pensa minimamente a stravolgere il design e le linee, o meglio, opera piccole modifiche che non vanno a intaccare lo stile accattivante (ma premium) del prodotto rispetto alla sua antenata. Anche il packaging è molto curato, mentre riguardo gli accessori, in bundle troviamo l’adattatore LIGHTSPEED, manualistica e un cavo prolunga USB-C da 1,8 metri.

Logitech G915 X LIGHTSPEED ripropone inoltre gli stessi materiali costruttivi, ovvero telaio in lega di alluminio, tasti G in gomma morbida e rotellina in ghisa per la gestione del volume. Va segnalato però che, rispetto a Logitech G915, la nuova arrivata presenta uno spessore leggermente lievitato; si parla di soli 6 millimetri e, cosa più importante, di un cambiamento che ha a che fare secondo noi con altre modifiche apportate dall’azienda per migliorarne la stabilità complessiva.

L’altezza ora è di 22,6 millimetri, contro i 22 millimetri del precedente modello, mentre rimangono invariate lunghezza e profondità, rispettivamente con 475 e 150 millimetri, il peso se ve lo state chiedendo è pari a 1.080 grammi. Una variazione minima che può andare bene anche ai più pignoli in fatto di design, ma che imprime già al primo utilizzo una sensazione di stabilità nonostante lo spessore ridotto; aggiungiamo che nella parte inferiore troveremo anche gli appositi piedini per regolare la periferiche in altezza.

Immancabile come al solito la presenza di un sistema di illuminazione RGB avanzato e personalizzabile, parliamo di LIGHTSYNC RGB, gestibile in modo intuitivo (come altre funzionalità implementate) direttamente dal software proprietario Logitech G HUB. Rimanendo in ambito software e G HUB, rimangono un punto fermo i tasti multimediali, i tasti G personalizzabili (ben 9) e, funzione altrettanto apprezzata, KEYCONTROL, ovvero la possibilità di assegnare a ogni tasto fino a 15 funzioni in base alle nostre esigenze e agli ambiti di utilizzo.

Oltre a offrire il meglio in ambito gaming infatti, vi possiamo anticipare e assicurare che anche in ottica produttività e utilizzo quotidiano Logitech G915 X LIGHTSPEED riesce a garantire un’esperienza utente di alto livello, aiutata non solo dalla qualità e dall’ergonomia, ma anche da un’ottima reattività e precisione.

Logitech G915 X LIGHTSPEED: cambia e migliora nei punti giusti, ecco quali

Fino a qui la Logitech G915 X LIGHTSPEED sembra confermarsi molto valida, tuttavia non sono questi gli elementi di novità che le danno una marcia in più rispetto al modello precedente. Abbiamo detto che sono lievitate le dimensioni ad esempio, ma questo a tutto vantaggio della stabilità e della qualità finale della periferica, mentre bisogna ricordare che ci sono anche altri aspetti a cui guarda un gamer appassionato.

Ovviamente non possiamo trasferirvi questo feedback “qualitativo” se non avete provato in prima persona la G915, mentre parlando di novità oggettive possiamo dire che Logitech ha sicuramente dato ascolto ai suggerimenti degli utenti. Una delle prime novità che bisogna citare sono gli switch meccanici GL, davvero confortevoli nella digitazione e con un “suono” gradevole, o comunque che a noi è piaciuto. Rimanendo in tema, Logitech ha sicuramente rimediato a una delle pecche della prima versione G915, ovvero i copritasti.

Dopo diverse critiche, soprattutto in ottica usura e più in generale qualità, il produttore è passato da copristati in ABS ai più validi PBT double-shot, una scelta che a questo punto possiamo definire senza dubbio obbligata. Un’altra novità in questo contesto è la possibilità di poter sostituire i copritasti, mentre per gli switch questa opzione non è prevista e se mirate a questa funzionalità dovrete ripiegare sulla variante PRO o su un altro modello.

Tornando un attimo sugli switch GL, parliamo di una soluzione con profilo ribassato di tipo tactile, come detto più convincente rispetto al passato. Sul modello in prova è disponibile anche una seconda opzione con switch linear (non disponibile per il layout italiano), mentre se parliamo delle specifiche degli switch GL tactile, abbiamo una corsa di 3,2 millimetri con un punto di azionamento a 1,3 millimetri; la forza di attuazione invece è di 45 grammi, la giusta via di mezzo insomma tra lo switch linear e i più scintillanti clicky.

Sempre in ottica “evoluzione”, un’altra importante novità di Logitech riguarda la batteria e l’autonomia nettamente superiore al passato. Attivando LIGHTSYNC RGB con luminosità al 100%, Logitech dichiara 36 ore di utilizzo contro le 30 della vecchia G915, mentre questo dato è quasi triplicato se impostiamo gli RGB al 50% della loro luminosità.

Prima di vedere come si è comportata nella nostra prova, segnaliamo un’ulteriore punto a favore della Logitech G915 X LIGHTSPEED che, oltre a sfruttare l’ottima e collaudata tecnologia WiFi a 2,4 GHz LIGHTSPEED, vanta in sostanza una connettività trimode, garantendo quindi anche l’interfaccia via Bluetooth e con cavo USB (fornito in dotazione).

Scheda tecnica Logitech G915 X LIGHTSPEED

Caratteristiche fisiche: lunghezza 475 mm larghezza 150 mm altezza 22,6 mm

peso (senza cavo) 1.080 grammi

lunghezza cavo 1,8 metri

Batteria al litio ricaricabile

Autonomia dichiarata: fino a 36 ore di utilizzo continuo con luminosità LIGHTSYNC RGB al 100% fino a 90 ore di utilizzo continuo con luminosità LIGHTSYNC RGB al 50% fino a 800 ore di utilizzo continuo con LIGHTSYNC RGB SPENTO

Switch meccanici GL Tactile

Specifiche switch meccani GL forza di azionamento 45 grammi (linear 43 grammi) punto di azionamento 1,3 mm distanza totale corsa: 3,2 mm

Copritasti in PTB double-shot

Possibilità di rimuovere i copritasti

Plastica riciclata sino al 30%

Interfaccia wireless e cablata: wireless LIGHTSPEED 2,4 GHz (serve una porta USB) bluetooth cavo USB USB-C

Dispositivi supportati LIGHTSPEED con Windows 10/11, macOS (10.11 o superiore) Bluetooth con Windows 11, macOS, Chrome OS, Android (da 4.3), iOS 10

Software Logitech G HUB

Bundle: Tastiera gaming G915 X LIGHTSPEED Ricevitore USB LIGHTSPEED Prolunga USB

Cavo di ricarica/dati USB-C

2 anni di garanzia

Recensione Logitech G915 X LIGHTSPEED: la nostra prova

Nel corso dell’articolo abbiamo già anticipato alcune delle nostre prime impressioni sulla Logitech G915 X LIGHTSPEED che, con le modifiche viste sopra, ci offre subito una maggiore sensazione di stabilità e qualità, non solo per quanto riguarda la struttura ma anche se guardiamo ai copritasti e agli interruttori. Oltre a un’estetica che non perde il fascino del primo modello G915, adattandosi sostanzialmente a quasi tutte le build da gaming e non, la nuova arrivata si è rivelata valida sotto il profilo ergonomico, garantendo al contempo un’ottima reattività e precisione in gaming (ovviamente in modalità wireless), così come in altri ambiti tipo la produttività.

Gli switch GL tactile ci hanno restituito un feedback sicuro e piacevole al tatto, ma anche un suono “giusto”, insomma che a lungo andare non ci disturba. Rispetto alla sua antenata, si nota subito la differenza tra i copritasti in ABS e i nuovi PBT double-shot, mentre se vogliamo muovere una critica possiamo segnalare che l’impressione sui tasti potrebbe essere più marcata, caratteristica che si evince subito quando disabilitiamo ad esempio la retroilluminazione RGB.

Come visto anche nella recensione del mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, il software proprietario G HUB è stato altrettanto ottimizzato e arricchito per garantire una maggiore personalizzazione, ma anche e soprattutto per gestire al meglio le funzionalità implementate sulla tastiera. Per gli amanti del genere infatti, oltre ai comodi tasti G, che sinceramente apprezziamo ancora in morbida gomma, l’utente potrà sbizzarrirsi con KEYCONTROL, una delle migliori opzioni per personalizzare le funzioni dei singoli tasti in base al gioco o al contesto lavorativo.

In coda una doverosa nota riguardo l’autonomia, ambito dove confermiamo il dato di Logitech con luminosità RGB al 100%, leggermente meno quando passiamo al 50% della luminosità (circa 87 ore); se poi non vi interessano gli effetti luce, ma a questo punto potreste acquistare una tastiera senza RGB, l’autonomia della tastiera con illuminazione spenta può arrivare a circa 800 ore.

Dove acquistare e quanto costa la tastiera Logitech G915 X LIGHTSPEED

Logitech G915 X LIGHTSPEED è già ampiamente disponibile presso i maggiori negozi online e rivenditori di settore che trattano periferiche da gaming e soprattutto il marchio Logitech. Il prezzo, non per tutti, della nuova Logitech G915 X LIGHTSPEED non si discosta molto dalla precedente generazione, ma a questo punto le migliorie apportate possiamo dire che bilanciano il costo.

D’altro canto, Logitech G915 X LIGHTSPEED è una tastiera di fascia alta, le opzioni per chi punta a contenere il budget sono diverse e tutti possono trovare la giusta via di mezzo. Il modello in prova si può acquistare sul sito del produttore a 269 euro, tuttavia se ci guardiamo intorno si può acquistare anche a molto meno e le offerte non mancano (vedi Amazon).

Come al solito vi lasciamo per comodità qualche link all’acquisto, anche per il modello Logitech G915 X LIGHTSPEED TKL.

Acquista Logitech G915 X LIGHTSPEED in offerta su Amazon a 199 euro

Acquista Logitech G915 X LIGHTSPEED TKL su Amazon a 239 euro

Considerazioni

Al termine di questa prova sulla Logitech G915 X LIGHTSPEED, non possiamo fare altro che confermare le impressioni condivise durante l’articolo su questa nuova tastiera a basso profilo dell’azienda svizzera. Un prodotto che si colloca senza dubbio nella fascia alta, non esclusivamente per il prezzo, ma soprattutto per un’ottimo connubio tra qualità e design, perfettamente bilanciato da prestazioni ottime in ottica precisione e rapidità.

Le linee che si adattano praticamente a qualsiasi setup, sono accompagnate da uno chassis in alluminio e un profilo ridotto che sicuramente ne ha decretato il successo tra i gamer, senza dimenticare l’ottimo sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB, migliorato e ancora più gestibile e personalizzabile con G HUB. La tecnologia wireless LIGHTSPEED permette di ottenere una connessione veloce e senza lag, sposandosi al contempo con degli switch, i GL Tactile, sicuramente più “intonati” del precedente modello, oltre che molto comodi e precisi anche durante la scrittura e in altri contesti come la produttività.

Altro punto a favore, o meglio, altra novità sicuramente apprezzata, sono i nuovi copritasti PBT double-shot sostituibili, mentre sempre grazie al software G HUB potremo gestire e personalizzare comodamente i tasti G e la tecnologia KEYCONTROL per assegnare fino a 15 funzioni a ogni tasto. Il prezzo della Logitech G915 X LIGHTSPEED sicuramente non è basso, tuttavia, visto il design e il successo del modello precedente G915, abbinato alle varie modifiche apportate da Logitech, secondo noi non costituirà un problema per i gamer e gli appassionati del genere che cercano una tastiera di livello.