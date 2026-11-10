Il team di Apple nelle scorse ore ha annunciato che Olivia Dean è stata nominata Artista dell’Anno di Apple Music per il 2026.

Si tratta della prima artista britannica a ricevere tale riconoscimento, merito di un’ascesa inarrestabile per un anno che è stato ricco di soddisfazioni per questa sempre più popolare cantante.

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Un prestigioso riconoscimento per Olivia Dean

Il colosso di Cupertino ricorda che l’album di Olivia Dean The Art of Loving, uscito alla fine del 2025, ha riscosso un enorme successo quest’anno e la hit Man I Need è entrata nella classifica Daily Top 100 di Apple Music ogni giorno sia dalla sua prima apparizione (il 29 agosto 2025).

Ma le soddisfazioni per la cantante britannica non sono di certo finite qui: non solo, infatti, è riuscita a fare registrare il tutto esaurito per il suo tour mondiale ma ha anche vinto un GRAMMY come Miglior Artista Esordiente e quattro BRIT Awards (tra cui quello di Artista dell’Anno).

E tanto per farsi un’idea dell’enorme successo ottenuto da Olivia Dean basti pensare che nell’autunno del 2025 ha aperto il concerto di Sabrina Carpenter al Madison Square Garden di New York e, meno di un anno dopo, è tornata per una residency di quattro serate, seguita da una serie di sei concerti sold out all’O2 Arena di Londra.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’artista britannica per il riconoscimento ottenuto da Apple Music, una delle più importanti realtà nel mondo dello streaming di contenuti musicali.

Olivia Dean riceverà anche un premio fisico per l’Apple Music Award conquistato, ossia un wafer di silicio personalizzato di Apple, sospeso tra una lastra di vetro lucido e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato.