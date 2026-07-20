A pochi mesi dai rincari di Spotify, sui quali peraltro non aveva mancato di ironizzare, anche Apple si accoda e introduce degli aumenti di prezzo per i vari piani di Apple Music; in alcuni Paesi, i rincari toccano anche Apple One.

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Apple Music costa di più in Italia: i nuovi prezzi

Sono passati pochi mesi da quando il team di Apple Music si era preso gioco del rivale Spotify per via dell’ennesimo incremento dei prezzi degli abbonamenti, ma questa volta è proprio il servizio di streaming musicale della mela morsicata a registrare modifiche nel listino dei prezzi.

Nella fattispecie, per quanto riguarda il nostro Paese, sono previsti aumenti di prezzo per tutti e tre i piani in abbonamento, col piano Famiglia più penalizzato: il costo aumenta di ben 3 euro al mese. Di seguito si elencano vecchi e nuovi prezzi dei tre piani sottoscrivibili in Italia:

Individuale passa da 10,99 euro a 11,99 euro al mese

passa da 10,99 euro a al mese Famiglia passa da 16,99 euro a 19,99 euro al mese

passa da 16,99 euro a al mese Studenti passa da 5,99 euro a 6,99 euro al mese.

Apple non ha mancato di fornire una motivazione ufficiale a queste rimodulazioni: al team di 9to5Mac che ha chiesto spiegazioni, un portavoce di Apple ha spiegato che l’aumento dei prezzi si è reso necessario “a causa dell’aumento dei costi di licenza“. Rimangono attive le solite promozioni, tra cui il mese di prova gratuita per i nuovi iscritti al servizio e i 3 mesi gratis per gli acquirenti di dispositivi idonei.

Tutto sommato, comunque, gli utenti italiani possono dirsi alquanto fortunati: allo stato attuale, il nostro Paese non è stato interessato dagli ulteriori aumenti di prezzi che hanno toccato l’abbonamento onnicomprensivo Apple One (che comprende, tra le altre cose, Apple Music, TV, iCloud+ e non solo). Per maggiori dettagli o per sottoscrivere un abbonamento ai servizi citati, potete fare riferimento al sito ufficiale.