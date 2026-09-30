Era nell’aria da qualche giorno e, nella serata italiana di ieri, il tutto si è concretizzato: Microsoft ha ufficialmente avviato il rilascio di Windows 11 26H2, la nuova versione annuale di Windows 11.

Andiamo a scoprire dettagli e novità di questa versione, naturale proseguimento del percorso iniziato con la versione 24H2 (che sta raggiungendo la fine del supporto) e proseguito con la versione 25H2 dato che la base di codice rimane la medesima.

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Windows 11 26H2 è in rollout

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio di Windows 11 26H2, la nuova versione di Windows 11 che porta avanti il ciclo annuale di aggiornamenti delle funzionalità di Windows.

L’aggiornamento 2026 di Windows 11, noto anche come Windows 11, versione 26H2 è ora disponibile! 🎉 Se utilizzi già una versione recente di Windows 11, l’aggiornamento potrebbe essere più rapido e semplice di quanto pensi.

L’aggiornamento a Windows 11 26H2 è già in fase di rollout (graduale), esclusivamente per tutti coloro che eseguivano le versioni 24H2 e 25H2 del sistema operativo, tramite la build 26300.9550 dalla serata italiana di ieri (29 settembre 2026).

Questo aggiornamento si configura come una sorta di “enablement package” (identificato dal codice aggiornamento KB5121794) e ha dimensioni piuttosto ridotte: a differenza dei soliti aggiornamenti con cambio di versione, questo richiede un solo riavvio per completare il processo di installazione.

Le novità c’erano già, questo aggiornamento le attiva

Proprio per quanto detto poco sopra, la base del codice attorno a cui ruota Windows 11 26H2 è la medesima che già caratterizzava le versioni 24H2 e 25H2, le uniche due che consentono il passaggio alla versione più recente.

Con questa mossa, Microsoft ha cercato di rendere più fluido (e indolore) possibile il passaggio alla nuova versione del sistema operativo. Inoltre, dopo l’installazione dell’aggiornamento, gli utenti potranno godere di interessanti novità che, in realtà, erano già presenti sui computer ma disattivate. Di seguito, i dettagli forniti da Microsoft.

Cosa include la versione 26H2? Windows 11, versione 26H2, riunisce tutte le innovazioni, i miglioramenti della sicurezza e le ottimizzazioni di Windows introdotti nell’ultimo anno con la versione 25H2. Ecco alcuni punti salienti da scoprire: Un Esplora file più intelligente: i nuovi miglioramenti alla produttività includono azioni basate sull’IA per le immagini supportate, la possibilità di riepilogare i documenti di OneDrive e SharePoint, azioni rapide per gli account aziendali e scolastici e il supporto per ulteriori formati di archivio.

i nuovi miglioramenti alla produttività includono azioni basate sull’IA per le immagini supportate, la possibilità di riepilogare i documenti di OneDrive e SharePoint, azioni rapide per gli account aziendali e scolastici e il supporto per ulteriori formati di archivio. Ricerca Windows migliorata: trova più facilmente ciò che ti serve grazie alle anteprime, a una migliore gestione degli errori di battitura e dei nomi parziali delle app, a tipi di risultati più chiari e all’indicizzazione automatica delle cartelle utilizzate più frequentemente.

trova più facilmente ciò che ti serve grazie alle anteprime, a una migliore gestione degli errori di battitura e dei nomi parziali delle app, a tipi di risultati più chiari e all’indicizzazione automatica delle cartelle utilizzate più frequentemente. Modalità più accessibili per utilizzare il PC: la Lente d’ingrandimento aggiunge opzioni di zoom e di colorazione dello schermo più precise, Assistente vocale aggiunge il visualizzatore Braille e altri miglioramenti, e Accesso vocale estende i comandi in linguaggio naturale sui PC Copilot+ supportati.

la Lente d’ingrandimento aggiunge opzioni di zoom e di colorazione dello schermo più precise, Assistente vocale aggiunge il visualizzatore Braille e altri miglioramenti, e Accesso vocale estende i comandi in linguaggio naturale sui PC Copilot+ supportati. Più modi per personalizzare Windows: il menu Start e la barra delle applicazioni si arricchiscono di nuove opzioni di personalizzazione, tra cui nuove visualizzazioni e dimensioni del menu Start, posizioni aggiuntive per la barra delle applicazioni e un’opzione per una barra delle applicazioni più piccola.

Consultando poi la pagina dedicata alla nuova versione Windows 11 26H2 sul portale di supporto, scopriamo che il ciclo di vita sarà di 24 mesi (per le edizioni Home e Pro) o 36 mesi (per le edizioni Enterprise ed Education) a decorrere dal primo rilascio.

Windows 11 24H2 passa ai soli aggiornamenti per la sicurezza

Con l’arrivo di Windows 11 26H2 c’è una sorta di “fine dei giochi” per Windows 11 24H2 che, come avvenuto circa 12 mesi fa per la versione 23H2, smetterà di ricevere nuovi aggiornamenti in anteprima dopo quello ricevuto a settembre 2026 (build 26100.9550, codice aggiornamento KB5124010.

Aggiornamento dell’anteprima finale per Windows 11, versione 24H2 L’aggiornamento di anteprima non di sicurezza di settembre 2026 KB5124010 è l’aggiornamento di anteprima finale per Windows 11, versione 24H2. Le edizioni supportate della versione 24H2 continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili in base al ciclo di vita di manutenzione.

D’ora in avanti, di conseguenza, le versioni di Windows 11 che riceveranno aggiornamenti in anteprima saranno le 25H2, 26H1 (per i PC con piattaforma Arm) e 26H2; a queste tre, parlando di “Patch Tueday” (ovvero gli aggiornamenti mensili per la correzione delle vulnerabilità) si aggiunge anche la versione 24H2 (e per qualche mese ancora la versione 23H2).

Fine degli aggiornamenti Windows 11, versione 24H2 Home e Pro raggiungeranno la fine degli aggiornamenti il 13 ottobre 2026. I dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più le correzioni per i problemi noti, gli aggiornamenti del fuso orario, il supporto tecnico o gli aggiornamenti mensili di sicurezza e di anteprima contenenti le protezioni dalle minacce alla sicurezza più recenti. Le edizioni Enterprise ed Education rimarranno supportate fino al 12 ottobre 2027.

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate (24H2 e 25H2) di Windows 11: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare il più recente sistema operativo di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire il percorso: “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Provenendo da Windows 11 25H2 (prima immagine della precedente galleria), l’unica differenza post-installazione nelle “Informazioni su Windows” (seconda immagine) risulta essere esclusivamente il passaggio alla build 26300.9550 del sistema operativo.