Le friggitrici ad aria hanno ormai conquistato le cucine italiane, e il mercato si è diviso tra due strade: i modelli a cestello unico, semplici e capienti, e quelli a doppia zona, che permettono di cuocere due cibi diversi insieme. Moulinex prova a unire le due idee con Ever Fry Dual Flex, il modello EZ9288F0 della gamma Ever Fry presentata in Italia il 15 ottobre 2026: un grande cassetto da 9 litri che, grazie a un divisore rimovibile, può diventare due zone indipendenti, con in più la nuova tecnologia Infra Heat, che affianca all’aria calda la luce a infrarossi per cuocere più in fretta. Il prezzo consigliato è di 219,99 euro, ma già dalle prime settimane il modello si trova a cifre molto più basse. L’abbiamo provata in cucina con carne, pollo, pesce, patatine e molto altro, e il risultato è stato convincente.

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Design, dimensioni e comandi, imponente ma intuitiva

La Ever Fry Dual Flex è molto imponente, e richiede uno spazio adeguato sul banco da lavoro: con 474 x 344 x 307 millimetri di ingombro, una potenza di 2.700 watt e un cassetto da 9 litri, è pensata per chi cucina per più persone. A nostro avviso ne vale la pena, visti i risultati, ma è bene misurare lo spazio prima di sceglierla. Il corpo è in plastica, con rivestimento antiaderente all’interno del cestello e della griglia. Nella confezione ci sono la friggitrice, il divisore FlexCook, due griglie e l’accesso all’app gratuita MyMoulinex.

I comandi sono molto intuitivi: il pannello è touch e si nasconde quando la friggitrice è spenta, un dettaglio che la rende più pulita e discreta sul piano di lavoro. Molto bella la finestra anteriore, completata da una luce interna, che permette di controllare lo stato di cottura senza aprire il cassetto, un’operazione che interrompe la cottura fino a quando il cassetto non viene richiuso. È un vantaggio concreto, perché il calore non si disperde e la cottura prosegue senza interruzioni.

I programmi automatici sono sette: patatine, pollo, verdure, pesce, dolci, lievitazione e una modalità manuale. È molto semplice regolare temperatura e durata, scegliere il cassetto o la funzione Mega, e da questo punto di vista Moulinex ha fatto un ottimo lavoro. Le temperature si regolano da 40 a 200 gradi, e la scheda indica funzioni come frittura ad aria, grill, arrosto, tostatura, disidratazione, riscaldamento, mantenimento in caldo e scongelamento, con arresto automatico.

Infra Heat e risultati in cucina, croccante e uniforme

Il cuore della gamma Ever Fry è la tecnologia Infra Heat, che combina la cottura ad aria calda con la luce a infrarossi e, nella Dual Flex, lavora con due resistenze indipendenti. Il produttore dichiara un riscaldamento fino a quattro volte più rapido rispetto ai modelli tradizionali Moulinex e risultati fino al 30% più croccanti, dati ricavati da test condotti nel 2025 su patatine fritte surgelate e toast.

Nella nostra prova l’effetto è evidente. Abbiamo cucinato carne tipo arrosto, cotolette, pollo, patatine e crocchette di patate, pesce impanato e hamburger, e il risultato è sempre stato molto soddisfacente: carne dorata e ben cotta all’esterno e all’interno, con la possibilità di lasciarla morbida, per esempio per gli hamburger o per la carne di manzo. Il sistema Infra Heat è decisamente più veloce rispetto a soluzioni della concorrenza: mediamente ci vogliono 5 minuti in meno e una temperatura più bassa di 20 gradi. E finalmente abbiamo delle patatine fritte croccanti, e non una via di mezzo.

Zona Mega e doppia zona, capienza e sincronizzazione

La caratteristica che distingue il modello è il cestello flessibile. Il cassetto da 9 litri può essere diviso, grazie al divisore FlexCook rimovibile, in due zone indipendenti e asimmetriche da 5 e 3,5 litri, ciascuna con tempi e temperature propri, oppure trasformato in un’unica grande zona da 9 litri, che il produttore chiama GiantZone e che nei comandi si presenta come zona Mega. Il produttore indica una capacità per cucinare fino a otto porzioni.

La zona Mega è ottima: consente di cuocere grandi quantità di cibo, adatte a una famiglia numerosa. Anche la parte separata funziona molto bene, con la possibilità di sincronizzare i tempi di cottura se una pietanza richiede più tempo dell’altra. L’abbiamo provata con patatine fritte e carne, così da avere entrambe le pietanze pronte allo stesso tempo. Avere un unico cassetto grande rende inoltre più semplice impiattare tutto, un vantaggio rispetto ai modelli con due cestelli separati. Le zone sono asimmetriche, quindi una è più capiente e l’altra più piccola, e per due metà uguali la gamma propone la Ever Fry XXL Dual, con due cestelli indipendenti da 11 litri complessivi.

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Il rumore è in linea con quello di altri prodotti simili, non trapelano molti odori e anche il calore esterno resta contenuto. Sul fronte della pulizia, cestelli e griglie sono antiaderenti e lavabili in lavastoviglie, e il sistema Genius con frontalino rimovibile permette, secondo il produttore, di risparmiare fino al 40% di spazio in lavastoviglie. La garanzia è di due anni, e Moulinex dichiara quindici anni di riparabilità.

Moulinex mette a disposizione l’app gratuita MyMoulinex, con oltre cento ricette guidate passo dopo passo, ma l’app non permette di controllare la friggitrice: è un limite per chi ama avviare e monitorare la cottura dal telefono. Il produttore dichiara inoltre fino al 99% di grassi aggiunti in meno e fino al 70% di energia risparmiata, dati da leggere come indicazioni di confronto con la frittura tradizionale e con il forno.

Prezzo e posizionamento, un aumento che oggi si è già ridimensionato

Il prezzo consigliato di 219,99 euro rappresenta un aumento sensibile rispetto alla precedente Easy Fry Dual Flex, che secondo una prova francese costava circa 70 euro in meno, e a listino colloca la Dual Flex nella fascia alta delle friggitrici per famiglia. Nella pratica, però, la cifra è già scesa: sullo store ufficiale il modello è passato da 199,99 euro al lancio a 159,99 euro, con un prezzo più basso degli ultimi 30 giorni indicato a 189,99 euro. A quel prezzo il rapporto tra dotazione e costo è uno dei punti di forza del prodotto, con due zone, una grande zona unica, la cottura a infrarossi e la sincronizzazione. Dentro la stessa gamma, la Ever Fry XXL Dual, con due cestelli indipendenti da 11 litri, ha un prezzo consigliato inferiore, 199,99 euro, ed è la scelta per chi preferisce due metà uguali e non ha bisogno della zona unica.

Considerazioni finali

La Moulinex Ever Fry Dual Flex è una friggitrice ad aria da famiglia, con risultati molto soddisfacenti su carne, pesce e patatine, una cottura uniforme, una grande capienza, la comodità della sincronizzazione e una rapidità superiore a molte concorrenti. I difetti sono due: l’ingombro, che richiede un piano di lavoro adeguato, e l’assenza di un’app per controllare il dispositivo. Il prezzo consigliato è di 219,99 euro, ma sullo store ufficiale è già a 159,99 euro, una cifra che la rende molto competitiva.

Pro: Cottura uniforme, con carne dorata e patatine davvero croccanti



Molto capiente, con zona Mega da 9 litri e un unico cassetto grande



Doppia zona con sincronizzazione dei tempi di cottura



Rapidità di cottura grazie a Infra Heat



Prezzo molto competitivo rispetto a quello consigliato Contro: Molto ingombrante, richiede spazio sul piano di lavoro



Nessuna app per controllare il dispositivo

Voto finale: 9,0

Prezzo e disponibilità

Moulinex Ever Fry Dual Flex ha un prezzo consigliato di 219,99 euro ed è in offerta a 159,99 euro sullo store ufficiale Moulinex, con spedizione gratuita da 79 euro, resi gratuiti per 30 giorni e due anni di garanzia, e su Amazon.