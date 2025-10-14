In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi ancora supportati, ovvero Windows 10 e Windows 11.

Entrambi hanno ricevuto il Patch Tuesday di ottobre 2025, un aggiornamento principalmente mirato alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi), che risolve anche alcuni bug e implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese scorso tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11 e 10: arriva il Patch Tuesday di ottobre 2025

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di ottobre 2025, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutti i sistemi operativi attualmente supportati dal colosso di Redmond e che giunge a circa due settimane dall’avvio del rilascio del “nuovo” Windows 11 25H2.

Nel caso di Windows 11, l’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 25H2 arriva la build 26200.6899 (codice aggiornamento KB5066835); per coloro che eseguono la versione 24H2 arriva la build 26100.6899 (codice aggiornamento KB5066835); per coloro che eseguono le versioni 23H2 e 22H2 arrivano la build 22631.6060 e 22621.6060 (in entrambi i casi il codice aggiornamento è KB5066793).

Per quanto concerne Windows 10, invece, le uniche versioni ufficialmente supportate sono le 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) e 22H2 che ricevono, rispettivamente, le build 19044.6456 e 19045.6456 (in entrambi i casi, l’aggiornamento è etichettato come KB5066791).

Le novità del Patch Tuesday di ottobre 2025 per Windows 11

Il focus principale del nuovo aggiornamento per Windows 11 è la sicurezza (una consuetudine per i Patch Tuesday). Sono state risolte infatti 186 vulnerabilità (175 scovate da Microsoft e 21 scovate da terzi) e due di esse vengono catalogate come “sfruttata attivamente”: CVE-2025-24990 e CVE-2025-59230.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5065789 (rilasciato il 29 settembre 2025). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Browser] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema che causava l’interruzione della risposta della schermata di anteprima di stampa nei browser basati su Chromium.

Corretto: questo aggiornamento risolve un problema che causava l’interruzione della risposta della schermata di anteprima di stampa nei browser basati su Chromium. [Giochi] Risolto: si verificava un problema quando gli utenti accedevano a un dispositivo Windows utilizzando solo un gamepad nella schermata di blocco. Se durante l’accesso non venivano utilizzati altri metodi di input, come il tocco o l’impronta digitale, app e giochi non rispondevano agli input successivi.

Risolto: si verificava un problema quando gli utenti accedevano a un dispositivo Windows utilizzando solo un gamepad nella schermata di blocco. Se durante l’accesso non venivano utilizzati altri metodi di input, come il tocco o l’impronta digitale, app e giochi non rispondevano agli input successivi. [PowerShell] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che riguarda PowerShell Remoting e Windows Remote Management (WinRM), per cui i comandi potrebbero scadere dopo 10 minuti. Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che impediva la registrazione di un evento di controllo.

[Windows Hello] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che interessava il processo di configurazione del riconoscimento facciale di Windows Hello quando si utilizzavano moduli per telecamere a infrarossi USB. Gli utenti non riuscivano a completare la configurazione a causa di un messaggio di errore persistente, ad esempio “Assicurati che il tuo viso sia centrato nell’inquadratura”.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che interessava il processo di configurazione del riconoscimento facciale di Windows Hello quando si utilizzavano moduli per telecamere a infrarossi USB. Gli utenti non riuscivano a completare la configurazione a causa di un messaggio di errore persistente, ad esempio “Assicurati che il tuo viso sia centrato nell’inquadratura”. [Compatibilità] Questo aggiornamento rimuove il driver ltmdm64.sys. L’hardware del modem fax che dipende da questo driver specifico non funzionerà più in Windows. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di ottobre 2025 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 29 settembre 2025, rilasciato tramite le build 26200.5074 e 26100.6725 (codice KB5065789) per le versioni 25H2 e 24H2. Per la versione meno recente (23H2), sono inclusi tutti i miglioramenti dell’aggiornamento facoltativo datato 23 settembre 2025 e rilasciato tramite la build 22621.5984 (codice KB5065790).

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (25H2 e 24H2, 23H2 e 22H2) sul portale del supporto Microsoft.

Le novità del Patch Tuesday di ottobre 2025 per Windows 10

Anche l’aggiornamento di ottobre 2025 per Windows 10 si concentra sulla risoluzione di bug, sul miglioramento della stabilità di sistema e, soprattutto, sulla risoluzione di problematiche legate alla sicurezza.

Inoltre, vengono implementati i miglioramenti portati con l’aggiornamento facoltativo del 25 settembre 2025 (build 19045.6396, codice KB5066198). Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Fine dei giochi per Windows 10

Il 14 ottobre 2025 è una data molto importante per il sistema operativo Windows 10 perché corrisponde alla fine dei giochi nel senso che il supporto software giunge al capolinea e, in caso di computer compatibile, Microsoft suggerisce l’aggiornamento a Windows 11.

In alternativa, è possibile registrare il computer con Windows 10 al programma ESU (Extended Security Updates) che permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili critici anche oltre il termine del supporto.

Non è comunque il caso di fare allarmismo: nonostante l’assenza di supporto (e quindi di futuri aggiornamenti), il computer continuerà comunque a funzionare almeno finché tutte le app verranno supportate dagli sviluppatori.

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 10 e Windows 11 e, specie per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: