Maserati potrebbe prepararsi a una svolta importante, con un progetto che porta il marchio del Tridente sempre più vicino all’industria automobilistica cinese. Le indiscrezioni sulla possibile collaborazione con Huawei e JAC Motors si arricchiscono infatti di un nuovo dettaglio, ovvero il completamento del design esterno di una delle vetture. Un primo traguardo per un’iniziativa che punta a coinvolgere tecnologia, sviluppo e produzione, con l’obiettivo di riportare il marchio italiano su un percorso di crescita.

Il progetto, identificato internamente con il nome “Maserati Design”, sarebbe arrivato a una fase più avanzata rispetto alle prime indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. Secondo quanto riportato dalla testata cinese Yicai, ulteriori sviluppi in vista della produzione di serie sono attesi nel quarto trimestre del 2027. Non significa, tuttavia, che la vettura sia già pronta per le concessionarie; restano da definire diversi aspetti della collaborazione e, soprattutto, non è stato ancora firmato un accordo industriale vincolante tra le aziende coinvolte.

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Huawei, JAC e Stellantis: come potrebbe funzionare la collaborazione

L’operazione ruoterebbe attorno a tre protagonisti. Da una parte ci sarebbe Stellantis, proprietaria di Maserati, che metterebbe a disposizione il marchio, le competenze di design e la propria rete commerciale internazionale; dall’altra troveremmo JAC Motors, gruppo automobilistico cinese che si occuperebbe dello sviluppo industriale e della produzione, mentre Huawei fornirebbe la componente tecnologica.

Il coinvolgimento di Huawei potrebbe riguardare soprattutto l’elettronica di bordo, i sistemi digitali e le tecnologie di assistenza alla guida; tra le soluzioni citate dalle precedenti ricostruzioni figurano l’ecosistema HarmonyOS e la piattaforma di guida intelligente Qiankun. Si tratta però di elementi ancora legati alle indiscrezioni sulla possibile intesa; al momento infatti non è stata pubblicata una scheda tecnica ufficiale delle future vetture, né sono stati definiti i sistemi che verrebbero effettivamente adottati.

La produzione verrebbe affidata a JAC, con lo stabilimento di Hefei, nella provincia cinese di Anhui, indicato come possibile sede industriale. La scelta avrebbe una logica precisa; il gruppo cinese dispone già delle strutture e delle competenze necessarie per sviluppare veicoli elettrici e collaborare con Huawei attraverso il marchio Maextro.

Una GT elettrica e un SUV: i modelli previsti

Le indiscrezioni emerse a settembre parlavano di due possibili modelli, una grande GT completamente elettrica e un SUV di dimensioni medio-grandi. La prima sarebbe la candidata favorita per inaugurare la collaborazione, anche perché consentirebbe a Maserati di mantenere un legame più diretto con la propria identità sportiva e con una tradizione fatta di granturismo.

Non è ancora chiaro però quale delle due vetture abbia completato il design esterno citato da Yicai; la notizia più recente non identifica infatti il modello interessato dal traguardo, né fornisce immagini o anticipazioni sulle sue caratteristiche estetiche. Anche la strategia commerciale potrebbe seguire due percorsi distinti; in Cina le vetture sarebbero proposte attraverso Maextro, marchio sviluppato da Huawei e JAC nell’ambito dell’alleanza HIMA, mentre sui mercati internazionali arriverebbero con il logo Maserati.

Una soluzione che permetterebbe ai partner di sfruttare la presenza industriale e tecnologica cinese, mantenendo il posizionamento del Tridente al di fuori del mercato domestico. Maextro è già presente nel segmento premium cinese con la berlina S800, lanciata nel maggio 2025, e ha successivamente ampliato la propria offerta; la possibile collaborazione con Maserati rappresenterebbe comunque un progetto distinto rispetto alla gamma attuale del marchio.

Il possibile ruolo degli stabilimenti italiani

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il futuro degli impianti Maserati in Italia. Le prime ricostruzioni sulla partnership hanno ipotizzato un modello produttivo articolato; alcune componenti, come le scocche, potrebbero essere realizzate in Cina, mentre una parte delle lavorazioni finali verrebbe completata in Italia, con il coinvolgimento degli stabilimenti di Modena e Cassino.

Al momento, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale di questo schema produttivo, quindi sarebbe prematuro stabilire quali attività verrebbero effettivamente trasferite o mantenute negli impianti italiani. L’ipotesi si inserisce comunque nel quadro delle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha indicato le partnership industriali come uno degli strumenti a disposizione del gruppo e ha parlato della possibilità di sostenere i volumi produttivi degli stabilimenti Maserati.

Il tema è particolarmente rilevante per il marchio, che negli ultimi anni ha attraversato una fase complessa. Secondo i dati riportati da Stellantis nel bilancio 2025, le spedizioni di Maserati si sono fermate a circa 7.900 unità, in calo del 30,1% rispetto alle 11.300 del 2024. I ricavi sono scesi a 726 milioni di euro, mentre la perdita operativa rettificata è stata pari a 198 milioni.

Nessun accordo definitivo: il progetto Maserati resta da confermare

Nonostante il completamento del design esterno rappresenti un’indicazione di avanzamento, la cautela resta necessaria. Il 30 settembre JAC ha confermato ufficialmente l’esistenza di interlocuzioni con Huawei e Stellantis, ma ha anche chiarito che contenuti e modalità dell’eventuale collaborazione non sono ancora stati definiti e che non è stato sottoscritto alcun accordo formale vincolante.

La società ha inoltre evidenziato una significativa incertezza sugli sviluppi futuri dell’iniziativa. La distinzione è importante le aziende hanno effettivamente avviato un confronto, ma questo non equivale alla conferma di una nuova Maserati elettrica già approvata per la produzione; anche le tempistiche indicate per il quarto trimestre del 2027 devono essere considerate come un obiettivo riportato dalle fonti cinesi, non come una data ufficiale di lancio.

Il prossimo passaggio da osservare sarà quindi la definizione dell’intesa tra i tre gruppi. Stellantis dovrebbe inoltre presentare a dicembre 2026 una nuova strategia di lungo periodo dedicata a Maserati, un appuntamento che potrebbe chiarire quale ruolo avranno le collaborazioni internazionali nel futuro del marchio.