Tra le novità di EICMA 2026 c’è anche spazio per uno scooter elettrico con un legame diretto con il mondo delle corse.

Silence, marchio del gruppo spagnolo Acciona specializzato in scooter e microcar elettriche, ha infatti presentato a Milano lo S02 Paddock, una versione speciale del suo modello più conosciuto nata dalla collaborazione con Ducati Corse, di cui l’azienda è Official Partner per i team ufficiali impegnati in MotoGP e WorldSBK. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, compreso il maxi scooter S06 Max annunciato nella stessa occasione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Silence S02 Paddock: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Lo S02 Paddock è lo stesso modello che i piloti del Ducati Lenovo Team in MotoGP e dell’Aruba.it Racing Ducati in WorldSBK utilizzeranno per spostarsi all’interno del paddock, e si distingue dallo S02 standard soprattutto per l’estetica, con la livrea Rosso Ducati, la scritta Paddock sulle fiancate, un ammortizzatore dedicato con finiture gialle, i cerchi neri con la classica fascia rossa del marchio di Borgo Panigale e i loghi Ducati Corse | Official Partner.

Sotto la carrozzeria la base tecnica è quella dello S02 nella versione omologata L3e, guidabile con patente A1 o B, che punta molto sull’autonomia, con 138 km dichiarati che secondo Silence rappresentano il valore più alto della categoria.

Le ruote alte e di diametro maggiore sono pensate per garantire più stabilità e sicurezza sul pavé e sugli asfalti sconnessi delle città, mentre il peso di 91 kg senza batteria aiuta a muoversi agilmente nel traffico, e sotto la sella c’è spazio a sufficienza per un casco. Queste le principali caratteristiche tecniche:

motore : elettrico da 6 kW

: elettrico da 6 kW velocità massima : 85 km/h

: 85 km/h batteria : agli ioni di litio da 5,6 kWh, estraibile, ricarica in 6-8 ore

: agli ioni di litio da 5,6 kWh, estraibile, ricarica in 6-8 ore autonomia : 138 km (omologata)

: 138 km (omologata) peso : 91 kg senza batteria

: 91 kg senza batteria modalità di guida : Eco, City e Sport

: Eco, City e Sport freni : con ABS di serie

: con ABS di serie strumentazione : display TFT a colori con velocità, autonomia, livello della batteria, modalità di guida, temperatura e chilometraggio totale

: display TFT a colori con velocità, autonomia, livello della batteria, modalità di guida, temperatura e chilometraggio totale connettività: app My Silence con localizzazione in tempo reale, accensione senza chiave, monitoraggio della carica e condivisione temporanea dello scooter con altre persone

La batteria, come su tutta la gamma Silence, può essere ricaricata direttamente a bordo oppure estratta e collegata a una normale presa domestica, ed è compatibile con tutti gli altri veicoli del marchio. Lo Silence S02 Paddock arriverà in Italia a febbraio 2027 attraverso una rete di 44 punti vendita, con un prezzo di partenza di 4.620 euro.

Alla presentazione era presente anche Mauro Grassilli, Sporting Director di Ducati Corse, che ha spiegato:

Sono ormai due anni che i nostri team ufficiali e i nostri piloti in MotoGP e WorldSBK si spostano nel paddock con gli scooter Silence. Ci sembra fantastico che, dal prossimo anno, gli stessi modelli possano essere guidati in città da tutti gli appassionati. Siamo entusiasti di questo nuovo modello, il Silence S02 Paddock, che arriverà sul mercato il prossimo anno, in concomitanza con il ritorno del Motomondiale in Europa.

Arriva anche il maxi scooter S06 Max con oltre 200 km di autonomia

Durante la conferenza stampa di EICMA, Silence ha annunciato anche l’inizio della commercializzazione dello S06 Max, un maxi scooter elettrico di impostazione Gran Turismo che sarà disponibile in Italia da gennaio 2027 e che promette un’autonomia superiore ai 200 km, valore piuttosto elevato per la categoria.

Il modello sarà proposto in due versioni, che si differenziano per il numero di batterie e per la potenza del motore:

S06 Max Single : una batteria, motore da 7 kW con picco di 9 kW, a 6.620 euro

: una batteria, motore da 7 kW con picco di 9 kW, a S06 Max Dual: due batterie, motore da 11 kW con picco di 15 kW, a 7.920 euro

Con questi due lanci Silence allarga la propria offerta sia verso chi cerca uno scooter cittadino con un tocco sportivo sia verso chi vuole un mezzo elettrico adatto anche a tragitti più lunghi. Vederemo come risponderà il pubblico, ma l’abbinamento con Ducati dà allo S02 un appeal che, a onor del vero, pochi altri scooter elettrici possono vantare.