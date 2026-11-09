Lambretta si prepara ad affrontare una nuova fase della propria storia, senza mettere da parte gli elementi che hanno reso riconoscibile il marchio. In occasione di EICMA 2026, il costruttore ha confermato l’imminente avvio della produzione di Elettra S, il suo scooter completamente elettrico, e presentato alcune novità che accompagneranno la gamma 2027. Un appuntamento che guarda anche al passato visto che il prossimo anno ricorreranno infatti gli 80 anni dalla nascita del marchio.

La Elettra S è sicuramente uno dei modelli più interessanti tra quelli esposti a Milano. Dopo le prime apparizioni sotto forma di concept e la successiva presentazione del progetto, lo scooter si avvicina finalmente alla produzione di serie. Le specifiche diffuse da Lambretta parlano di un’autonomia dichiarata fino a 119 km, una velocità massima di 90 km/h e una batteria da 4,5 kWh; ma vediamo insieme qualche dettaglio in più.

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Lambretta Elettra S: motore da 5 kW e autonomia fino a 119 km

Il sistema di propulsione della Elettra S si basa su un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PMSM), capace di erogare 3 kW di potenza continua e raggiungere un picco di 5 kW. La coppia dichiarata è di 148 Nm, mentre lo scatto da 0 a 40 km/h richiede circa 10 secondi; numeri che inquadrano il modello soprattutto nell’ambito degli spostamenti urbani e dei percorsi quotidiani.

L’energia arriva da un accumulatore NMC (nichel-manganese-cobalto) da 72 V e 4,5 kWh. Lambretta dichiara fino a 119 km di percorrenza con la modalità Eco, mentre sono disponibili anche i programmi Normal e Sport per adattare la risposta del motore alle diverse esigenze di utilizzo; per la ricarica invece è sufficiente una normale presa domestica: con una potenza di circa 800 W, il tempo indicato è di 5 ore e 14 minuti.

Anche la ciclistica cerca un equilibrio tra continuità stilistica e soluzioni più moderne. All’anteriore troviamo la tradizionale sospensione a ruota tirata con doppio ammortizzatore, mentre al posteriore debutta un sistema monoammortizzato disposto orizzontalmente sopra il motore e collegato a un forcellone in alluminio; il peso dichiarato è di 131 kg, con un’altezza della sella di 780 mm e ruote da 12 pollici.

La dotazione comprende inoltre un display TFT e gruppi ottici full LED. Sul piano estetico invece, il frontale dalle linee più tese si raccorda con una parte posteriore dalle forme morbide, che richiama alcuni dei modelli Lambretta degli anni Cinquanta. Apprendiamo inoltre che lo sviluppo del progetto è stato seguito dal team di design guidato dal presidente Walter Scheffrahn.

Le edizioni speciali per gli 80 anni di Lambretta

La Elettra S non è l’unica novità annunciata a EICMA. Il marchio ha infatti anticipato le celebrazioni per il proprio 80° anniversario, che cadrà nel 2027, introducendo due edizioni speciali dedicate alle famiglie J e X. Entrambe saranno realizzate in circa 900 esemplari. La Lambretta J Limited Edition coinvolgerà le versioni J125 e J200 e si distinguerà per la livrea Cream and Black, la sella Dark Grey e il logo celebrativo sulle fiancate; la linea J, il cui nome richiama la Junior del 1964, mantiene la scocca in metallo e la sospensione anteriore a ruota tirata con doppio ammortizzatore.

Per la serie X, che comprende invece X250 e X300, la caratterizzazione estetica prevede una colorazione Crayon Grey and Black, abbinata a una sella nera e al parafango fisso. Le due famiglie Limited Edition sono già in produzione e risultano ordinabili, anche se non sono state esposte fisicamente durante la manifestazione, mentre a completare la presenza di Lambretta a EICMA 2026 ci sono le gamme G-Special e V-Special, oltre a due esemplari realizzati in configurazione one-off, ovvero una G350 nell’allestimento GT e una X300 in versione GP.

Prezzo e disponibilità della Lambretta Elettra S

Per quanto riguarda la Elettra S, l’annuncio di EICMA conferma il prossimo avvio della produzione, ma non fornisce ancora una data precisa per le prime consegne; restano infine da chiarire anche il prezzo di listino e le tempistiche per la commercializzazione in Italia.

Il passaggio alla produzione rappresenta comunque un momento importante per Lambretta, che si prepara ad affiancare ai propri scooter tradizionali un modello completamente elettrico. Una novità che arriva proprio mentre il marchio si avvicina a un anniversario significativo, cercando di legare la propria eredità stilistica a una proposta pensata per la mobilità urbana di oggi.