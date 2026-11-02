Si avvicinano le festività natalizie 2026, precedute dal classico periodo caratterizzato da super offerte che prende il via con il Black Friday. Come di consueto, Amazon coglie l’occasione per estendere temporaneamente il periodo di reso per gli acquisti effettuati in queste settimane.

Invece dei “soliti” 14 giorni (su quasi tutto il catalogo) o 30 giorni (su poche categorie) previsti dalle normali politiche di reso del colosso dell’e-commerce, gli utenti avranno una finestra più ampia per poter rendere i prodotti acquistati. C’è comunque una importante distinzione da fare per quanto concerne i prodotti tecnologici, la cui finestra di reso viene estesa ma termina qualche settimana in anticipo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazon estende il periodo di reso per il periodo natalizio

Come ogni anno, l’arrivo di novembre segna l’ingresso di Amazon nella finestra del periodo natalizio, quello che prevede una modifica temporanea alle politiche di reso quando un utente acquista un articolo tra il 1° novembre 2026 e il 25 dicembre 2026.

Per i prodotti che rientrano nelle categorie che solitamente prevedono il reso a 30 giorni (Moda e fitness, Cibo e bevande, Bellezza e salute, Prodotti per animali domestici, Giardino e giardinaggio, Arredamento, Dispositivi Amazon), il periodo di reso viene esteso fino al 31 gennaio 2027.

Di seguito riportiamo l’indicazione presente sulla pagina prodotto di una felpa (venduta e spedita da Amazon) ma la stessa è reperibile nelle pagine dei prodotti che rientrano nelle categorie che solitamente prevedono il reso a 30 giorni:

Per le festività natalizie del 2026, se acquistato tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2026, questo articolo può essere restituito fino al 31 gennaio 2027 o entro 30 giorni dalla ricezione, a seconda di quale termine scada più tardi.

Per la tecnologia ci sono alcune limitazioni

Come anticipato, quella discussa finora è la politica “generale” prevista per questo periodo natalizio, presente nelle pagine dei prodotti che sono compatibili con l’estensione temporanea che va oltre rispetto ai soliti 14 giorni.

Per alcune tipologie di prodotti ci sono invece delle limitazioni che ci riguardano da vicino. Anche quest’anno, le categorie coinvolte in queste limitazioni sono quelle più esposte al fenomeno dei “furbetti” del reso:

Foto e videocamere

Elettronica

PC

Wireless

Prodotti per ufficio

Musica

Video/DVD

Software

Videogiochi

Home Entertainment

Libri

Giochi e giocattoli

Video

Fai da te

Casa

Cucina

Automobili

Grandi elettrodomestici

Industria e Scienza

Apparecchi per la cura della persona.

Di seguito riportiamo l’indicazione presente sulla pagina prodotto di un notebook (venduto e spedito da Amazon) ma la stessa è reperibile nelle pagine dei prodotti che rientrano nelle categorie sopra-elencate:

Per le festività natalizie del 2026, se acquisti questo articolo tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2026, puoi richiederne il reso entro il 15 gennaio 2027 o entro 14 giorni dalla ricezione, in conformità al tuo diritto legale di recesso, a seconda di quale termine scada più tardi.

Per ulteriori dettagli riguardanti le politiche di reso di Amazon in questo periodo (e in generale) potete consultare la pagina dedicata del sito. Nelle prossime settimane partiranno le offerte del Black Friday e siamo certi che anche i principali brand partiranno con offerte molto interessanti. In attesa del via definitivo, potete consultare le offerte del momento (link di seguito).