La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita e proseguirà per due giorni: l’evento è ricchissimo di offerte che riguardano la tecnologia e che non si fermeranno fino al 7 ottobre 2026. Durante queste 48 ore sono accessibili su Amazon migliaia di sconti su tantissime categorie di prodotti, tra cui PC, smart TVsmartwatch, cuffie wireless e prodotti per la smart home, presenti in gran numero. Proprio per questo abbiamo fatto una selezione delle migliori offerte attualmente a disposizione con la Festa delle Offerte Prime di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

⭐️ Festa delle Offerte Prime ➡️
-27%
dreame X60 Pro Ultra Complete, 42kPa
Amazon
dreame X60 Pro Ultra Complete, 42kPa
1.099€1.499€
Vai all'offerta-23%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE
Amazon
ECOVACS X12S OMNICYCLONE
999€1.299€
Vai all'offerta-18%
LG OLED evo G5 AI 48''
Amazon
LG OLED evo G5 AI 48''
737€899€
Vai all'offerta-33%
Google Pixel Buds 2a
Amazon
Google Pixel Buds 2a
99,99€149€
Vai all'offerta-50%
Amazon Echo Dot Max con Alexa+
Amazon
Amazon Echo Dot Max con Alexa+
64,99€129,99€
Vai all'offerta-13%
ECOVACS T90S Pro OMNI
Amazon
ECOVACS T90S Pro OMNI
699€799€
Vai all'offerta-31%
roborock F25 Ultra
Amazon
roborock F25 Ultra
479€699€
Vai all'offerta-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3
Amazon
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3
299€599€
Vai all'offerta-33%
roborock F25 Steam
Amazon
roborock F25 Steam
399€599€
Vai all'offerta-52%
Nuova Amazon Fire TV Stick 4K
Amazon
Nuova Amazon Fire TV Stick 4K
35,99€74,99€
Vai all'offertaScopri tutte le offerte

I migliori sconti tech della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Le proposte della Festa delle Offerte Prime sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime Day e Black Friday compresi): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), con l’aggiunta di alcune offerte a tempo, disponibili per un periodo più limitato (alcune ore).

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Iscriviti ad Amazon Prime

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questa Festa delle Offerte Prime Amazon. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte per la pulizia smart

 

 

Offerte PC

 

 

Offerte smart TV

 

 

Offerte wearable

 

 

Altre offerte top

 

 

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime 2026 di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

PRIME DAY ⭐️

Tutte le offerte della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Potrebbe interessarti: