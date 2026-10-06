La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita e proseguirà per due giorni: l’evento è ricchissimo di offerte che riguardano la tecnologia e che non si fermeranno fino al 7 ottobre 2026. Durante queste 48 ore sono accessibili su Amazon migliaia di sconti su tantissime categorie di prodotti, tra cui PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e prodotti per la smart home, presenti in gran numero. Proprio per questo abbiamo fatto una selezione delle migliori offerte attualmente a disposizione con la Festa delle Offerte Prime di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.
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I migliori sconti tech della Festa delle Offerte Prime di Amazon
Le proposte della Festa delle Offerte Prime sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime Day e Black Friday compresi): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), con l’aggiunta di alcune offerte a tempo, disponibili per un periodo più limitato (alcune ore).
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori.
Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questa Festa delle Offerte Prime Amazon. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Offerte per la pulizia smart
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DREAME L50s Pro Ultra-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura Aspirazione da 30.000 PaPulizia di Bordi e AngoliSpazzola Antigroviglio
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DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirapolvere e LavapavimentiAspirazione da 25.000 PaSpazzola Laterale e Moci EstensibiliStazione di Pulizia Automatica All-in-OneControllo Vocale e tramite App
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SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Evitamento Degli Ostacoli AI 10000 Pa Auto-Svuotamento e Riempimento Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
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SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter 6.000 Pa svuotamento automatico per 90 giorni sistema LDS ultra-sottile con 9 cm compatibile con Apple Casa Alexa e Google Home
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SwitchBot K11+ Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Matter 6.000 Pa svuotamento automatico per 90 giorni sistema LDS ultra-sottile con 9 cm compatibile con Apple Casa Alexa e Google Home
Offerte PC
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ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI#B0GQH7ZDN4 Notebook con display 16 IPS Anti-glare 144Hz Intel® Core™ i7 Processor 14650HX Nvidia GeForce RTX 5060 RAM 16GB 1TB SSD WIN11 Home Grigio
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Lenovo LOQ 15 144Hz Notebook Gaming NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB AMD Ryzen 7 250 RAM 16GB DDR5 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 FHD Windows 11 Tastiera retroilluminata
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Lenovo IdeaPad 5 2in1 Notebook Display 14 Touch IPS AMD Ryzen 7 250 RAM 16GB 512GB SSD Digital Pen inclusa Windows 11 Tastiera italiana QWERTY Chassis in alluminio - Caricatore non incluso
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Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 (S32HG802SU) Flat 32'' 3840x2160 (4K) QD-OLED Glare Free 240Hz 003ms (GtG) AMD FreeSync Premium Pro HDMI DP Ingresso Audio HAS Pivot
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15 IPS Intel Core Ultra 7 355 RAM 16GB 512GB SSD Windows 11 Home WiFi 6 Laptop per Casa Ufficio Studio Multitasking Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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HP 27-cr0007sl All-in-One Desktop AMD RYZEN 7 7730U 16GB RAM DDR4 512GB SSD NVMe AMD Radeon Integrata Display da 27 FHD IPS Audio Integrato da 2W Webcam Windows 11 Non è Touch Bianco
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Lenovo PC Completo Ufficio Professionale i7 8700 fino a 4.6ghz - Monitor 27 Pollici FHD 32 GB di Ram 1 Tera SSD - Kit mouse e tastiera layout Italiano - Win 11 (i7 8700 32GB 1TB + Monitor 27)
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15 IPS Intel Core 7 350 RAM 16GB 512GB SSD Windows 11 Home WiFi 6 Laptop per Casa Ufficio Studio Multitasking Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H25ZD3SC, Notebook con display 15.6" IPS, Anti-glare, 60Hz,Intel® Core™ 5 Processor 320,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento
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ASUS Vivobook S14 S3407QA#B0GN3KDVMR Notebook con display 14 IPS Anti-glare60Hz Snapdragon® X X1 26 100 Processor RAM 16GB 512GB SSD WIN11 Home Grigio
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15 IPS Intel Core 5 320 RAM 16GB 512GB SSD Windows 11 Home WiFi 6 Laptop per Casa Ufficio Studio Multitasking Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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ASUS Vivobook 16 F1607QA#B0GN3VTL78 Notebook con display 16 IPS Anti-glare 60HzSnapdragon® X X1 26 100 ProcessorRAM 16GB 512GB SSD WIN11 Home Argento
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ASUS Vivobook 14 X1407QA#B0H25Q1S9M Notebook con display 14 IPS Anti-glare 60HzSnapdragon® X X1 26 100 ProcessorRAM 8GB 256GB SSD WIN11 Home Argento
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HP Laptop AI PC 15-fd2000slx Notebook Intel Core Ultra 5 225U 8 GB RAM 512 GB Grafica integrata Display 156 FHD Antiriflesso 250 nits Laptop Windows 11 Portatile Argento
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HP OmniDesk M02-0010sl Desktop AMD Ryzen 5 8500G 8 GB RAM 512 GB Grafica Integrata Windows 11 Grigio
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ASUS Chromebook CM1405#B0GV4YFNVS Notebook con display 14 Anti-glare 60Hz processore MediaTek™ Kompanio 540 RAM 8GB 128G eMMC ChromeOS Blu
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Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 (S27FG506SU) Flat 27'' 2560x1440 (QHD) 16:9 QD-OLED Glare Free 180Hz 003ms (GtG) Compatibilità G-Sync HDMI Display Port Ingresso Audio
Offerte smart TV
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Sony BRAVIA 5 XR Mini LED 65 Pollici | Processore AI XR | Acoustic Multi-Audio | Dolby Vision/Atmos | IMAX Enhanced | Google TV | Google Cast | Apple AirPlay 2| Eco Dashboard 2 | 65XR52
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PHILIPS 65PUS7810 4K LED Smart TV - Display 65’’ con piattaforma Titan OS Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
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XIAOMI TV F 65 2025 65 pollici (165 cm)4K UHDSmart TV Fire TVTriple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 HDR10MEMC Modalità Game Boost 120Hz Controllo Vocale Alexa 2GB+32GB Compatibile con AirPlay
Offerte wearable
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Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro torcia integrata ghiera in titanio GPS Dual-Band mappe offline fino a 17 giorni di autonomia 10 ATM 180+ modalità sportive
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Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio oro champagne - Cinturino sportivo verde cedro - Wi-Fi
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Beats Powerbeats Pro 2 Bluetooth Auricolari wireless - Cancellazione del rumore IPX4 fino a 45H con custodia di ricarica compatibile con Apple e Android - Sabbie mobili
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Beats Studio Pro - Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore - Audio spaziale personalizzato audio lossless USB-C compatibilità con Apple e Android - Blu navy
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Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio Argento
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Beats Powerbeats Fit - Auricolari wireless per l'allenamento con cancellazione del rumore IPX4 fino a 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica compatibili con Apple e Android - Jet black
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Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear compatibili con Apple e Android fino a 50 ore di autonomia - Esclusiva Amazon Ghiaia
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Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android Blu avio / Alluminio grigio platino
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Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Grigio verde
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Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Grigio nebbia
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HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch 100 Modalità di Allenamento Ultra-sottile Fitness Tracker iOS & Android Cassa in Alluminio Batteria fino a 10 Giorni 1.82”Display AMOLED GPS 30 mesi di Garanzia
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Google Fitbit Charge 6 Activity tracker con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso 7 giorni di durata della batteria Alluminio Grigio Creta/Argento
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HUAWEI Freebuds 7i Auricolari Bluetooth Cancellazione Attiva del Rumore 4.0 Audio Spaziale Senza Limiti iOS & Android Chiamate Stabili e Cristalline Loss Care Garanzia di 30 mesi
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Altre offerte top
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Xiaomi Electric Scooter 5 (Scooter) Double Front Shock Absorbers Range up to 60 Km 10 Inch Tubeless Tyres Max Power 700W Max 18% Incline
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Insta360 ACE PRO 2 | Action camera sviluppata insieme a Leica per immagini eccezionali registrazione video Ultra HD con tecnologia AI 8K stabilizzazione avanzata impermeabile design compatto
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SwitchBot Hub 2 Termometro di WiFi Igrometro Telecomando con IR collega SwitchBot alla Rete Wi-Fi (24 GHz) compatibile con Alexa&Google Assistant
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Aqara Presa Intelligente Richiede un Hub Aqara Zigbee 3.0 con Programmazione Modalità Timer e Controllo Vocale Monitoraggio Energetico Compatibile con HomeKit Alexa Google Assistant
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SwitchBot Wallet Finder Card 2Pezzi Smart AirTag compatibile con Apple Find My(Solo iOS) Bluetooth Tracker per chiavi telefoni bagagli fino a 3 anni di batteria(non ricaricabile) IP67 Resistente
Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime 2026 di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
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