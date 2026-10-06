La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita e proseguirà per due giorni: l’evento è ricchissimo di offerte che riguardano la tecnologia e che non si fermeranno fino al 7 ottobre 2026. Durante queste 48 ore sono accessibili su Amazon migliaia di sconti su tantissime categorie di prodotti, tra cui PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e prodotti per la smart home, presenti in gran numero. Proprio per questo abbiamo fatto una selezione delle migliori offerte attualmente a disposizione con la Festa delle Offerte Prime di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.

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I migliori sconti tech della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Le proposte della Festa delle Offerte Prime sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Prime Day e Black Friday compresi): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), con l’aggiunta di alcune offerte a tempo, disponibili per un periodo più limitato (alcune ore).

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questa Festa delle Offerte Prime Amazon. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte per la pulizia smart

Offerte PC

Offerte smart TV

Offerte wearable

Altre offerte top

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 7 ottobre 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime 2026 di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).