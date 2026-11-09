OPPO si prepara ad ampliare la propria gamma di accessori per la ricarica con un nuovo caricatore da 120 watt, pensato per gestire contemporaneamente più dispositivi. Il prodotto non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma è già comparso nei database delle certificazioni cinesi, lasciando emergere buona parte delle sue caratteristiche tecniche.

La certificazione 3C, pubblicata attraverso gli enti competenti in Cina, conferma in particolare la presenza di tre porte e diverse modalità di erogazione della potenza, che cambiano a seconda del numero di dispositivi collegati. Un accessorio interessante, dunque, soprattutto per chi cerca un unico caricatore da utilizzare con smartphone, tablet e altri dispositivi.

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OPPO, il nuovo caricatore da 120 W ha tre porte USB

Il nuovo alimentatore adotta una configurazione 1A2C, con una porta USB-A e due USB-C. Stando ai dati emersi dalla certificazione, ciascuna delle tre uscite può raggiungere una potenza massima di 120 W quando viene utilizzata singolarmente.

Più nel dettaglio, la porta USB-A supporta i profili 5V/3A, 9V/2A e 12V/1,5A, oltre a una modalità proprietaria da 11V/11A. Le due USB-C, invece, prevedono i profili 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A e 20V/5A, arrivando anche in questo caso a 11V/11A. È inoltre prevista la modalità standard da 20V/5A, che consente di raggiungere 100 W.

Naturalmente, la potenza massima dichiarata per ciascuna porta non può essere mantenuta quando si collegano più dispositivi contemporaneamente; in questo scenario quindi, il caricatore distribuisce l’energia tra le uscite disponibili, con combinazioni che variano in base alla configurazione utilizzata.

Come cambia la potenza quando si collegano più dispositivi

La certificazione riporta diverse modalità di funzionamento. Utilizzando due porte contemporaneamente, il nuovo caricatore OPPO può distribuire la potenza in configurazioni da 80 W + 67 W oppure da 80 W + 60 W. Quando vengono invece sfruttate tutte e tre le uscite, la ripartizione indicata arriva a 45 W /45 W / 33 W.

Il documento riporta anche una seconda serie di valori, con limiti di potenza differenti. In questa configurazione, ciascuna porta può raggiungere al massimo 11V/9,1A, per un’erogazione complessiva di circa 100 W quando viene utilizzata singolarmente; le altre modalità di uscita rimangono sostanzialmente invariate, mentre cambia la distribuzione dell’energia tra più dispositivi.

Con due porte occupate si passa infatti a una ripartizione da 45 W + 45 W, mentre utilizzandole tutte e tre la potenza viene suddivisa in 30 W, 33 W e 33 W. La certificazione non chiarisce per quale ragione siano presenti queste due differenti configurazioni, né quali condizioni determinino l’attivazione dell’una o dell’altra, quindi sarà quindi necessario attendere ulteriori informazioni da parte dell’azienda.

Prezzo e disponibilità: OPPO non lascia trapelare dettagli

Come anticipato in apertura, OPPO non ha ancora presentato ufficialmente il nuovo caricatore da 120 W e non conosciamo ancora il prezzo di vendita, la data di lancio o i mercati nei quali sarà distribuito. La certificazione 3C rappresenta quindi il principale indizio concreto sull’esistenza dell’accessorio, ma non permette ancora di stabilire se arriverà anche in Europa e, di conseguenza, in Italia.

L’azienda ha comunque mostrato di voler ampliare la propria offerta dedicata alla ricarica; il mese scorso ha infatti presentato in Cina due power bank da 80 W e 67 W, il nuovo caricatore a tre porte potrebbe inserirsi proprio in questa strategia, offrendo una soluzione più versatile per chi deve ricaricare diversi prodotti senza ricorrere a più caricabatterie.

Non resta che attendere un annuncio ufficiale per conoscere tutti i dettagli, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità con gli smartphone OPPO e con i dispositivi di altri produttori.