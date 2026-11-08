Avere un televisore da 85 pollici in salotto senza svenarsi sembrava un miraggio fino a poco tempo fa. TCL 85T8D cambia le carte in tavola con tecnologia QD-Mini LED, refresh rate 144Hz nativo e un prezzo che in questo momento ha toccato il suo punto più basso di sempre. Il crollo del prezzo è notevole e rende questo smart TV di grande formato un’opportunità da cogliere al volo prima che l’offerta scompaia. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa promozione imperdibile.

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TCL 85T8D monta un pannello LCD VA da 85 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160) e retroilluminazione QD-Mini LED FALD suddivisa in 192 zone, capace di raggiungere una luminosità di picco di 1100 nits. Il filtro Quantum Dot garantisce una resa cromatica ampia e precisa, mentre il contrasto di 6000:1 valorizza sia le scene scure che quelle luminose grazie all’algoritmo Dynamic Light.

La vera particolarità del modello è il refresh rate nativo di 144Hz, una caratteristica rara su pannelli di queste dimensioni, che lo rende particolarmente adatto al gaming competitivo. Il comparto Game Master include infatti:

  • HDMI 2.1 con ALLM
  • 144Hz VRR e FreeSync Premium
  • 288Hz Game Accelerator
  • Game Bar TCL dedicata

A 144Hz il televisore visualizza un nuovo fotogramma ogni 6,94 millisecondi, garantendo fluidità superiore rispetto ai classici pannelli a 60Hz, ideale per chi gioca su Xbox Series X/S o PS5.

Il sistema audio firmato Onkyo offre 50W in configurazione 2.1 canali con supporto Dolby Atmos, mentre il supporto HDR10+ e Dolby Vision IQ completa il quadro per un’esperienza visiva completa. La piattaforma Google TV garantisce accesso a tutte le principali app di streaming, con compatibilità Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 e Google Cast.

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Prezzo stracciato: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di TCL 85T8D è di 1.499,90€, ma su Amazon il televisore è disponibile adesso a soli 881€, con uno sconto del 41% che si traduce in un risparmio concreto di oltre 600€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione più unica che rara per chi desidera una diagonale così generosa senza affrontare i costi di un pannello OLED equivalente. La disponibilità è confermata con reso gratuito, ma considerando la portata dello sconto le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

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