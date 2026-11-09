Il periodo del Black Friday è sempre più vicino, e con esso potrebbero intensificarsi certi tentativi di truffa. Proprio per questo, Amazon sta inoltrando un avviso dedicato ai clienti e agli abbonati Amazon Prime: vista la sempre crescente quantità di truffe e tentativi di phishing che sfruttano anche il nome di Amazon, il colosso dell’e-commerce sta informando gli utenti dell’esistenza di un servizio pensato appositamente per la verifica di messaggi ed e-mail sospette.

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C’è un servizio Amazon per smascherare messaggi truffa e tentativi di phishing

I cybercriminali affinano costantemente le proprie strategie per ingannare gli utenti, e il phishing resta una delle minacce più diffuse e pericolose della rete. I truffatori si mettono in contatto con le vittime fingendosi aziende o servizi (come Amazon) per conquistare la loro fiducia e spingerle a condividere dati personali, credenziali di accesso o informazioni finanziarie riservate.

Può capitare di ricevere e-mail, SMS o persino telefonate che sembrano inviate da Amazon. Per verificare se si tratta di una comunicazione autentica o di una fregatura, il colosso dell’e-commerce mette a disposizione un servizio di controllo dedicato: basta inoltrare il messaggio sospetto o la propria richiesta all’indirizzo verify@amazon.it., e il sistema risponderà in tempi brevi confermando se il messaggio sia stato effettivamente mandato da Amazon.

Il consiglio generale rimane quello di non interagire con un messaggio sospetto prima di passare dalla verifica. Amazon fa sapere che invierà automaticamente un rapporto ai team interni e continuerà a monitorare l’account coinvolto per eventuali attività sospette. Per scoprire altri modi per verificare i messaggi e accedere alle risorse per la prevenzione delle truffe è possibile fare un salto sul sito amazon.it/scams: qui vengono offerte maggiori informazioni sulle truffe e consigli sulla sicurezza, e viene data la possibilità di contattare Amazon per segnalazioni.

In vista del periodo del Black Friday, che prenderà il via tra non molto, è molto probabile che i cybercriminali tornino alla carica intensificando le proprie campagne di attacco. Durante le settimane di grandi offerte è fondamentale non abbassare la guardia e prestare la massima attenzione ai siti e ai moduli in cui inseriamo i nostri dati personali o finanziari: nel dubbio, meglio prendersi un momento per un controllo in più, così da non ritrovarsi con spiacevoli sorprese.