Mai un robot aspirapolvere di fascia alta era sceso così in basso. ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete tocca il suo prezzo più conveniente di sempre su Amazon, con una riduzione che sfiora il 60% rispetto al listino ufficiale. La configurazione più ricca della gamma 2026, quella con tutti gli accessori inclusi, non era mai stata proposta a queste condizioni. Vediamo cosa rende questo robot così speciale e perché conviene agire in fretta.

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ECOVACS X12 OmniCyclone: aspirazione record e macchie addio con FocusJet

Erede diretto di X11, DEEBOT X12 OmniCyclone introduce la tecnologia FocusJet, prima in assoluto sul mercato di questo tipo. Il sistema rileva automaticamente le macchie secche e le pretratta con getti d’acqua pressurizzati fino a 46.000 Pa, ammorbidendo i residui prima del passaggio del rullo. Una soluzione pensata per chi non vuole più intervenire manualmente su macchie ostinate.

Il cuore aspirante è altrettanto impressionante: fino a 22.000 Pa di potenza e un flusso d’aria di 22 L/s, grazie a motore brushless ad alta coppia e batteria di livello automotive. La spazzola principale sfrutta la tecnologia ZeroTangle 4.0, pensata appositamente per chi vive con animali domestici o ha capelli lunghi in casa, evitando i fastidiosi grovigli.

Il lavaggio compie un salto generazionale con OZMO ROLLER 3.0: un rullo-mocio da 27 cm che si autopulisce continuamente, copre più superficie in un singolo passaggio e si solleva automaticamente sui tappeti. Ruota fino a 220 giri al minuto con lavaggio pressurizzato e sistema TruEdge per i bordi.

La stazione OmniCyclone è un piccolo gioiello di autonomia: separazione ciclonica senza sacchetto, contenitore da 1,6 litri e fino a 48 giorni di autonomia media, con lavaggio del mocio ad acqua calda a 100°C.

Da segnalare anche:

PowerBoost : ricarica il 13% della batteria in soli 3 minuti

: ricarica il 13% della batteria in soli 3 minuti Copertura fino a 5.000 m² in un unico ciclo

in un unico ciclo Batteria da 4000 mAh e circa 200 minuti di autonomia

e circa 200 minuti di autonomia Navigazione AIVI 3D 4.0 e trazione TruePass a 4 ruote motrici, capace di superare gradini fino a 4 cm

e trazione a 4 ruote motrici, capace di superare gradini fino a 4 cm Assistente AGENT YIKO 2.0 per una pulizia personalizzata e proattiva

La versione Care Complete include spazzole laterali, spazzola principale di ricambio, filtri antibatterici e cotone filtrante, rendendo questa configurazione la più completa dell’intera gamma 2026.

Prezzo crollato: l’occasione del momento

Il listino ufficiale per la versione Care Complete partiva da 1.499€, una cifra importante per un prodotto di questo calibro. Il prezzo attuale su Amazon è però sceso drasticamente, raggiungendo quello che si configura come il minimo storico assoluto per questo modello. Chi segue da tempo le quotazioni di questo robot sa bene quanto siano stati frequenti gli alti e bassi nel corso del 2026, ma mai prima d’ora si era toccato un livello così conveniente. Uno sconto che sfiora il 60% trasforma un prodotto premium in un acquisto decisamente più accessibile, senza alcuna rinuncia in termini di tecnologia o dotazione accessori. Vista la storicità delle oscillazioni di prezzo su questo prodotto, è consigliabile non temporeggiare troppo: le offerte di questo tipo tendono a durare poco.

Per non perdervi occasioni simili su robot aspirapolvere e dispositivi tech in generale, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per gli errori di prezzo più clamorosi e gli sconti pazzeschi su qualsiasi categoria di prodotto vale la pena tenere d’occhio ErroriBomba.