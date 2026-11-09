Siamo appena entrati nella seconda settimana della Promozione dell’11.11 di AliExpress, occasione con cui il colosso cinese dell’e-commerce celebra l’arrivo del mese di novembre e il Singles’ Day (evento che ricorre proprio l’11 novembre).

Questa promozione consente di fare dei veri e propri affari, grazie a prezzi imbattibili, ricchi coupon sconto (che funzionano su prenotazione ma tornano spesso) e sconti aggiuntivi per chi paga con PayPal (che ritornano ogni giorno per tutta la durata della promozione). In ultimo non perdetevi la possibilità di ottenere un cashback sugli acquisti. Scopriamo tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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Promozione dell’11.11 di AliExpress: al via la seconda settimana di offerte

Fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per dare il benvenuto al mese di novembre e celebrare il Singles’ Day.

Chiamata Promozione dell’11.11 (giorno in cui ricorre il suddetto Singles’ Day), oltre ai soliti prezzi concorrenziali su un’infinità di prodotti, questa promozione di AliExpress consente di risparmiare ulteriormente sui singoli ordini attraverso ricchissimi coupon sconto (da 3 a 120 euro sul totale dell’ordine).

Lista dei coupon disponibili: Coupon standard (verranno riforniti nell’arco dell’intera promozione) da riscattare sul sito e/o in app: TUTTOA3 – ITAFF03 – ITD1103 — 3 euro di sconto su 18 euro

su 18 euro TUTTOA6 – ITAFF06 – ITD1106 — 6 euro di sconto su 39 euro

su 39 euro TUTTOA14 – ITAFF14 – ITD1114 — 14 euro di sconto su 79 euro

su 79 euro TUTTOA25 – ITAFF25 – ITD1125 — 25 euro di sconto su 149 euro

su 149 euro TUTTOA45 – ITAFF45 – ITD1145 — 45 euro di sconto su 259 euro

su 259 euro TUTTOA60 – ITAFF60 – ITD1160 — 60 euro di sconto su 349 euro

su 349 euro TUTTOA80 – ITAFF80 – ITD1180 — 80 euro di sconto su 469 euro Coupon limitati (1-3 novembre e 11-12 novembre) da riscattare in app: ITD11100 — 100 euro di sconto su 500 euro

su 500 euro ITD11120 — 120 euro di sconto su 600 euro

Andando oltre, c’è l’iniziativa “Cashback Challenge”, già proposta da AliExpress nella parte finale del 2025 e nella seconda parte dell’estate 2026, che consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati. Questo cashback cresce (su più livelli, fino al 7%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della squadra.

Come funziona il Cashback di AliExpress? Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 7% in base a quanti punti siamo). Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo. Info utili: Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1 euro)

8 euro di cashback massimo al giorno (fino a 168 euro totali)

La promo è valida fino alle 23:59 del 18 novembre 2026 Entra nel team di PrezziTech/TuttoAndroid

Ciliegina sulla torta sono gli Sconti PayPal

Un’altra componente importante della Promozione dell’11.11 targata AliExpress sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi non sono illimitati ma vengono messi a disposizione degli utenti ogni mattina a partire dalle 9:00 (fino ad esaurimento) e consentono di ottenere:

10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro

su una spesa minima di 99 euro 20 euro di sconto su una spesa minima di 199 euro.

Ecco alcuni esempi di prodotti in offerta su AliExpress

Grazie a questi Sconti PayPal, la Promozione dell’11.11 di AliExpress è ancora più allettante per coloro che vogliono risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, è possibile usufruirne (assieme ai coupon) su mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.