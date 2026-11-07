MediaWorld gioca d’anticipo e svela oggi le sue promozioni dedicate al Single’s Day, la celebre giornata di sconti che si festeggia l’11 novembre. Considerato da molti un vero e proprio “antipasto” del Black Friday, il Single’s Day sa spesso riservare occasioni persino più vantaggiose delle promozioni di fine mese. Sarà così anche quest’anno? Entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme le offerte più ghiotte da non lasciarsi sfuggire.

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MediaWorld lancia le sue offerte del Single’s Day: -22% su tantissima tecnologia

MediaWorld lancia le offerte del Single’s Day 2026, proponendo uno sconto del 22% con una spesa minima di 299 euro: la promozione resta anche questa volta riservata ai titolari della carta MediaWorld Club, comunque sottoscrivibile in pochi istanti e in modo completamente gratuito (basta seguire questo link).

Dopo aver associato la carta MW Club all’account, la promozione è attiva su tutti i prodotti selezionati disponibili: non risulta cumulabile con altre promozioni in corso (indicate qui sotto), ma può comunque essere abbinata ad altri ribassi rispetto ai prezzi di listino. L’iniziativa riguarda esclusivamente i prodotti venduti e spediti da MediaWorld nei negozi, sul sito o attraverso l’app. Sono dunque esclusi i prodotti venduti e spediti dai venditori del marketplace.

Le esclusioni da regolamento: Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni: Black Friday Ep.1 | 30 Ottobre-11 Novembre (esclusi in Negozio, online e APP); online e su APP i prodotti esclusi sono riconoscibili dalle etichette Black Friday, Black Friday solo online, anche in vendita abbinata;

MAXXI Occasioni, prezzi mini | 30 Ottobre – 11 Novembre (esclusi solo online e APP); online e su APP i prodotti esclusi sono riconoscibili dalle etichette MAXXI Occasioni, anche in vendita abbinata;

Il Gaming non sarà più lo stesso (06-14 Novembre); Tutti i prodotti a marchio: Apple (ricondizionati compresi), Meta, Ray-Ban Meta, Oakley Meta, Amazfit, Starlink, Miele, Liebherr, DREAME, ECOVACS, Roborock, Dyson, Tineco, Cecotec; Tutte le console, accessori console, tutti i prodotti a marchio SMEG linea PREMIUM e linea FAB e tutti i prodotti presenti nell’allegato A (per maggiori dettagli consultare la lista esclusioni presso il centro servizi del negozio e online); Tutti i prodotti inseriti nella sezione del sito MediaWorld “Outlet”; Tutti i prodotti inseriti nel sito MediaWorld Ricondizionati; Tutti i prodotti di Venditori Terzi nell’ambito del Marketplace; I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti, telefonia, internet, TV ecc., le prevendite e le prenotazioni; I prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari, compleanno, Cresima ecc., e tutti gli articoli che rappresentano PIN digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Le offerte del Single’s Day MediaWorld restano a disposizione da oggi, 7 novembre, fino all’11 novembre su ordini di almeno 299 euro: l’importo può essere raggiunto anche con l’acquisto di più prodotti.

Dopo aver chiarito il funzionamento dell’iniziativa, è il momento di dare un’occhiata a qualche esempio su come sfruttarla al meglio: vediamo come approfittarne per quanto riguarda computer, smart TV, cuffie wireless, smartwatch, prodotti per la smart home e non solo (i prezzi qui sotto considerano già lo sconto del 22%).

Migliori offerte PC del Single’s Day MediaWorld

Migliori offerte smart TV del Single’s Day MediaWorld

Migliori offerte wearable del Single’s Day MediaWorld

Altre offerte del Single’s Day MediaWorld

Come detto, questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare lo sconto del 22% del Single’s Day MediaWorld. Per consultare tutte le offerte dell’evento potete seguire il link qui in basso: avete tempo fino all’11 novembre 2026.