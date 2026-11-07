MediaWorld gioca d’anticipo e svela oggi le sue promozioni dedicate al Single’s Day, la celebre giornata di sconti che si festeggia l’11 novembre. Considerato da molti un vero e proprio “antipasto” del Black Friday, il Single’s Day sa spesso riservare occasioni persino più vantaggiose delle promozioni di fine mese. Sarà così anche quest’anno? Entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme le offerte più ghiotte da non lasciarsi sfuggire.
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MediaWorld lancia le sue offerte del Single’s Day: -22% su tantissima tecnologia
MediaWorld lancia le offerte del Single’s Day 2026, proponendo uno sconto del 22% con una spesa minima di 299 euro: la promozione resta anche questa volta riservata ai titolari della carta MediaWorld Club, comunque sottoscrivibile in pochi istanti e in modo completamente gratuito (basta seguire questo link).
Dopo aver associato la carta MW Club all’account, la promozione è attiva su tutti i prodotti selezionati disponibili: non risulta cumulabile con altre promozioni in corso (indicate qui sotto), ma può comunque essere abbinata ad altri ribassi rispetto ai prezzi di listino. L’iniziativa riguarda esclusivamente i prodotti venduti e spediti da MediaWorld nei negozi, sul sito o attraverso l’app. Sono dunque esclusi i prodotti venduti e spediti dai venditori del marketplace.
Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni:
- Black Friday Ep.1 | 30 Ottobre-11 Novembre (esclusi in Negozio, online e APP); online e su APP i prodotti esclusi sono riconoscibili dalle etichette Black Friday, Black Friday solo online, anche in vendita abbinata;
- MAXXI Occasioni, prezzi mini | 30 Ottobre – 11 Novembre (esclusi solo online e APP); online e su APP i prodotti esclusi sono riconoscibili dalle etichette MAXXI Occasioni, anche in vendita abbinata;
- Il Gaming non sarà più lo stesso (06-14 Novembre);
Tutti i prodotti a marchio: Apple (ricondizionati compresi), Meta, Ray-Ban Meta, Oakley Meta, Amazfit, Starlink, Miele, Liebherr, DREAME, ECOVACS, Roborock, Dyson, Tineco, Cecotec;
Tutte le console, accessori console, tutti i prodotti a marchio SMEG linea PREMIUM e linea FAB e tutti i prodotti presenti nell’allegato A (per maggiori dettagli consultare la lista esclusioni presso il centro servizi del negozio e online);
Tutti i prodotti inseriti nella sezione del sito MediaWorld “Outlet”;
Tutti i prodotti inseriti nel sito MediaWorld Ricondizionati;
Tutti i prodotti di Venditori Terzi nell’ambito del Marketplace;
I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti, telefonia, internet, TV ecc., le prevendite e le prenotazioni;
I prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari, compleanno, Cresima ecc., e tutti gli articoli che rappresentano PIN digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.
Le offerte del Single’s Day MediaWorld restano a disposizione da oggi, 7 novembre, fino all’11 novembre su ordini di almeno 299 euro: l’importo può essere raggiunto anche con l’acquisto di più prodotti.
Dopo aver chiarito il funzionamento dell’iniziativa, è il momento di dare un’occhiata a qualche esempio su come sfruttarla al meglio: vediamo come approfittarne per quanto riguarda computer, smart TV, cuffie wireless, smartwatch, prodotti per la smart home e non solo (i prezzi qui sotto considerano già lo sconto del 22%).
Migliori offerte PC del Single’s Day MediaWorld
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LG gram 17Z90UB NOTEBOOK, 17 “, processore Intel® Core Ultra 7 355, Intel® Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Bronze, Windows 11 Home
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ACER DESKTOP GAMING Nitro 50 N50-660, Intel®, Core Ultra 7 265F, 2.4 GHz, GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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DELL PRO 16 PLUS PB16250 NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core Ultra 5 235U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Sand, Windows 11 Pro
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HP PC DESKTOP OMEN 16L GAMING TG03-0052NL, AMD, Ryzen5 8400F, 4.2 GHz, GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC NOTEBOOK, 13 “, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Dune, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK X FLIP 2-IN-1 NGAI 14-KB0004NLX NOTEBOOK CONVERTIBILE, 14 “, processore Intel® Core Ultra 5 325, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK FLIP 14-FH0020NL NOTEBOOK CONVERTIBILE, 14 “, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Intel® Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
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HP PC Desktop Gaming OMEN 16L TG03-0033NL, processore Intel® Core™ i7-14700F, 2.1 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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HP OmniBook 5 NGI 16-bp0014nlx NOTEBOOK, 16 “, processore AMD Ryzen AI 7 445, AMD, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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LENOVO Yoga Slim 7i Aura Edition NOTEBOOK, 14 “, processore Intel® Core Ultra 5 322, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK 7 AI 14-FR0019NL NOTEBOOK, 14 “, processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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LENOVO Yoga Slim 7i Aura Edition NOTEBOOK, 14 “, processore Intel® Core Ultra 5 226V, Intel® Arc™ 130V, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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HP All-in-One 27-cr0082nl AIO, 27 “, Intel® Core I71355U, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Shell White, Touchscreen, WLED, Windows 11 Home
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MICROSOFT Surface Laptop 13 NOTEBOOK, 13 “, processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaCentre AIO AIO, 27 “, Intel® Core Ultra 7256V, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Cloud Grey , LCD, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad 5i 2-in-1 Notebook, 14 “, processore Intel® Core Ultra 5 322, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
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ACER Swift Go 16 AI SFG16-74 NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Intel® Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook S14 S3407 NOTEBOOK, 14 “, processore Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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ACER Swift Go 16 AI SFG16-I71-59GP Notebook, 16 “, processore Intel® Core Ultra 5 325, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK 5 NGAI 16-AG1025NL NOTEBOOK, 16 “, processore AMD Ryzen AI 7 350, AMD, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK 3 AI 17-DG0003NLX NOTEBOOK, 17,3 “, processore Intel® Core Ultra 5 225U, Intel®, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core I5 1334U, Intel® Iris® Xᵉ, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Pro
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ACER Aspire Lite 15 AL15-48P-R9D7 Notebook, 15,6 “, processore AMD Ryzen 7 5825U, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook Go 15 E1504 NOTEBOOK, 15,6 “, processore AMD Ryzen 5 40 , AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,6 “, processore AMD Ryzen 5 40, AMD Radeon™ 610M, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,3 “, processore AMD Ryzen 5 150, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad Slim 3 83L70047IX NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 3 N355, Intel®, RAM 8 GB, 128 GB Flash, Grey, Windows 11 Home
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ACER Chromebook Plus 514 CB514-3H CHROMEBOOK, 14 “, processore AMD Ryzen 5 7520C, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Grey, Google Chrome OS
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HP CHROMEBOOK X360 14B-CD0001NLX CHROMEBOOK CONVERTIBILE, 14 “, processore Intel® N100 N100, Intel® UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB Fusion Drive, Argento, Google Chrome OS
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HP CHROMEBOOK 14A-NF0004NLX CHROMEBOOK, 14 “, processore Intel® N100 N100, Intel® UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB Flash, Argento, Google Chrome OS
Migliori offerte smart TV del Single’s Day MediaWorld
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SONY BRAVIA 7 XR70 TV MINI LED, SMART TV, 75 “, Mini LED, Processore Cognitive Processor XR, Classe D
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SONY 65 BRAVIA 8M2 XR8M2 TV QD-OLED, SMART TV, 65 “, OLED, Processore Cognitive Processor XR, Classe F
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TV TCL 98C7L, Smart TV 98”, SQD‑Mini LED, 4K HDR, 3000 nit, 2.176 zone di dimming, Google TV, 144Hz, Dolby Vision & Atmos, Audio Bang & Olufsen
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SAMSUNG Micro RGB AI TV 65″ MRE65R95HATXZT, Micro RGB AI Engine Pro, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, Infinity Air Design, Vision AI Smart TV, 2026
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SAMSUNG OLED AI TV 77″ QE77S85HAEXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Schermo antiriflesso, OLED HDR, Motion Xcelerator 120Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, Vision AI Smart TV, 2026
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TV TCL 85C8L, Smart TV 85”, SQD Mini LED, 4K HDR, 6000 nit, 3.200 zone di dimming, Google TV, 144Hz, Dolby Vision & Atmos, Audio Bang & Olufsen
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SONY 55 BRAVIA 8M2 XR8M2 TV QD-OLED, SMART TV, 55 “, OLED, Processore Cognitive Processor XR, Classe F
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LG Mini RGB 87 75MRGB87B6B TV MINI LED, SMART TV, 75 “, RGB-MiniLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Classe D
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SAMSUNG OLED AI TV 55″ QE55S95HFTXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, OLED HDR Pro, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, Infinity One Design, Vision AI Smart TV, 2026
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Haier H85M80FUX, Smart TV Mini LED 85″, 4K, Google TV, Dolby Vision & Atmos, Audio KEF, Abbonamento DAZN Full 12 mesi incluso
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TV PHILIPS Ambilight 48OLED820, 4K UHD, OLED 121cm 48″, Smart TV, Dolby Vision and Dolby Atmos, Google TV
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Ambilight TV PHILIPS 65OLED770, 4K, UHD, OLED 164cm 65″, Smart TV, Dolby Vision and Dolby Atmos, Titan OS
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SAMSUNG OLED AI TV 48″ QE48S95HAEXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, OLED HDR Pro, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS, Laser Slim Design, Vision AI Smart TV, 2026
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Ambilight TV PHILIPS 75MLED920, 4K, QD MiniLED 194cm 75″ Smart TV, Dolby Vision and Dolby Atmos, Titan OS
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PHILIPS 65MLED901/12 TV QD-MINI LED, SMART TV, 65 “, QD-Mini LED, Processore P5 Perfect Picture, Classe F
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TV TCL 55C8L, Smart TV 55”, SQD Mini LED, 4K HDR, 3000 nit, 1.008 zone di dimming, Google TV, 144Hz, Dolby Vision & Atmos, Audio Bang & Olufsen
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Haier H85Q80FUX, Smart TV QLED 85″ 4K, Google TV, Dolby Vision & Atmos, HDMI 2.1, Abbonamento DAZN Full 12 mesi incluso
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HISENSE 65Q8S, Smart TV MiniLED 144Hz 65″ 4K, Dolby Atmos 2.1 By Devialet, Dolby Vision IQ, HDR10+, Native 144Hz Game Mode, VIDAA OS con 1000+ APP, Alexa built-in, lativù 4K, Wifi, Bluetooth
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PHILIPS 55PQS8701/12 TV QLED, SMART TV, 55 “, QLED, Processore Processore P5 Perfect Picture, Classe F
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TCL 75T69C, Smart TV QLED 75”, Direct LED TV, 4K HDR TV, Powered by Google TV (Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, compatible with Google Assistant & Alexa)
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TCL 65T69C, Smart TV QLED 65”, Direct LED TV, 4K HDR TV, Powered by Google TV (Dolby Vision & Atmos, Game Master, Motion clarity, compatible with Google Assistant & Alexa)
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SAMSUNG Mini LED AI TV 55″ UE55M80HAUXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision AI Smart TV, 2026
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HISENSE 50Q8S, Smart TV MiniLED 144Hz 50″ 4K, Dolby Atmos 2.1 By Devialet, Dolby Vision IQ, HDR10+, Native 144Hz Game Mode, VIDAA OS con 1000+ APP, Alexa built-in, lativù 4K, Wifi, Bluetooth
Migliori offerte wearable del Single’s Day MediaWorld
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SMARTWATCH GARMIN fenix 8 – 51mm AMOLED, Durata batteria 696 h, Scocca in Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android
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SMARTWATCH GARMIN fenix 8 – 43mm AMOLED, Durata batteria 240 h, Scocca in Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, argento/bianco
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SMARTWATCH GARMIN fenix 8 – 47mm AMOLED, Durata batteria 384 h, Scocca in Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, Grigio scuro/ nero
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SMARTWATCH GARMIN Venu X1, Display da 2 “, Touchscreen, 32 GB, Bluetooth, Modulo GPS integrato, Waterproof, Nero/Ardesia
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SMARTWATCH HUAWEI WATCH D3, Display da 1,92 “, Touchscreen, 64 GB, Modulo GPS integrato, Waterproof, BLACK
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Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Rose Gold – Size 6 – Monitoraggio del sonno e del fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
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Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Rose Gold – Size 12 – Monitoraggio del sonno e del fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
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Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Aster Black – Size 13 – Monitoraggio del sonno e del fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
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Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Matte Grey – Size 5 – Monitoraggio del sonno e del fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
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Anello Smart ULTRAHUMAN Ring AIR Space Silver – Size 12 – Monitoraggio del sonno e del fitness, durata della batteria fino a 6 giorni
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SMARTWATCH GARMIN fenix E, Scocca in Acciaio inossidabile, Touchscreen, Compatibile con Android, Ardesia/Grigio
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SPORTWATCH OPPO Watch X3, Display da 1,5 “, Touchscreen, 32 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, Misty Titanium
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SMARTWATCH HUAWEI WATCH 5 42 MM, Display da 1,38 “, Touchscreen, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, BEIGE
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SPORTWATCH GARMIN Instinct 3, 45mm, Scocca in Polimero fibro rinforzato, Compatibile con Android, Nero / Nero
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SMARTWATCH XIAOMI Watch 5, Durata batteria 432 h, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, Juniper Green Strap
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Altre offerte del Single’s Day MediaWorld
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ROBOT ASPIRAPOLVERE NARWAL FLOW 2, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, BLACK
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ROBOT ASPIRAPOLVERE MOVA Z60 Ultra Roller Complete Black, Potenza 700 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 220 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Nero
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ROBOT ASPIRAPOLVERE NARWAL FLOW, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, SILVER
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ROBOT ASPIRAPOLVERE EUREKA J15 Ultra, Potenza 65 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 240 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, White
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT Roomba Max 705 Combo + stazione AutoWash, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 75 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Black
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ROBOT ASPIRAPOLVERE MOVA S70 VIM Roller, Potenza 700 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 160 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE IROBOT ROOMBA 775 COMBO AUTOWASH, Potenza 120 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 75 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE NARWAL Freo Z10 Ultra, Potenza 65 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 210 min, Sensore di superficie, Base di carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE NARWAL Freo Z10 Ultra Black, Potenza 65 W, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Base di carica, Grigio
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ROBOT ASPIRAPOLVERE NARWAL Freo Z10 Pro, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Base di carica, WHITE
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KIT VIDEOSORVEGLIANZA EZVIZ H3K KIT POE 4K, da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Elettrico
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Robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL FREO X10 PRO, Aspirazione 11.000 Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Sistema di mocio triangolare EdgeReach per pulizia angoli, Autolavaggio e Asciugatura del mocio, Tecnologia di navigazione a 360° in tutte le direzioni, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI X20 Pro, Potenza 55 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 160 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, White
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI X20+, Potenza 75 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 120 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Bianco
Come detto, questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare lo sconto del 22% del Single’s Day MediaWorld. Per consultare tutte le offerte dell’evento potete seguire il link qui in basso: avete tempo fino all’11 novembre 2026.
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