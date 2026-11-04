Chi volesse mettersi in fila per una Ferrari Luce dovrà aspettare parecchio: la produzione prevista per il 2027 è già stata assegnata per intero. Lo ha detto l’amministratore delegato Benedetto Vigna durante la call sui risultati del terzo trimestre, aggiungendo che le critiche piovute sul design al debutto non hanno intaccato la domanda.

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La prima elettrica del Cavallino è già tutta prenotata

Nella conferenza sui conti del terzo trimestre, l’AD Benedetto Vigna ha fatto sapere che per il 2027 non c’è più spazio: ogni esemplare in programma ha già un compratore, e chi si muove adesso non ha scorciatoie.

“Se qualcuno si presenta oggi, dovrà attendere un anno per ottenere le vetture”

Le prime vetture arriveranno ai clienti nel corso del quarto trimestre, e alcune unità dovrebbero comparire su strada già a fine anno. Nel corso del 2027 partiranno anche i test drive riservati agli acquirenti, che secondo Vigna potrebbero alimentare ulteriore domanda.

La Luce è la prima auto a zero emissioni del Cavallino: una berlina a cinque posti firmata da Jony Ive, a lungo responsabile del design di Apple, con un listino che parte da 615.000 dollari, ovvero 550.000 euro per il mercato italiano, e una versione unica da 1.050 CV. La presentazione di maggio era stata accolta con durezza: i giudizi sull’estetica erano stati severi e il titolo in Borsa aveva perso l’8,4% in una sola giornata. Gli ordini, però, non si sono fermati.

Quanti esemplari, e chi sono gli acquirenti

Ferrari non ha mai reso pubblico a quante vetture corrisponda questa allocazione, perché i volumi previsti per la Luce non sono mai stati comunicati. Secondo indiscrezioni, l’obiettivo per quest’anno era di poco meno di 500 unità, con un traguardo di lungo periodo di 2.500 esemplari entro il 2030, vale a dire circa 600 l’anno.

Anche su chi ha firmato i contratti le informazioni sono poche. C’è chi ipotizza che dietro gli ordini ci siano i fondatori di alcuni grandi laboratori di intelligenza artificiale, ma finché non le vedremo circolare per strada restano solo supposizioni. Il manager non ha voluto aggiungere altro sui nomi e ha parlato soltanto di un buon mix di clientela, anche dal punto di vista geografico.

“Un buon mix in termini di clientela, ed è un buon mix anche in termini di geografia”

Sul fronte tecnico, la Luce monta una batteria da 122 kWh con celle SK On; pacco batterie e componenti elettrici chiave nascono direttamente a Maranello. Il progetto ha richiesto oltre 60 nuovi brevetti.

Il trimestre corre ancora senza la Luce

Il nuovo modello non ha ancora dato alcun contributo ai conti, perché le prime consegne devono ancora partire. A reggere il trimestre sono stati i modelli già in listino e la domanda di personalizzazioni in crescita, che secondo i dirigenti hanno pesato per oltre il 21% dei ricavi generati da vetture e ricambi, insieme alle consegne della F80, l’hypercar in serie limitata.

Nel periodo i ricavi hanno toccato 1,9 miliardi di euro, il 7% in più rispetto a un anno prima, con un utile netto di 431 milioni, cresciuto del 13%. Sul fronte operativo il risultato si è fermato a 563 milioni, con un margine del 29,7%. Alla luce di questi numeri la guidance sull’intero anno è stata alzata: l’utile rettificato ora è visto ad almeno 3 miliardi di euro, sopra i 2,97 previsti in precedenza.