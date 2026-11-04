Xiaomi si prepara a portare sul mercato europeo una nuova variante del suo Xiaomi Watch S5, stavolta in versione da 41 mm. Dopo il debutto del modello da 46 mm avvenuto qualche mese fa, il produttore cinese sarebbe pronto a introdurre un modello più compatto, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe distinguersi soprattutto per una batteria più capiente rispetto a quella della precedente generazione, Xiaomi Watch S4.

Le indiscrezioni arrivano direttamente dalla Repubblica Ceca, dove il dispositivo è apparso a listino con specifiche tecniche complete e presunto prezzo di lancio. Secondo la fonte, Xiaomi Watch S5 41 mm si distingue dal predecessore per una cassa in acciaio inossidabile più spessa, un display OLED particolarmente luminoso e un’autonomia che potrebbe raggiungere gli otto giorni con un utilizzo normale.

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Le specifiche tecniche di Xiaomi Watch S5 41 mm

Stando al listino, Xiaomi Watch S5 nella variante da 41 mm dovrebbe integrare una batteria da 590 mAh, che rappresenta un incremento di quasi il doppio rispetto ai 320 mAh della variante da 41 mm di Xiaomi Watch S4. Questa unità permetterebbe allo smartwatch di raggiungere fino a otto giorni di autonomia con un utilizzo standard e fino a 14 giorni attivando la modalità di risparmio energetico, equiparando i numeri raggiunti da Xiaomi Watch S5 46 mm con la sua batteria da ben 815 mah (qui la nostra recensione).

Per fare spazio alla batteria più capiente, la cassa di Xiaomi Watch S5 41 mm sarebbe leggermente più spessa rispetto a quella della precedente generazione, passando da 9,5 mm a 9,9 mm. Il dispositivo manterrebbe comunque dimensioni contenute, pensate per chi preferisce uno smartwatch meno ingombrante al polso. Sul fronte trova spazio lo stesso display OLED da 1,32 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, ma sul nuovo modello dovrebbe essere in grado di raggiungere una luminosità di picco di 3000 nit, che faciliterebbe notevolmente la lettura delle informazioni sotto la luce diretta del sole.

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La connettività rimane completa grazie al supporto al Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 e NFC, oltre ad un sistema di localizzazione satellitare dual-band compatibile con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS. Tra i sensori dovrebbero figurare anche un rilevatore ottico della frequenza cardiaca, tre sensori di temperatura per il monitoraggio del ciclo mestruale, un barometro e una bussola. La cassa in acciaio inossidabile dovrebbe inoltre essere resistente all’acqua fino a 5 ATM.

La serie Watch S5 di Xiaomi utilizza una versione proprietaria di HyperOS anziché Wear OS. Questa scelta comporta una disponibilità più limitata di applicazioni rispetto alla piattaforma di Google, ma permette di puntare su un’autonomia decisamente maggiore.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Watch S5 41 mm

Secondo le indiscrezioni trapelate online, Xiaomi Watch S5 41 mm dovrebbe arrivare in Europa nelle colorazioni nera e azzurra. In Repubblica Ceca il prezzo indicato sarebbe di 5469 corone, equivalenti a circa 225 euro, mentre altre indiscrezioni parlano di un prezzo più vicino ai 240 euro.

La cifra richiesta sarebbe comunque superiore a quella del modello da 46 mm, che ricordiamo al lancio partiva da un prezzo di circa 170 euro. Al momento Xiaomi non ha comunque ancora annunciato né il prezzo europeo né la data di commercializzazione della nuova variante, dunque dovremo attendere conferme ufficiali per saperne di più.