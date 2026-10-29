Il progetto BrickStation arriva su Kickstarter e si prepara al lancio. Il nuovo kit è progettato dallo stesso team dietro alla trasformazione del set LEGO Game Boy in un prodotto funzionante e promette di fare lo stesso con la PlayStation LEGO, lanciata sul mercato proprio all’inizio di questo mese. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo progetto.

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BrickStation vuole rendere LEGO PlayStation davvero funzionante: iniziamo a scoprirla

Il set LEGO PlayStation è in vendita da qualche settimana, ma ha un “difetto”: sembra una console vera, ma non ci si può giocare sul serio. Per rimediare arriva il progetto BrickStation, annunciato il mese scorso e ora entrato nel vivo attraverso la campagna su Kickstarter. L’intento è “semplice”: rendere il set LEGO PlayStation realmente funzionante, permettendo agli appassionati di tornare a immergersi nei loro classici preferiti sul grande schermo, con supporto a doppio controller e all’iconica memory card.

“Quando abbiamo visto la PlayStation LEGO, la prima cosa che volevamo fare era premere il tasto di accensione e sentirla partire“, racconta Thomas Bertani, inventore e responsabile tecnico di BrickBoy. “Con BrickBoy, più di 5.600 sostenitori ci hanno dimostrato quanto si desideri che le proprie costruzioni LEGO funzionino davvero. Con BrickStation vogliamo portare questa esperienza in salotto, davanti alla TV“.

Il team con sede in Svizzera è composto da cinque membri appassionati di retrogaming, con esperienza in ambito hardware, software, design e marketing. “BrickStation è la console che avremmo voluto avere sulla nostra mensola“, si legge nella pagina della campagna, “quindi l’abbiamo costruita!“. Lo scorso anno la campagna dedicata al BrickBoy, pensata per trasformare il LEGO Game Boy in una vera console portatile, ha riscosso un grande successo, raccogliendo su Kickstarter 100.000 euro in una sola ora (e arrivando oltre il milione di euro totali): centinaia di sostenitori ci stanno già giocando, e migliaia di altri lo riceveranno nei prossimi mesi.

Il team sostiene di aver integrato direttamente in BrickStation tutto quello imparato durante la prima campagna. Anche con questo secondo progetto viene data importanza ai sostenitori, che potranno fornire feedback e ottenere aggiornamenti regolari, sessioni Ask Me Anything e non solo. Fornitori e catena di produzione sono già stati testati e sono operativi con il BrickBoy, quindi questa volta non si partirà proprio da zero. Inoltre, BrickStation si basa su una tecnologia già testata, dato che condivide gran parte del know-how con il primo progetto.

Il set LEGO PlayStation: #72306

numero di pezzi: 1911

dimensioni: 26 x 19 x 6 cm (circa 1:1)

prezzo: 159,99 euro

link per l’acquisto

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Come funziona dunque BrickStation? Il cuore del kit è un Raspberry Pi Zero 2 W, racchiuso in un involucro ABS che si inserisce nel vano del diorama di Ape Escape all’interno della riproduzione di LEGO PlayStation. Supporta l’emulazione PS1 con output HDMI, funziona con il pulsante di accensione del set originale e promette un’esperienza a piena risoluzione e pieno frame rate. Supporta il collegamento di controller cablati via USB, ma anche di controller wireless come il DualSense.

Premendo il tasto LEGO del set, la console si accende, con suoni e vibrazioni che riproducono l’avvio del lettore CD originale. BrickStation non è in grado di leggere i dischi, ma basta collegare un lettore CD-ROM USB esterno per salvare i titoli originali sulla scheda microSD e continuare a giocare. Con gli 83 pezzi LEGO in più dei kit Collector e Family, la costruzione arriva a un totale di 1994 pezzi, un omaggio all’anno di lancio dell’iconica console PlayStation.

La pagina di pre-lancio è già disponibile su Kickstarter, ed è possibile lasciare la propria e-mail per sapere in anteprima quando partirà la campagna. La data esatta di lancio non è ancora stata fissata, ma il team conta di farcela prima di Natale a un prezzo probabilmente in linea con quello visto con Brickboy (che partiva da 99 euro). I primi sostenitori avranno accesso al prezzo Super Early Bird, con uno sconto fino al 30% sul prezzo finale. Sembra superfluo dirlo, ma il set LEGO rimarrà naturalmente venduto separatamente.