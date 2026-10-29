Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha deciso di mettere a punto una promozione incredibile, pensata per accogliere il mese di novembre, celebrare il Single’s Day e farci compagnia con offerte e i soliti ricchissimi coupon.

Questa promozione, che sarà attiva dalla mezzanotte di domenica 1 novembre 2026 e terminerà alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, permetterà inoltre di risparmiare ulteriormente con tante altre sorprese: per il momento è già possibile prenotare i coupon ancor prima dell’inizio della promozione (fatelo anche se non li utilizzerete subito)!

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Parte il warm-up della nuova promo AliExpress

Dalla mezzanotte domenica 1 novembre 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per dare il benvenuto al mese di novembre.

La promozione prevede un sacco di coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine di prodotti come smartwatch, console e mini PC (anche di marchi molto noti) e molto altro.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, potranno essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon messi a disposizione da AliExpress che sono già prenotabili oggi che mancano poco più di due giorni all’inizio della promozione vera e propria:

Coupon ITAFF03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 18 euro Coupon ITAFF06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon ITAFF14 – per ottenere 14 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ITAFF25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 149 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 149 euro Coupon ITAFF45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 259 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 259 euro Coupon ITAFF60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon ITAFF80 – per ottenere 80 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

A questi si aggiungono due coupon speciali che potranno essere riscattati solo in app e saranno disponibili solo in alcuni giorni (1, 2, 3, 11 e 12 novembre), fino a esaurimento.

Coupon ITD11100 – per ottenere 100 euro di sconto su un ordine minimo di 500 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 500 euro Coupon ITD11120 – per ottenere 120 euro di sconto su un ordine minimo di 600 euro

Altri coupon sconto e iniziative arriveranno con l’inizio della promo

Con l’inizio della promozione vera e propria che, come detto, partirà alle 00:00 di domenica 1 novembre 2026, sarà possibile prenotare e sfruttare tanti altri coupon sconto ma, anche in questo caso, dovrete essere veloci (non cambia infatti la regola della prenotazione).

Ciliegina sulla torta della promo di AliExpress – Promozione dell’11.11 sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi, che consentono di risparmiare tra i 10 e i 45 euro sul totale dell’ordine, non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in due slot:

Primo slot – 1-4 novembre 2026

Secondo slot – 10-12 novembre 2026

Tutto condito dai soliti vantaggi offerti da AliExpress

La nuova promozione targata AliExpress, che partirà ufficialmente alla mezzanotte di domenica 1 novembre 2026, sarà l’occasione giusta per accaparrarsi un sacco di prodotti a prezzi super interessanti.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.