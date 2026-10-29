Come ogni giovedì torniamo con una selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi, dei fumetti e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.

Con l’avvicinarsi delle festività, tra idee regalo e decorazioni, il momento è particolarmente adatto per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Questa settimana abbiamo scelto 40 set tra i più venduti, ciascuno con una foto e una breve descrizione, divisi per tema, con alcuni sconti particolarmente interessanti sia sui modelli più economici sia sui set da collezione.

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Star Wars, Marvel e cinema

Harry Potter e Pokémon

One Piece e videogiochi

Auto, moto e motorsport

Icons, Architecture e calcio

Botanicals e decorazioni

Per i più piccoli

Prezzo e disponibilità

I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 29 ottobre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.

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