Come ogni giovedì torniamo con una selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi, dei fumetti e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.
Con l’avvicinarsi delle festività, tra idee regalo e decorazioni, il momento è particolarmente adatto per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Questa settimana abbiamo scelto 40 set tra i più venduti, ciascuno con una foto e una breve descrizione, divisi per tema, con alcuni sconti particolarmente interessanti sia sui modelli più economici sia sui set da collezione.
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Star Wars, Marvel e cinema
|Star Wars Millennium Falcon 75375
63,75€ (-25%)
Un modellino da costruire dell’astronave più famosa della saga, per adulti, con espositore e targhetta, composto da 921 pezzi.
|Star Wars R2-D2 75379
75,01€ (-25%)
Il droide con testa rotante, periscopio e strumenti, consigliato dai 10 anni, composto da 1.050 pezzi.
|Star Wars AT-AT Imperial Remnant con INT-4 75454
133,37€ (-17%)
Un veicolo con 7 personaggi e speeder bike dalla serie The Mandalorian, consigliato dai 10 anni, di 1.453 pezzi.
|Star Wars Resa dei Conti con il Droide al Palazzo di Jabba 75451
37,49€ (-25%)
Un set con action figure e 4 personaggi tratti da The Mandalorian and Grogu, dai 9 anni, composto da 415 pezzi.
|Marvel Captain America contro Thanos 76319
27,90€ (-20%)
Un aereo giocattolo con 2 minifigure e accessori, compreso lo scudo di Cap, consigliato dai 4 anni, di 107 pezzi.
|Shrek: Shrek, Ciuchino e Gatto con gli Stivali 72423
94,00€ (-22%)
Un kit da esposizione per adulti con 3 personaggi del film, pensato come decorazione da scrivania, di 1.403 pezzi.
|Disney Stitch 43249
51,97€ (-20%)
Un personaggio snodabile da esposizione, consigliato dai 9 anni, con cono gelato e fiore decorativo, di 730 pezzi.
|KPop Demon Hunters Derpy la tigre e Sussie la gazza 72537
54,99€ (-21%)
Un set K-pop con 2 animali, un vaso di fiori e decorazione per la cameretta, dai 9 anni, composto da 825 pezzi.
Harry Potter e Pokémon
|Harry Potter Piante di erbologia di Hogwarts 76474
66,49€ (-34%)
Un giocattolo interattivo con piante finte e fiori in vaso, consigliato dai 12 anni, di 817 pezzi.
|Harry Potter Il Libro Mostro dei mostri azzannante 76449
47,97€ (-20%)
Un giocattolo interattivo con motore pull-back e bocca apribile, con una minifigure, dai 9 anni, di 518 pezzi.
|Harry Potter Negozi di magia di Diagon Alley 76444
156,68€ (-22%)
Una miniatura da esposizione per adulti, di 2.750 pezzi, con 16 microfigure tra cui Harry e Draco Malfoy.
|Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152
158,76€ (-21%)
Un kit per adulti da 2.050 pezzi, ispirato all’anime, con figura snodabile ed espositore.
|Pokémon Munchlax 72150
52,49€ (-25%)
Un kit di modellismo fai da te per adulti, con action figure dalle braccia e dalla testa snodabili, di 757 pezzi.
One Piece e videogiochi
|One Piece TonyTony Chopper 75643
52,51€ (-25%)
Un’action figure da collezione da 577 pezzi, dai 9 anni, con accessori come la rumble ball.
|One Piece La nave pirata Going Merry 75639
99,90€ (-23%)
La nave dei Cappelli di Paglia da 1.376 pezzi, consigliata dai 10 anni, con 5 minifigure tra cui Luffy e Zoro.
|One Piece La nave da guerra di Garp 75646
133,18€ (-22%)
Una barca giocattolo dai 9 anni, con 8 minifigure tra cui Zoro e Nami, composta da 1.705 pezzi.
|Super Mario Donkey Kong Arcade 72051
133,18€ (-22%)
Un modello 3D interattivo da 1.367 pezzi, con joystick e barili, ideale per una stanza da gaming.
Auto, moto e motorsport
|Technic Ferrari FXX K 42212
49,90€ (-17%)
Una macchina con motore V12, differenziale e pistoni mobili, consigliata dai 10 anni, di 897 pezzi.
|Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204
48,55€ (-19%)
Una macchina con motore a 6 cilindri, NOS e portiere apribili, dai 9 anni, composta da 810 pezzi.
|Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202
156,68€ (-22%)
Un modellino di moto da costruire e collezionare, per adulti, di 1.604 pezzi.
|Technic Auto McLaren MCL39 F1 42228
180,19€ (-22%)
Una macchina da Formula 1 per adulti, con motore V6, differenziale e DRS, di 1.675 pezzi.
|Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 77244
17,38€ (-36%)
Un modello da collezione del team Mercedes-AMG Petronas, di 267 pezzi e consigliato dai 10 anni, con minifigure del pilota.
|Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 77259
22,39€ (-20%)
Un modello da collezione con minifigure del pilota, consigliato dai 10 anni, composto da 216 pezzi.
|City Pilota e monoposto McLaren F1 60442
9,04€ (-30%)
Una monoposto di Formula 1 da costruire con minifigure, consigliata dai 6 anni, composta da 86 pezzi.
Icons, Architecture e calcio
|Icons Cucciolo di Golden Retriever 11384
114,95€ (-18%)
Un modello 3D da esposizione per adulti, da costruire fai da te, composto da 2.102 pezzi.
|Architecture New York City, La Grande Mela 21066
109,67€ (-22%)
Un kit per adulti con l’Empire State Building e il Ponte di Brooklyn, di 1.465 pezzi.
|Architecture Notre-Dame de Paris 21061
189,99€ (-17%)
Il modellino del monumento parigino, composto da 4.383 pezzi, è un kit da collezione per adulti.
|Architecture Castello di Neuschwanstein 21063
206,49€ (-24%)
Un kit da esposizione per adulti con torri, cortile e interni dettagliati, composto da 3.455 pezzi.
|Editions Cristiano Ronaldo, Highlights calcistici 43012
24,90€ (-17%)
Un modello 3D da esposizione con minifigure da collezione, dai 10 anni, composto da 490 pezzi.
Botanicals e decorazioni
|Botanicals Prugno giapponese 10369
23,90€ (-20%)
Un fiore finto da costruire per decorare la casa, pensato per gli adulti, composto da 327 pezzi.
|Botanicals Fiori di Cosmos 11514
11,90€ (-21%)
Tre fiori finti e 2 steli di penniseto per decorare la cameretta, consigliati dai 9 anni, di 171 pezzi.
|Botanicals Albero Bonsai 10281
33,99€ (-32%)
Un alberello artificiale con vaso, di 878 pezzi, da usare come decorazione per la casa.
|Botanicals Bouquet di rose 10328
45,00€ (-25%)
Un bouquet con 12 fiori finti da costruire, per adulti, composto da 822 pezzi.
|Botanicals Ninfee 11511
29,99€ (-25%)
Fiori finti in 2 vasi trasparenti per decorare la camera da letto, dai 9 anni, di 259 pezzi.
|Botanicals Bouquet di fiori rosa 10342
44,99€ (-25%)
Piante finte tra cui margherite, fiordalisi e sambuco, per adulti, composte da 749 pezzi.
|Botanicals Funghi del bosco 11505
59,99€ (-25%)
Un set per adulti da 806 pezzi con piante artificiali, un fungo velenoso e fiori finti per decorare soggiorno o camera.
Per i più piccoli
|City Astronave interstellare 60430
16,90€ (-15%)
Una navicella giocattolo da costruire con minifigure e drone, consigliata dai 6 anni, di 240 pezzi.
|City Scavatrice da cantiere gialla 60480
24,90€ (-17%)
Un veicolo da cantiere con funzioni e 2 minifigure, consigliato dai 7 anni, di 301 pezzi.
|Friends Pet Shop 42650
29,99€ (-25%)
Animali giocattolo come cane, gatto e coniglio con accessori, consigliati dai 6 anni, per 375 pezzi.
|Jurassic World Missione aerea con Spinosauro e Quetzalcoatlus 76976
109,99€ (-27%)
Un modellino con 2 dinosauri, camion, elicottero e 4 minifigure, dai 8 anni, composto da 984 pezzi.
Prezzo e disponibilità
I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 29 ottobre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.
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