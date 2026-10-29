Da oggi, giovedì 29 ottobre, Lidl porta in offerta la linea Parkside dedicata al fai da te e al giardino, con utensili a batteria X20V Team e qualche proposta della linea Performance. Il volantino è valido fino a mercoledì 4 novembre, o fino a esaurimento scorte. I prezzi più accessibili partono da una torcia LED a 6,99€, mentre le proposte più corpose sono la motosega ricaricabile a 49€ e l’avvitatore a percussione Performance a 49€.

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Utensili e avvitatori

Il trapano avvitatore ricaricabile X20V Team costa 19,99€, con coppia massima di 45 Nm, 25 livelli di coppia e foratura fino a 30 mm nel legno e 13 mm nel metallo. Il trapano a percussione ricaricabile è in offerta a 29,99€ con batteria e caricabatterie inclusi, con 45 Nm di coppia e 26.400 colpi al minuto. L’attrezzo multifunzione ricaricabile 3 in 1, che funziona anche da trapano avvitatore, da seghetto e da elettroutensile multiuso, arriva a 49€ con batteria e caricabatterie inclusi.

Sul lato Performance, l’avvitatore a percussione ricaricabile costa 49€ e offre 600 Nm di coppia di svitamento, con motore brushless e tre bussole incluse. Il martello demolitore ricaricabile è a 59€, con 3 J di energia per colpo e fino a 4.880 colpi al minuto. L’avvitatore ricaricabile a cricco Performance da 59€ ha 75 Nm di coppia massima e include batteria da 2 Ah e caricabatterie.

Non mancano le accoppiate per chi lavora spesso in casa. Il compressore e pompa ricaricabile costa 19,99€ e raggiunge una pressione di lavoro di 10,3 bar. Il set di bit e chiavi a bussola da 56 pezzi è a 9,99€.

Giardino e taglio

La motosega ricaricabile per tronchi e rami fino a 15 cm di diametro costa 49€, con fodero e 270 ml di olio inclusi. Il seghetto ricaricabile è a 29,99€ e taglia fino a 100 mm nel legno, con lama per legno inclusa.

Accessori, batterie e illuminazione

La smerigliatrice angolare ricaricabile X20V Team da 125 mm costa 24,99€, con 11.000 giri al minuto e un disco da taglio per metallo già montato. Il set di accessori per smerigliatrice, fino a 11 pezzi, è a 3,49€, mentre il set per trapano è a 5,99€.

La livellatrice per piastrelle ricaricabile, con forza di tenuta fino a 35 kg e valigetta inclusa, costa 39,99€. La torcia LED ricaricabile da 280 lumen è a 6,99€, mentre la lampada LED con morsetto da 29,99€ può essere usata anche come powerbank via USB.

Per chi ha già un’attrezzatura Parkside, il volantino propone una batteria 4 Ah a 19,99€, una batteria smart 8 Ah a 59€ e un caricabatterie 20V da 4,5 A a 9,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono oggi, giovedì 29 ottobre, e restano valide fino a mercoledì 4 novembre, fino a esaurimento scorte. Su molti utensili della linea X20V Team batteria e caricabatterie non sono inclusi, quindi prima dell’acquisto conviene controllare la confezione e il volantino: fanno eccezione il trapano a percussione, il multifunzione 3 in 1 e il cricco Performance, che li includono.

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