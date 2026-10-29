Sono passate due settimane dal momento dell’annuncio e a partire da oggi il nuovo accessorio Huawei Smart Power Bank è ufficialmente in vendita in Cina, con diverse caratteristiche che ne fanno auspicare l’approdo anche su altri mercati.

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Caratteristiche di Huawei Smart Power Bank

All’apparenza un semplice power bank, il nuovo Smart Power Bank griffato Huawei si pone sulla scia del modello da 12.000 mAh lanciato la scorsa estate e si presenta al pubblico con promesse interessanti, a partire dalla batteria da 20.000 mAh e passando per una gestione termica avanzata — l’accessorio dispone di un rivestimento in ceramica ed è conforme agli standard di sicurezza UL1642 e IEC62133 e ha ottenuto la certificazione di prodotto 3C — che dovrebbe fare la differenza.

Huawei ha sottoposto il suo nuovo power bank, che raggiunge una velocità di ricarica di 100 W, a test particolarmente duri, come la perforazione con un ago d’acciaio da 4 mm, la compressione con una forza di 1,428 tonnellate e test termici a 135 °C; ebbene, il dispostivo si è ben comportato in tutte le prove.

Huawei Smart Power Bank non è soltanto rapido a ricaricare smartphone, tablet, notebook e altro, ma anche nel ricaricarsi: la tecnologia direct charging gli permette di ricaricare fino al 50% in soli 45 minuti; inoltre, il cavo USB-C integrato di tipo intrecciato, resistente e dotato di un’impugnatura, supporta la ricarica rapida ad alta intensità di corrente (6A).

Come si evince dal nome, il nuovo power bank lanciato da Huawei è di tipo smart: il piccolo display integrato consente di visualizzare in tempo reale, tramite l’app Huawei Smart Life, il livello di carica, la tensione, la temperatura e lo stato di salute della batteria. In aggiunta a questo, il dispositivo supporta la localizzazione offline e una funzione di promemoria.

Prezzo e disponibilità

In attesa di capire se il prodotto arriverà anche dalle nostre parti, Huawei Smart Power Bank è acquistabile in Cina su VMall al prezzo di listino di 499 CNY, circa 67 euro al cambio attuale.