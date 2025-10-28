LEGO ha saputo ancora una volta toccare le corde della nostalgia lanciando, lo scorso 1° ottobre, il set ufficiale dedicato al mitico Nintendo Game Boy: una replica in scala 1:1, fedele nelle forme e nei dettagli. Ma com’è facile immaginare, dopo averlo costruito e posizionato orgogliosamente sulla mensola, a tanti appassionati è rimasta una sensazione di incompiutezza; bellissimo da vedere certo, ma impossibile da utilizzare come console vera e propria.

È esattamente in questo vuoto di funzionalità che si inserisce BrickBoy, un progetto indipendente nato per dare vita al LEGO Game Boy e trasformarlo in un dispositivo perfettamente funzionante, capace di eseguire veri giochi in modo semplice e immediato. Non si tratta di una modifica hardware invasiva, né di un prodotto targato LEGO o Nintendo, è un kit elettronico plug and play pensato da zero per integrarsi nel modello ufficiale senza alterarne l’estetica, ma aggiungendo esattamente ciò che mancava.

BrickBoy è il sogno di tutti coloro che hanno acquistato il LEGO Game Boy

Chi è cresciuto negli anni ’90 ricorda perfettamente com’era alternare le costruzioni LEGO ai pomeriggi con il Game Boy in mano, oggi con BrickBoy queste due nostalgie convergono in un unico oggetto funzionante: si costruisce, si accende e si gioca.

Il kit è stato progettato per essere installato in pochissimi minuti, è sufficiente rimuovere il finto modulo cartuccia del set LEGO e inserire quello progettato dal team BrickBoy, che ospita la scheda di controllo, lo schermo LCD da 2,4 pollici, i sensori magnetici che danno vita ai pulsanti e al D-pad e, a seconda della versione, i moduli audio e alimentazione.

Non servono saldature, non serve competenza elettronica, basta letteralmente continuare a costruire come con un normale set LEGO; il passaggio alla modalità modello da esposizione a console giocabile richiede circa cinque minuti, come confermato dagli sviluppatori.

Diversamente da altri esperimenti artigianali, BrickBoy adotta un approccio più accessibile e moderno, i giochi vengono eseguiti tramite ROM e sistema di emulazione, il che rende il kit più semplice da progettare, montare e utilizzare.

La memoria interna permette di riprodurre giochi freeware e homebrew, ma gli utenti possono anche caricare i propri backup (legalmente ottenuti) per rivivere i classici del catalogo Game Boy.

BrickBoy viene lanciato su Kickstarter in tre varianti, ciascuna rivolta a un tipo diverso di appassionato:

Essential Kit -> la versione base (a partire da 99 euro), pensata per contenere il prezzo ed essere la porta d’ingresso più semplice all’esperienza BrickBoy, funziona con due batterie AAA, riproduce i classici Game Boy in bianco e nero e aggiunge uno speaker integrato

-> la versione base (a partire da 99 euro), pensata per contenere il prezzo ed essere la porta d’ingresso più semplice all’esperienza BrickBoy, funziona con due batterie AAA, riproduce i classici Game Boy in bianco e nero e aggiunge uno speaker integrato Game Kit -> la versione più completa per i videogiocatori (a partire da 129 euro), che aggiunge emulazione Game Boy Color e Game Boy Advance, batteria ricaricabile, gameplay accelerabile, retroilluminazione personalizzabile e perfino audio Bluetooth (ideale per un utilizzo più moderno pur nel rispetto dell’estetica retrò)

-> la versione più completa per i videogiocatori (a partire da 129 euro), che aggiunge emulazione Game Boy Color e Game Boy Advance, batteria ricaricabile, gameplay accelerabile, retroilluminazione personalizzabile e perfino audio Bluetooth (ideale per un utilizzo più moderno pur nel rispetto dell’estetica retrò) Collector’s Edition -> la versione pensata per l’esposizione continua (a partire da 159 euro), con alimentazione permanente e la cosiddetta Exposition Mode, che mantiene il Game Boy acceso come pezzo da vetrina, un oggetto sia da giocare che da mostrare

Il progetto ha debuttato ufficialmente oggi su Kickstarter, con consegne previste a partire da marzo 2026; come sempre accade su questa piattaforma, il kit verrà realizzato solo in caso di raggiungimento dell’obbiettivo di finanziamento e i creatori forniranno regolari aggiornamenti sull’andamento della produzione.

BrickBoy è un progetto che parla direttamente agli appassionati, ai nostalgici e ai collezionisti, prende un pezzo iconico della cultura pop e gli restituisce una funzione concreta, chiudendo idealmente un cerchio iniziato oltre 30 anni fa; è uno di quei casi in cui la tecnologia moderna incontra l’immaginario di un’intera generazione. Per appassionati LEGO e fan di Nintendo, questo potrebbe diventare il modo definitivo di esporre (e allo stesso tempo utilizzare) uno dei set più iconici degli ultimi anni.