LEGO arricchisce la sua serie di set dedicati al mondo del gaming con qualcosa che gli appassionati cresciuti con PlayStation non possono lasciarsi sfuggire: esatto, la casa danese presenta LEGO PlayStation, un set che invita i fan a premere “Start” per un viaggio nel tempo fatto di mattoncini (1911 per la precisione). Per la prima volta, questo set LEGO ricrea la leggendaria console PlayStation originale, la PS1, e il suo controller: andiamo a scoprirlo.

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Arriva il primo set LEGO PlayStation di sempre: PS1 e controller in mattoncini

LEGO amplia i suoi set dedicati al mondo dei videogiochi (di recente abbiamo visto ad esempio il set LEGO Donkey Kong Arcade) e presenta LEGO PlayStation (#72306), un set da 1911 pezzi che rende omaggio alla console che ha ridefinito il gaming: riproduce l’inconfondibile sagoma grigia della PlayStation originale, insieme al suo primo, rivoluzionario controller.

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Questo nuovo modello da collezione pensato per i costruttori adulti celebra la console che ha contribuito a plasmare un’intera generazione di giocatori. Per la prima volta, i fan possono costruire una replica dettagliata in scala circa 1:1, alta oltre 6 cm, larga 26 cm e profonda 19 cm. Il controller è collegabile alla console, e quest’ultima permette di premere i pulsanti tattili e funzionanti Open e Power: ogni dettaglio è stato progettato da LEGO per catturare il rito e l’emozione del gaming anni ’90.

Aprendo la console si possono scoprire diorami nascosti e costruibili ispirati a due titoli che hanno fatto la storia di PlayStation e dei videogiochi, usciti tra il 1997 e il 1999: è possibile assemblare un mini circuito tratto da Gran Turismo, con tante piccole auto, e una scena tratta da Ape Escape, con l’iconico casco da scimmia, rosso o blu. Possono essere nascosti all’interno della console oppure estratti e messi in mostra al suo fianco.

Il set è compatibile con l’app LEGO Builder e con le istruzioni 3D, che semplificano la costruzione con la possibilità di ruotare e ingrandire il modello, salvando e monitorando i progressi.

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Prezzo e uscita del nuovo set LEGO

Il set LEGO PlayStation sarà disponibile in Early Access per i membri LEGO Insiders dal 1° ottobre 2026 e per tutti dal 4 ottobre 2026. Il prezzo consigliato è di 159,99 euro. Per saperne di più e per acquistarlo (una volta lanciato) potete seguire il link qui in basso.