MSI prepara una nuova edizione speciale della propria GeForce RTX 5080, questa volta dedicata agli appassionati di Call of Duty. La MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC nasce dalla collaborazione con Activision e accompagna il debutto di Call of Duty: Modern Warfare 4 con una personalizzazione estetica che coinvolge non soltanto la scocca, ma anche il sistema di raffreddamento.

La scheda MSI, che arriverà la prossima settimana in edizione limitata, riprende sostanzialmente la dotazione della GeForce RTX 5080 tradizionale, puntando però in modo importante su design e identità visiva; vediamone insieme qualche dettaglio in più, anticipandovi che al momento l’azienda non ha condiviso con noi il prezzo di listino.

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MSI GeForce RTX 5080 COD MW4 Edition: il design dedicato a Ghost

L’elemento più caratteristico della nuova proposta MSI è di sicuro la livrea di ispirazione militare, realizzata per richiamare l’universo di Call of Duty: Modern Warfare 4. Il giallo, colore distintivo della collaborazione, viene utilizzato per diversi dettagli della scheda e trova la sua espressione più evidente nel sistema di raffreddamento, verniciato interamente di giallo.

Anche il backplate è stato personalizzato, infatti dalle foto notiamo una sezione trasparente che mette in mostra il ritratto di Ghost, uno dei personaggi più riconoscibili della serie, lasciando contemporaneamente intravedere il PCB sottostante.

MSI ha quindi lavorato su diversi elementi per distinguere questa versione dai modelli standard, trasformando la scheda in un prodotto pensato anche per chi colleziona hardware legato ai videogiochi; ribadiamo che la personalizzazione non modifica l’architettura grafica, ma rende questa edizione immediatamente riconoscibile all’interno di una build gaming.

Raffreddamento TRIO FROZR 4 e specifiche della RTX 5080

Nonostante l’aspetto particolare, la MSI GeForce RTX 5080 COD MW4 Edition OC mantiene il sistema di raffreddamento TRIO FROZR 4, già utilizzato da MSI sulle proprie schede di fascia alta. La soluzione comprende ventole STORMFORCE con pale caratterizzate da una particolare texture, una base in rame nichelato e accorgimenti progettati per migliorare la gestione dei flussi d’aria.

Tra questi figurano le tecnologie Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0, pensate per favorire la dissipazione del calore e contenere la turbolenza. MSI non ha comunicato dati specifici sulle frequenze operative di questa edizione, quindi non è possibile stabilire se si discosti dai valori di altri modelli RTX 5080 OC dell’azienda.

Per quanto riguarda la base hardware, la scheda utilizza la GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 con architettura Blackwell, affiancata da 16 GB di memoria GDDR7. Di seguito le principali specifiche della GPU, senza attribuire alla variante COD MW4 frequenze non ancora confermate.

MSI GeForce RTX 5080 COD MW4 Edition OC: caratteristiche generali

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080, architettura Blackwell

CUDA Core: 10.752

Memoria video: 16 GB GDDR7

Bus di memoria: 256 bit

Interfaccia: PCI Express 5.0 x16

Uscite video: 3 DisplayPort 2.1b e 1 HDMI 2.1b

Consumo energetico della scheda: ~ 360 W

Alimentatore consigliato: 850 W

Connettore di alimentazione: 1x 16 pin

Sistema di raffreddamento: MSI TRIO FROZR 4

Ventole: STORMFORCE

Tecnologie per il flusso d’aria: Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0

Le specifiche della GPU sono quelle di riferimento della GeForce RTX 5080; dimensioni, frequenze e altri parametri specifici della variante COD MW4 Edition OC non sono stati ancora confermati nella scheda tecnica ufficiale dedicata.

Prezzo e disponibilità in Italia

La MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC sarà disponibile in Italia dal 23 ottobre 2026, attraverso lo store ufficiale MSI e il partner MSI Breunor.

Ribadiamo che MSI non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale della scheda video; anche la disponibilità effettiva potrebbe variare in base alle quantità previste per questa edizione limitata.