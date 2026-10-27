Scegliere una scheda video al prezzo giusto sta diventando sempre più complicato, anzi, senza fare troppo i diplomatici, possiamo dire che a oggi è quasi impossibile. Il mercato delle GPU continua a essere caratterizzato da oscillazioni importanti e, nelle ultime settimane, l’aumento dei prezzi ha reso meno convenienti diverse soluzioni, soprattutto alcune delle schede video più potenti disponibili.

Una situazione che riguarda soprattutto la fascia alta (ma non solo ormai), dove modelli come NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5060 Ti 16 GB stanno diventando sempre più difficili da consigliare, oltre che da reperire. Cercando sempre di guardare anche all’affidabilità e al supporto per acquisto e post-vendita (attualmente fondamentali per non prendere ulteriori fregature), abbiamo cercato di compilare la nostra classica selezione delle migliori offerte sulle schede video targate Amazon, con non pochi problemi aggiungiamo.

Il quadro attuale, inoltre, richiede qualche attenzione in più rispetto al passato. Il periodo recente è stato particolarmente negativo sul fronte dei rincari, con aumenti che hanno interessato diverse fasce di mercato e ridotto il numero di acquisti realmente convenienti. Come detto in apertura, la situazione è evidente soprattutto nel segmento enthusiast; la GeForce RTX 5090, in particolare, ha raggiunto prezzi ormai ingiustificabili, mentre anche la GeForce RTX 5080 e altre proposte di fascia alta richiedono una valutazione attenta prima dell’acquisto.

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Ecco le schede video “più covenienti” da acquistare su Amazon

Il problema non riguarda soltanto le GPU più costose. Quando i prezzi salgono nella parte alta del mercato, anche le alternative di fascia media possono perdere parte della loro convenienza, soprattutto se il divario rispetto a modelli più veloci si riduce oppure se le promozioni diventano meno frequenti. Se a questo aggiungiamo le problematiche di mercato, anche solo riferite allo shortage di memoria, il quadro appare ancora più completo e chiaro.

La selezione che trovate di seguito comprende schede video appartenenti a diverse fasce di prezzo, dalle soluzioni più accessibili per il gaming fino ai modelli più potenti, pensati per giocare ad alte risoluzioni e affrontare carichi di lavoro impegnativi. Le proposte sono organizzate progressivamente in base al costo, così da rendere più semplice il confronto tra alternative con caratteristiche e prestazioni differenti.

Prima di procedere con i consigli di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Schede video fascia bassa e medio-bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta