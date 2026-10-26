Strava introduce una serie di novità pensate per rendere più semplice la scoperta di nuovi itinerari e migliorare l’esperienza di chi pratica attività fisica all’aperto. L’aggiornamento annunciato nei giorni scorsi interviene sulla ricerca dei percorsi, sulle informazioni disponibili prima della partenza e sull’utilizzo dell’app in assenza di connessione a internet. La piattaforma, che conta oltre 200 milioni di utenti in più di 185 Paesi, prepara inoltre nuove funzionalità, tra cui le indicazioni audio passo-passo durante corse, passeggiate ed escursioni. Tutte le funzionalità annunciate, comprese quelle in arrivo, sono però riservate agli utenti abbonati.

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Ricerca più intuitiva, più percorsi e schede rinnovate

Una delle modifiche principali riguarda la ricerca disponibile nella scheda Mappe. In precedenza, individuare un itinerario o un punto di interesse poteva richiedere l’utilizzo di parole chiave specifiche; con il nuovo sistema, Strava introduce una ricerca in linguaggio naturale, permettendo agli utenti di descrivere con parole comuni ciò che stanno cercando.

Diventa così possibile, per esempio, cercare una pista ciclabile vicino a un lago oppure individuare percorsi adatti a una corsa, a una camminata o a un’escursione in una determinata zona. L’obbiettivo è ridurre i passaggi necessari per trovare un itinerario interessante, senza costringere l’utente a conoscere in anticipo il nome preciso del percorso.

A queste novità si affianca un catalogo di percorsi ampliato e meglio selezionato, pensato per offrire una maggiore varietà di alternative prima ancora di uscire di casa. Anche le schede dedicate ai singoli itinerari sono state riprogettate: grazie alle foto reali e ai dati delle attività condivise dagli utenti Strava, diventa più semplice farsi un’idea delle caratteristiche del tragitto e confrontare le diverse opzioni disponibili.

Si tratta di informazioni che possono risultare particolarmente utili quando si esplora una zona poco conosciuta. Avere maggiori elementi a disposizione prima della partenza permette infatti di valutare meglio quale percorso scegliere in base alle proprie preferenze e al tipo di attività che si intende svolgere.

Mappe offline e indicazioni audio in arrivo

L’altro intervento riguarda l’utilizzo di Strava quando la connessione viene meno. I percorsi salvati vengono mostrati direttamente nella schermata iniziale, così da poterli ritrovare più facilmente anche quando non si dispone di segnale. Inoltre, è possibile avviare e registrare un allenamento in modalità offline: una volta terminata l’attività, i dati vengono caricati automaticamente quando la connessione torna disponibile.

La novità è interessante soprattutto per chi frequenta sentieri, aree montane o luoghi in cui la copertura delle rete mobile non è sempre affidabile. In queste situazioni, poter continuare a registrare un allenamento senza interrompere l’attività consente di ridurre il rischio di perdere i dati raccolti durante il percorso.

Strava ha annunciato anche altre funzionalità che arriveranno prossimamente, senza indicare una data precisa per la loro disponibilità. Tra queste figura un sistema di navigazione audio passo-passo, che fornirà indicazioni vocali in tempo reale per aiutare gli utenti a seguire un itinerario durante corse, passeggiate ed escursioni, senza dover controllare continuamente lo smartphone.

L’azienda sta inoltre lavorando a informazioni più dettagliate sui percorsi, sfruttando i dati raccolti dalla community. Tag e descrizioni basati sulle attività degli utenti potranno evidenziare elementi di interesse presenti lungo il tragitto, come cascate, alberi e fauna selvatica, offrendo ulteriori indicazioni prima della partenza.

Completa il quadro la possibilità, prevista tra le novità in arrivo, di esplorare i percorsi direttamente dal sito web di Strava, consultando la mappa anche da un browser. Anche in questo caso non è stata comunicata una tempistica precisa.

Nel complesso, l’aggiornamento punta a rendere Strava più utile non soltanto per registrare le proprie prestazioni, ma anche per organizzare le uscite e scoprire nuovi itinerari. La ricerca in linguaggio naturale e le schede più ricche migliorano la fase di scelta, mentre le funzioni offline aiutano a gestire le situazioni in cui la connessione non è disponibile. Le indicazioni audio rappresentano invece una delle novità più interessanti per chi desidera seguire un percorso con maggiore comodità.