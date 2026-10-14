Amazfit ha annunciato il 13 ottobre 2026 l’arrivo di LiveShare su T-Rex Dual Solar, lo smartwatch sportivo con doppia ricarica solare: la nuova funzione permette ai contatti scelti dall’utente di seguire posizione e andamento dell’attività quasi in tempo reale.

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Come funziona la condivisione

Durante un trekking, un’escursione, un’arrampicata o un’avventura alpinistica più impegnativa, le persone autorizzate possono vedere dove si trova chi indossa l’orologio e in quale direzione sta procedendo. Alla posizione si aggiungono durata dell’attività, distanza percorsa, dislivello, frequenza cardiaca e andatura, con aggiornamenti ogni pochi secondi.

Jesus Carrero, direttore generale di Amazfit EMEA, individua il valore della funzione soprattutto nella serenità di chi parte.

LiveShare offre agli utenti una maggiore tranquillità quando partono per un’avventura. I familiari, gli amici e i compagni di squadra possono intervenire se i dati sulla posizione o gli indicatori di affaticamento iniziano a discostarsi da quanto previsto

Per attivarla serve che l’orologio sia collegato all’app Zepp e che lo smartphone disponga di una connessione a Internet. Chi segue l’attività non deve installare nulla, perché la visualizzazione in tempo reale si apre direttamente dal browser: basta generare un link nell’app e inviarlo via e-mail o messaggio, oppure attivare la condivisione automatica. Il monitoraggio termina quando si interrompe la registrazione.

Doppia ricarica solare, autonomia e costruzione

Il T-Rex Dual Solar è il primo orologio sportivo al mondo a unire un display AMOLED all’energia solare raccolta su due lati, grazie a un pannello integrato nello schermo e a una cella posteriore in vetroceramica.

La batteria da 660 mAh garantisce fino a 25 giorni di utilizzo tipico senza il contributo del sole e fino a 41 ore di attività continuativa con GPS ad alta precisione. Esposto a 50.000 lux per tre ore al giorno, il pannello anteriore può aggiungere fino a nove giorni di autonomia. Quello posteriore ha dimensioni doppie e raccoglie quindi più energia quando l’orologio resta fuori dal polso, rivolto verso l’alto.

Sul fronte della robustezza ritroviamo l’impostazione tipica della famiglia T-Rex: cassa da circa 51 mm, lunetta e pulsanti in titanio grado 5, struttura rinforzata. La resistenza all’acqua arriva a 10 ATM, con supporto alle immersioni ricreative fino a 50 metri e una modalità che mantiene attive le funzioni essenziali anche a -30 °C. Il display AMOLED da 1,32 pollici raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit.

Navigazione, allenamento e disponibilità

Oltre a LiveShare, l’orologio offre la funzione Navigation Gradient Curve, un profilo altimetrico a colori che mostra salite e discese imminenti a colpo d’occhio. A questa si affiancano la pianificazione intelligente dei percorsi, la navigazione svolta per svolta e l’indicazione dei punti di interesse. Si possono memorizzare fino a 100 percorsi e crearne di nuovi direttamente dal polso, senza passare dallo smartphone. Completano il quadro una torcia integrata e un segnale SOS per le emergenze.

L’offerta sportiva supera le 180 modalità di allenamento, con monitoraggio del VO₂ Max, del carico di allenamento e del recupero. Tramite Zepp le attività si sincronizzano con piattaforme come Strava, TrainingPeaks e Runna. Sul fronte salute, il dispositivo segue frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, stress e temperatura della pelle.

Il prezzo è di 649,90 €. L’orologio è acquistabile sul sito Amazfit ed è ora in spedizione in Europa, mentre arriverà presto anche presso su Amazon.