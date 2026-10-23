Il chip M5 Pro porta con sé un salto generazionale importante sulla CPU, passando da 14 a 18 core, mentre la GPU resta a 20 core ma guadagna acceleratori neurali per l’intelligenza artificiale on-device. MacBook Pro 16″ con chip M5 Pro si presenta così come l’aggiornamento più sostanzioso della gamma, con SSD raddoppiato a 1 TB di base e connettività Wi-Fi 7 di nuova generazione. Il prezzo di listino ufficiale parte da 4.199€, ma su Amazon la configurazione in Nero Siderale con 24GB di memoria unificata si trova a una cifra più accessibile rispetto agli ultimi mesi.

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MacBook Pro M5 Pro: potenza di calcolo per l’era dell’AI

Il cuore di questo notebook è il nuovo chip Apple M5 Pro, composto da una CPU a 18 core (6 “super” e 12 performance) affiancata da una GPU a 20 core e da un Neural Engine a 16 core. La novità architetturale più rilevante riguarda l’integrazione di un Acceleratore Neurale in ciascun core GPU, pensato per garantire prestazioni superiori nell’elaborazione AI e nel training on-device. A completare il quadro tecnico, il chip supporta il ray tracing accelerato via hardware e beneficia di una larghezza di banda della memoria di 307 GB/s.

Il display Liquid Retina XDR da 16,2 pollici offre una risoluzione di 3456×2234 pixel (254 ppi), luminosità sostenuta di 1000 nit e picchi HDR fino a 1600 nit, con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz. La configurazione in offerta include 24 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD, quest’ultimo fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

Tra le dotazioni degne di nota:

Connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 grazie al nuovo chip wireless N1 progettato internamente da Apple

e Bluetooth 6 grazie al nuovo chip wireless N1 progettato internamente da Apple Tre porte Thunderbolt 5 , MagSafe 3, slot SDXC, HDMI e jack cuffie

, MagSafe 3, slot SDXC, HDMI e jack cuffie Fotocamera Center Stage da 12 megapixel e sistema audio a sei altoparlanti con Dolby Atmos

Tastiera retroilluminata con Touch ID e trackpad Force Touch

Batteria da 100 Wh con autonomia fino a 24 ore in streaming video

Il sistema operativo preinstallato è macOS Tahoe 26, l’ultima versione disponibile al lancio del dispositivo.

Sconto Amazon: quanto si risparmia su MacBook Pro M5 Pro

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 4.199€, ma su Amazon MacBook Pro 16″ M5 Pro in Nero Siderale è disponibile a 3.009,87€, con uno sconto del 28% e un risparmio di circa 1.189€. Va segnalato che il prezzo risulta interessante anche rispetto all’andamento recente, dato che nelle scorse settimane il dispositivo si attestava intorno ai 3.599€. L’offerta riguarda la configurazione con 24GB di memoria unificata e 1TB di storage, disponibile direttamente su Amazon Italia.

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